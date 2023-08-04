Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin uğradıkları siber saldırılar arttıkça DeFi ekosistemindeki güvenlik sorunları da son dönemlerde ciddi bir artış gösterdi. Curve Finance’in hacklenmesi, milyonlarca dolar değerinde kripto varlığın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Protokolün hacklenmesinin ardından hızla değer kaybetmeye devam eden CRV’deki düşüş %20’ye yaklaştı.

DeFi Ekosistemindeki Güvenlik Sorunu Büyüyor

Son dönemlerde çok sayıda DeFi protokolünün siber saldırıya uğraması ve milyonlarca dolar değerinde kripto varlığın saldırganlar tarafından ele geçirilmesi, merkeziyetsiz finans ekosistemindeki güvenlik sorununun önemli ölçüde arttığını gösterdi. Bu süreçte protokollerin karşı karşıya kaldıkları güvenlik sorunları giderek artarken hafta başında bir hack haberi daha geldi.

Curve Finance‘in hacklenmesiyle birlikte protokolden milyonlarca dolar değerinde kripto para ele geçirildi. Curve Finance’in hack sonrası karşı karşıya kaldığı kan kaybının yanı sıra merkeziyetsiz finans ekosisteminin toplam TVL miktarında da önemli bir düşüş gerçekleşti.

Ayrıca hack sonrası hızla düşüşe geçen CRV ise hafta içerisinde %20’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 0,58 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

CRV’deki Değer Kaybı Yüzde 20’ye Yaklaştı

Hafta başında DeFi protokolü Curve Finance‘in hacklenmesi ve protokolden milyonlarca dolar değerinde kripto paranın ele geçirilmesinin hemen ardından hızla düşüşe geçen CRV, hafta içerisinde oldukça güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Curve Finance’in yerel kripto para birimi CVR, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’ye yakın değer kaybederek 0,58 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Gün içerisinde de düşüş yönlü fiyat hareketlerine devam ederek ortalama %0,5’lik bir değer kaybı daha kaydeden CRV’nin toplam işlem hacminde de son 24 saatte %40’a yakın bir düşüş kaydedildi. Ayrıca CoinMarketCap (CMC) verilerine göre CRV, piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada yüzdelik olarak en çok değer kaybeden ilk üç kripto para birimi arasında yer aldı.