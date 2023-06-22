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Haziran 2023 kripto paralar için tarihi bir dönem oldu ve bundan yıllar sonra bile bugünleri hatırlayacağız. LUNA çöküşünün ardından düzenleyici ortamın kripto için eskisi gibi olmayacağından bahsetmiştik. Sonrasında birçok iflas ve katı tutumlar geliştiğini gördük. Haziran ayın da böyle bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kripto Para Müjdesi

BlackRock tarafından yapılan Spot Bitcoin ETF başvurusunun ardından trilyon dolarlık devler kripto paralara girmeye başladı. Credit Agricole ve Santander’in sahip olduğu varlık hizmeti şirketi CACEIS, kripto para birimleri gibi dijital varlıklar için saklama hizmetleri sağlamak üzere Fransa’nın piyasa düzenleyicisi AMF’ye kaydoldu. Bu son 10 günde gelen sayısız müjdeli haberden sadece biriydi. Bugün yapılan başvuru BlackRock’ın onay alacağına duyulan güveni yansıtıyor. Kripto artık geleneksel finans devlerinin de resmen dahil olduğu bir alana dönüştü.

AMF’nin web sitesine göre şirket, 20 Haziran’da dijital varlık hizmet sağlayıcısı (DASP) olarak kayıt yaptırdı ve Fransız düzenleyici tarafından kaydedilen kripto odaklı şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fransa yeni gelişen sektörü destekliyor ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘a tescil veren ilk büyük Avrupa ülkesi oldu.

Societe Generale ve AXA gibi Fransız finans dünyasının diğer büyük isimlerinin iştirakleri de AMF’ye kayıtlı DASP’ler arasında yer alıyor. Birkaç gün önce Alman devi DB de kripto saklama hizmeti için başvuruda bulunmuştu.

CACEIS‘in web sitesine göre yönetimleri altında en az 4,5 trilyon dolarlık varlık bulunuyor.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.800 doların üstünde bulunuyor. Son 10 günde o kadar büyük haberle peş peşe geldi ki, bunları takip etmek bile güçtü. Yönetimi altında toplam 30 milyar dolara yakın varlık yöneten şirketler sadece 2 hafta içinde kriptoya girdi. BlackRock başvurusunun ardından 4’ün üstünde ETF başvurusu gördük. Herkes SEC’in gelecekte onaylama ihtimali olan spot Bitcoin ETF’i geciktirmeden BlackRock için onaylamasını bekliyor. Eğer SEC bu başvuruyu da reddeder ve gelecekte onay vermeye başlarsa şirketler “ne değişti” diyerek dava açabilir.

Üstelik SEC’in volatilite ve riskler konusunda yaptığı “ret” savunmaları da mantıklı görülmüyor. Vadeli ve Spot fiyat aynı volatiliteden etkileniyor. O halde birini onaylarken diğerine ret verilmesi SEC’in güçlü biçimde savunabileceği bir şey değil.