Nasdaq’ta Yapay Zeka Dönemi Hızlanıyor Kripto Platformları Sırada

Bilmeniz Gerekenler

  • Nasdaq yapay zeka ajanlarını farklı operasyonlarda daha yaygın şekilde kullanmaya başladı.
  • Kripto platformlarının yapay zekayı daha hızlı benimseyebileceği ve kullanıcı araçlarını geliştirebileceği düşünülüyor.
  • Yapay zeka dönüşümü şirket yapıları ve istihdam dengeleri üzerinde etkisini artırıyor.
COINTURK
COINTURK

Yapay zeka ajanlarının finans sektöründe kullanım alanı genişlerken, Nasdaq tarafında bu teknolojinin son 18 ayda belirgin şekilde yaygınlaştığı görülüyor. Nasdaq opsiyon araştırmaları başkanı Pranav Ramesh, yapay zeka ajanlarının özellikle son altı ayda daha güvenilir hale gelmesiyle birlikte kurumsal iş akışlarında daha fazla kullanılmaya başlandığını ifade etti. Önceki sistemlerin hatalı sonuç üretme eğiliminin bu geçişi geciktirdiği, ancak son gelişmelerin bu sorunu önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

İçindekiler
1 Nasdaq içinde kullanım alanları genişliyor
2 Kripto platformları yapay zekayı daha hızlı benimseyebilir
3 İstihdam üzerindeki etkiler tartışılıyor

Nasdaq içinde kullanım alanları genişliyor

Nasdaq bünyesinde yapay zeka ajanlarının piyasa gözetimi, uyumluluk süreçleri ve piyasa mikro yapısı analizlerinde aktif olarak kullanıldığı aktarılıyor. Özellikle kara para aklamayla mücadele süreçlerinde kullanılan sistemlerin, düşük değerli ancak yüksek hacimli işlemleri otomatikleştirdiği belirtiliyor. Ayrıca Nasdaq’ın geliştirdiği ve 2023 yılında onay alan yapay zeka destekli emir türünün, 140’tan fazla parametreyi değerlendirerek piyasa koşullarına gerçek zamanlı uyum sağladığı ifade ediliyor.

Kripto platformları yapay zekayı daha hızlı benimseyebilir

Ramesh, bu deneyimin kripto piyasalarına doğrudan yansıyacağını düşünüyor. Kripto işlem platformlarının hem iç operasyonlarda hem de bireysel kullanıcı araçlarında yapay zeka ajanlarını hızla entegre etmesi bekleniyor. Pozisyon analizi, işlem önerileri ve emir yürütme gibi alanlarda bu teknolojinin daha görünür hale gelebileceği belirtiliyor.

Ramesh, perakende işlem ortamında yapay zekanın kullanımında kripto sektörünün öncü olabileceğini vurgularken, bu dönüşümün tamamen otonom sistemler anlamına gelmediğini de ekliyor. Mevcut modelde yapay zeka ajanlarının analiz ve operasyonel süreçlerin büyük kısmını üstlendiği, ancak nihai kararın insan kontrolünde kaldığı bir yapı öne çıkıyor.

İstihdam üzerindeki etkiler tartışılıyor

Yapay zeka ajanlarının iş gücü üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde daha net bir tablo çiziliyor. Ramesh, bu teknolojinin özellikle giriş seviyesindeki yazılım, müşteri hizmetleri ve analiz rollerinde yer değiştirmelere yol açtığını belirtiyor.

Yapay zeka ajanlarının birçok işi devraldığı ve bu sürecin halihazırda gözlemlenebilir bir eğilim haline geldiği ifade ediliyor.

Bu eğilim şirket kararlarına da yansımış durumda. Crypto.com’un çalışanlarının %12’sini işten çıkardığı, Messari’nin organizasyonel değişikliklere gittiği ve Block’un 4.000’den fazla çalışanı kapsayan kesinti planladığı biliniyor. Bu adımların, yapay zeka ile verimliliği artırma hedefiyle bağlantılı olduğu görülüyor.

COINTURK
