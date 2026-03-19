Güney Kore’de Kripto Vergisinin Tamamen Kaldırılması Gündemde

Güney Kore’de dijital varlıklara getirilecek verginin yalnızca ertelenmesi değil, bütünüyle kaldırılması politik gündemin merkezine taşındı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi, kripto varlıklardan alınacak vergiyi Gelir Vergisi Yasası’ndan tamamen çıkarmak için bir yasa teklifi sundu. Bu değişiklik, başlangıçta 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan uygulamanın öncesinde gerçekleşiyor. Muhalefetteki Demokratik Parti ise daha önce sadece ertelemeyi desteklerken, şimdi tasarının tamamen kaldırılmasını inceliyor.

Sermaye Çıkışı Kararın Gerekçesi Oldu

Bu tartışmaların temelinde büyük miktarda sermaye çıkışı bulunuyor. Yaklaşık 110 milyar dolar değerindeki varlığın, planlanan yüzde 22 oranındaki vergi kesintisinden kaçınmak amacıyla yurt dışındaki platformlara taşındığı tespit edildi. Yasanın şu anki biçimiyle, bireysel yatırımcıların yıllık 2,5 milyon won (yaklaşık 1.781 dolar) üzerindeki kazançlarından yüzde 22 oranında vergi alınması öngörülüyor. Buna karşılık, yerel borsa piyasasında vergi muafiyet sınırı 50 milyon won (yaklaşık 35.600 dolar) seviyesinde. Bu durum, altı milyonun üzerinde kripto yatırımcısı için orantısız bir uygulama olarak görülüyor.

Mevzuat Süreci ve Ekonomik Etkiler

Halkın Gücü Partisi’nin önerdiği yasa değişikliği, daha önce Aralık ayında alınan iki yıllık erteleme kararının da ötesine geçiyor ve kripto varlıkların vergi kapsamından tamamen çıkartılmasını hedefliyor. Yalnızca erteleme değil, yapının kökten değiştirilmesi amaçlanıyor. Yabancı borsalara aktarılan sermaye miktarı, yasal ve ekonomik etkilerin hızla yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Bu gelişmeler ışığında, Güney Kore Meclisi’ndeki çoğunluğa sahip Demokrat Parti de tam iptal seçeneğini gündeme aldı.

Güney Kore, küresel dijital ekonomi ile rekabette dezavantaj yaşamamak adına hızlı hareket etmeye çalışıyor. Özellikle ABD’nin daha olumlu bir düzenleyici yaklaşım izlemesi ve dijital varlık sektörünü destekleyen adımlar atması, Kore’deki politika yapıcıların uygulamada daha temkinli olmasına yol açtı.

Yatırımcıların kullandığı ana borsalardan Upbit ve Bithumb gibi platformlarda düzenlenmiş, vergisiz işlem ortamı oluşması halinde piyasa hacimlerinin normale dönebileceği ve “kimchi primi” diye adlandırılan fiyat farkının yeniden güvenilir bir piyasa göstergesine dönüşebileceği aktarılıyor.

Demokrat Parti, kripto paralara yönelik geçmişte daha temkinli bir tutum sergilemişti. Ancak büyük çaplı sermaye çıkışı nedeniyle şimdi pratik çözümleri tartışıyor. Yasanın tamamen kaldırılması halinde, yatırımcıların fonlarını yurt dışına aktarma eğilimi bir anda ortadan kalkabilir.

Vergi idaresi şimdiye kadar dijital varlık işlemlerini denetlemek için yaklaşık 3 milyar won harcayarak yapay zekâ tabanlı bir takip sistemi kurmuştu. Fakat kripto vergi sisteminin tamamen kaldırılması halinde bu teknolojik yatırım, gelire dayalı izleme kapsamında işlevsiz kalacak.

Meclisteki oylama gerçekleşmeden yasa halen yürürlükte ve vergi yükümlülüğü 2027 için planlandığı şekilde resmi olarak geçerliliğini koruyor. Sektörün gözü şimdi meclis gündemindeki görüşmelerde olacak.