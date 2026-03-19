Kripto Para

Piyasalar Kritik Eşikte! Trilyonluk Türev Günü Yaklaşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Küresel piyasalarda büyük türev kontratların vade sonu volatiliteyi artırabilir.
  • Artan jeopolitik gerilimler ve piyasa stresi riskli varlıkları baskılayabilir.
  • Kripto piyasaları, geleneksel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam edebilir.
COINTURK
COINTURK

Küresel piyasalarda her çeyrekte gerçekleşen ve trilyonlarca dolarlık türev kontratın aynı anda sona erdiği “quadruple witching” süreci bu hafta yeniden gündeme geliyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma günü gerçekleşen bu olayda, hisse senedi endeks vadeli işlemleri, endeks opsiyonları, tekil hisse opsiyonları ve tekil hisse vadeli işlemleri aynı anda vade sonuna ulaşıyor.

İçindekiler
1 Türev Kontratların Aynı Anda Sona Ermesi
2 Piyasalardaki Mevcut Gerilim ve Etkileri
3 Kripto Piyasaları ve Bitcoin Üzerindeki Olası Etkiler

Türev Kontratların Aynı Anda Sona Ermesi

Bu yoğun vade sonu sürecinde yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak, devretmek veya uzlaştırmak zorunda kaldığı için işlem hacimleri belirgin şekilde artabiliyor. Bu durum özellikle kısa zaman dilimlerinde fiyat dalgalanmalarının sertleşmesine yol açabiliyor. Mart 2025 döneminde yaklaşık 4,7 trilyon dolarlık türev kontratın sona ermesi, piyasalardaki hareketliliğin ölçeğini ortaya koymuştu.

Büyük ölçekli vade sonları genellikle kurumsal yatırımcıların portföylerini yeniden dengelemesine, risk pozisyonlarını ayarlamasına ve hedge işlemlerini çözmesine neden oluyor. İşlemlerin önemli bir kısmı seansın son saatinde yoğunlaşırken, likiditenin artmasıyla birlikte oynaklıkta ani sıçramalar görülebiliyor.

Piyasalardaki Mevcut Gerilim ve Etkileri

Bu çeyrekteki vade sonu, zaten dalgalı bir piyasa ortamına denk geliyor. Orta Doğu’daki gerilimler petrol fiyatını 120 dolar seviyesine taşırken, altın 4.600 doların altına geriledi. Bitcoin ise 69.000 doların altına sarktı. Aynı dönemde volatilite endeksi VIX 35 seviyesinin üzerine çıkarak son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Geleneksel piyasalarda başlayan bu tür hareketler, giderek daha fazla risk varlığıyla birlikte işlem gören kripto piyasalarına da yansıyabiliyor. Hisse senetlerinde yaşanan sert dalgalanmaların, benzer şekilde dijital varlık fiyatlarında zincirleme etki oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Kripto Piyasaları ve Bitcoin Üzerindeki Olası Etkiler

Volmex Finance CEO’su Cole Kennelly, bu tür dönemlerin kripto piyasalarında oynaklığı artırabileceğine işaret etti. Kennelly, büyük türev pozisyonlarının sona ermesinin farklı varlık sınıfları arasında volatiliteyi tetikleyebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

Quadruple witching süreci, çapraz varlık volatilitesinde artışa yol açabilir. Bu etkinin kripto tarafında da görülmeye başlandığı ve Bitcoin oynaklık göstergelerinin yükseliş eğiliminde olduğu gözlemleniyor.

2025 yılı verileri incelendiğinde, Bitcoin fiyatının vade sonu günlerinde sınırlı hareket ettiği, ancak takip eden günlerde daha belirgin düşüşler yaşandığı görülüyor. Mart, Haziran ve Eylül dönemlerinde fiyatlar kısa süre içinde aşağı yönlü hareket ederken, Aralık ayında sınırlı bir yükseliş kaydedildi ancak genel trend zayıf kaldı.

Öte yandan kripto piyasaları için ayrı bir önemli gelişme daha bulunuyor. 27 Mart tarihinde yaklaşık 13,5 milyar dolarlık kripto türev kontratının vadesi dolacak. Bu süreçte yatırımcıların yön beklentisinden ziyade volatilite stratejilerine yöneldiği görülüyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Güney Kore’de Kripto Vergisinin Tamamen Kaldırılması Gündemde
Bir Sonraki Yazı Nasdaq’ta Yapay Zeka Dönemi Hızlanıyor Kripto Platformları Sırada
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Nasdaq’ta Yapay Zeka Dönemi Hızlanıyor Kripto Platformları Sırada
Kripto Para
Güney Kore’de Kripto Vergisinin Tamamen Kaldırılması Gündemde
Kripto Para Hukuku
Bitcoin 69 Bin Dolarda Sıkıştı Asıl Hareket Yeni mi Başlıyor?
BITCOIN (BTC)
Strive Asset Management, Bitcoin Rezervlerinde Tesla’yı Geride Bıraktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
ABD’de Stablecoin Yasa Tasarısında Son Aşamaya Gelindi: Getiri Düzenlemesi Gündemde
Kripto Para Hukuku
Lost your password?