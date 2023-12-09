Halving Döngüsü Teorisinin Yaratıcısından Bitcoin’de Bu Defa Farklı Vurgusu

Halving döngüsü yaratıcısı ve kripto analisti CryptoCon, Bitcoin‘in döngü üstü volatiliteye doğru ilerlediğini duyurdu. İki haftalık Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), tarihsel olarak döngü zirveleri ya da bunlara giden yol ile ilişkilendirilen bir model olan benzeri görülmemiş yüksek seviyelere ulaştı. Yakıcı soru: Ufukta yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) var mı? Analistin değerlendirmelerine bakalım.

Bitcoin BTC’de Alışılmadık Olanın Kodunu Çözmek: Döngü Ortası Güç Hareketi

Analiste göre bu tipik bir döngü ortası dalgalanması değil. Kripto dünyası olağanüstü bir olaya tanıklık ediyor. O da genellikle bir döngünün doruk noktası için ayrılmış güçlü bir hareket. “Bu sefer farklı” inancının aksine, analist tarihsel verilerin böyle bir anormalliği desteklemediğini vurguluyor. Anlatı, 2023’te 8 aylık güçlü bir yatay fiyat hareketinin arka planında ortaya çıkıyor ve bu aşama mevcut momentumun yolunu açtı.

Analiste göre son dalgalanma, sarmal bir yayın nihayet serbest kalmasına benziyor. Aylar süren yanal hareketin ardından, kripto para piyasası biriken momentumun doruk noktasını yaşıyor. Bununla birlikte, analist yakın gelecekte, özellikle 47 bin ila 49 bin dolar aralığında sert duraklar belireceğinden dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Analiste göre geçmişte yaşanan olayların psikolojik etkisi, örneğin BTC‘de 25 bin dolardaki resesyon korkusu, piyasa duyarlılığını etkilemeye devam ediyor. Birçok kişi 15 bin 500’deki düşük seviyelere geri dönüleceğini ya da en azından 21 bin ila 23 bin dolar aralığına inileceğini tahmin ediyor.

Kripto Trendlerinde Kitle Psikolojisi

Analiste göre kripto dünyasında yinelenen tema kitle psikolojisi ve modeller genellikle tekrarlayan döngüler halinde ortaya çıkıyor. Piyasayı 25 bin dolarda saran korku odaklı anlatılar, önceki düşük seviyelere iniş beklentilerine yol açtı. Ancak, devam eden artış bu beklentilere meydan okuyarak yatırımcıları pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye çağırdı.

Bitcoin’in volatilitesi döngünün en üst seviyelerine yaklaşırken, kripto topluluğu piyasa anlatısındaki potansiyel bükülme ve dönüşlere hazırlanıyor. Sürekli gelişen kripto para dünyasında piyasa sinyallerini anlamak kilit önem taşıyor. Bitcoin keşfedilmemiş topraklarda gezinirken, tarihsel modellerin önemi abartılamaz.

Analistin değindiği iki haftalık RVI, döngü zirvelerini anımsatan uyarılarda bulunurken, bu dalgalanmayı çevreleyen benzersiz koşullar geleneksel beklentilere meydan okuyor.