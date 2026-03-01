Gümüş Fiyatı Kritik Dirence Dayandı: Piyasalar 100 Dolar Senaryosunu İzliyor

Gümüş fiyatları son işlemlerde toparlanma eğilimi göstererek önemli direnç seviyelerine yaklaşırken, teknik göstergeler kısa vadeli yükseliş momentumunun güçlendiğine işaret ediyor. XAG/USD paritesi gün içinde yüzde 2,25 yükselerek 90,28 dolar seviyesine ulaştı. Daha önce 86–87 dolar bandına gerileyen fiyatın bu bölgede güçlü alım tepkisiyle karşılaşması, geri çekilmelerde talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Gümüşte 91 Dolar Direnci Öne Çıkıyor

Kısa vadeli grafiklerde fiyatın 90–91 dolar aralığında yoğunlaşan direnç bölgesini test ettiği görülüyor. Teknik görünüm, bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek güçlü bir kırılımın yeni zirvelerin önünü açabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık fiyatın 88,50–89,00 dolar bandı üzerinde kalması mevcut formasyonların korunması açısından kritik kabul ediliyor.

Daha geniş zaman dilimlerinde gümüş fiyatı son bir haftada yüzde 6,74, üç ayda yüzde 68,99 ve altı ayda yüzde 133,84 yükseldi. Aylık performansta sınırlı bir zayıflama görülse de genel trend yukarı yönlü yapısını koruyor. Bu durum, son düşüşlerin daha çok sağlıklı bir düzeltme süreci olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Uzun Vadeli Trend Gücünü Koruyor

Spot gümüş fiyatı ons başına 93,41 dolar civarında işlem görürken gün içi kazanç yüzde 2,93 seviyesine ulaştı. Fiyatın yeniden 90 dolar psikolojik eşiğinin üzerine çıkması, önceki oynaklık döneminde azalan alım iştahının yeniden canlanmasına katkı sağladı.

Son bir yılda gümüş fiyatının 30–35 dolar aralığından yükselerek 115–120 dolar seviyelerine kadar tırmanması, uzun vadeli yükseliş trendinin temelini oluşturdu. Zirve seviyelerinden sonra yaşanan düzeltmeye rağmen fiyatın önceki kırılım bölgelerinin oldukça üzerinde kalması, ana piyasa yapısının bozulmadığını gösteriyor.

Teknik açıdan 80–95 dolar aralığında oluşan daha yüksek dip yapısı piyasanın dengelenme sürecine girdiğine işaret ediyor. 95–100 dolar direnç bölgesinin aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği değerlendirilirken, 85 dolar üzerindeki kalıcılık yükseliş senaryosunu destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

SLV ETF’te Momentum Göstergeleri Toparlanıyor

Gümüş piyasasını yakından takip eden iShares Silver Trust ETF’i (SLV) ise 80,45 dolar civarında işlem görüyor. Şubat ayında yaşanan sert geri çekilmenin ardından fiyatın 70 dolar ortalarındaki destek bölgesini koruması, ETF’te kademeli toparlanmanın önünü açtı.

Teknik göstergelerde MACD histogramının yeniden pozitif bölgeye geçmesi ve sinyal çizgisine yaklaşması satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Ancak yükseliş trendinin net şekilde teyit edilmesi için fiyatın 85–90 dolar direnç bandını aşması gerekiyor.

Chaikin Money Flow göstergesinin sıfır seviyesinin hemen altında bulunması, sermaye girişlerinin henüz tam güçle geri dönmediğini gösteriyor. Buna rağmen fiyatın kritik destek seviyeleri üzerinde kalması durumunda orta vadeli yükseliş eğiliminin yeniden hız kazanabileceği değerlendiriliyor.