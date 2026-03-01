Bitwise Raporu: Bitcoin’de Uzun Vadeli Tutmanın Sonuçları

Bitwise Asset Management’ın Şubat 2026 sonunda yayımladığı rapor, Bitcoin yatırımlarında elde tutma süresiyle kârlılık arasındaki ilişkiyi net verilerle ortaya koyuyor. Varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Bitwise, kripto paraların performansını kurumsal yatırımcılara sunuyor ve piyasadaki çeşitli veri analizleriyle adından söz ettiriyor. Şirketin güncel araştırmasına göre, Bitcoin’i en az üç yıl boyunca tutan yatırımcıların zarar etme olasılığı yüzde 1’in altında ölçülüyor. Beş yıl boyunca elde tutanlarda ise bu oran tüm Bitcoin tarihi boyunca sıfır olarak hesaplanıyor.

Farklı Zaman Dilimlerinde Kârlılık ve Zarar Olasılığı

Bitwise’ın yaptığı dönemsel getiri analizine göre, Bitcoin yatırımlarında elde tutma süresi arttıkça zarar riski dramatik şekilde azalıyor. Bir yıl boyunca pozisyonda kalanlarda zarar ihtimali yaklaşık yüzde 38 düzeyinde; bu grup, geçtiğimiz yılın yüksek fiyatlarından alan ve şu anda ciddi değer kayıpları yaşayan yatırımcıları kapsıyor. Gelinen noktada, özellikle 2025 zirvesine yakın fiyattan giriş yapanlar, yüzde 50’ye varan değer kaybıyla karşı karşıya bulunuyor.

Üç yıl boyunca Bitcoin elde tutanlarda zarar riski yüzde 1’in altına inerken, ortalama getirinin yüzde 88’e ulaştığı belirtiliyor. Geçmişte örneklenen dar bir zaman aralığı dışında, üç yıl ve üzerinde pozisyonunu koruyanlar genellikle ciddi getiri elde etti. 2023 başında veya daha erken alım yapanlar, yaşanan son gerilemeye rağmen yatırımının üzerinde önemli oranda kârda kalmaya devam ediyor.

Beş yıllık periyotta ise, Bitcoin tarihinde hiçbir yatırımcı negatif getiriyle karşılaşmadı. Ortalama getiri yüzde 140’ı buldu. Raporda ayrıca, Bitcoin’de dört yıllık döngü kuralı vurgulandı. Bu kurala göre, tam bir dört yıllık döngüyü tamamlayanların kayıp yaşadığı bir dönem bulunmuyor.

Piyasaya Zamanlamayla Uzun Vadeli Yatırım Arasındaki Fark

Bitwise’ın Yatırım Direktörü Matt Hougan, mevcut piyasada kısa vadeli fiyat hareketleriyle al-sat yapma girişimleriyle, uzun süre elde tutmanın yarattığı sonuçları net biçimde ayırıyor. 2025 tepe fiyatlarından alım yapıp kısa süreli bekleyenler yüksek zararlarla karşılaşırken, üç ve beş yıl boyunca pozisyon koruyanlar hâlâ maliyetlerinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu ayrım, portföy yöneticileri ve danışmanlarının mevcut fiyat seviyesine yaklaşımını da etkiliyor. Bitwise, uzun vadeli bakış açısıyla 67.000 dolar bandını birikim fırsatı olarak gösteriyor ve kısa vadede fiyatın daha da düşebileceği görüşüyle çelişmediğini, ancak tarihsel veriler ışığında üç veya beş yıl tutanların zarar ihtimalinin çok düşük seyrettiğini belirtiyor.

Bitcoin ve Geleneksel Varlıkların Karşılaştırması

Bitwise raporunda, Bitcoin’in beş yıllık risk ayarlı performansı S&P 500 ve altın ile de karşılaştırıldı. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaşanan geri çekilmeye rağmen, Bitcoin’in bu dönemde her iki geleneksel portföy aracının da üzerinde getirisi ölçüldü.

Özellikle son haftalarda jeopolitik gelişmeler etkisiyle altına yönelim artarken, Bitcoin’in riskli varlıklarla aynı anda değer kaybettiği gözlemleniyor. Ancak beş yıllık değer artışları birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli performansa gölge düşürmediği vurgulanıyor.

Son olarak raporda, beş yıllık zarar ihtimalinin tamamen geçmiş veriye dayandığı ve hiçbir biçimde gelecek için garanti oluşturmadığı hatırlatılıyor. Farklı fiyat bantlarından giren yatırımcıların risk ve getiri potansiyelleri değişiklik gösterebileceği için, yeni alımların hangi seviyelerde yapıldığının uzun vadeli getiri üzerinde etkili olabileceğine işaret ediliyor.