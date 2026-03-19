Bitcoin 69 Bin Dolarda Sıkıştı Asıl Hareket Yeni mi Başlıyor?

Bitcoin fiyatı Perşembe günü 69.000 dolar seviyesine doğru gerilerken, İran merkezli gerilimin Orta Doğu genelinde yayılması küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve buna bağlı gelişmeler, yatırımcıların daha temkinli pozisyon almasına neden oldu. Bu süreçte kripto piyasası dalgalansa da diğer varlık sınıflarına kıyasla daha sınırlı hareketler sergiledi.

Enerji fiyatları ve enflasyon endişesi öne çıktı

Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 dolar seviyesine yaklaşırken, enerji piyasaları gelişmelerin merkezinde yer aldı. ABD’nin ham petrol ihracatına yönelik bir yasak planlamadığına dair bilgiler, fiyatlardaki düşüşü tersine çevirdi. Artan enerji maliyetleri, enflasyon baskısını güçlendirirken merkez bankalarının faiz indirimi planlarını erteleyebileceği beklentisini gündeme taşıdı.

Geleneksel piyasalarda sert satışlar görüldü

Artan belirsizlik, hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 2026 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı. Yatırımcılar, enerji şokunun ekonomik etkilerini fiyatlamaya başlarken riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimi belirginleşti.

Değerli metallerde ise dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı. Altın yüzde 5 düşüşle ons başına 4.500 dolar civarına inerken, gümüş yüzde 6,6 gerileyerek önceki haftalardaki güçlü yükselişin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Bu hareketler, yatırımcıların geniş çaplı risk azaltma stratejisi izlediğine işaret etti.

Kripto piyasası görece sınırlı kayıplar yaşadı

Kripto varlıklar, diğer piyasalara kıyasla daha dengeli bir görünüm sergiledi. Bitcoin yaklaşık yüzde 2,6 düşüşle 69.400 dolar seviyesinde işlem görürken, ether, XRP, BNB ve solana gibi büyük varlıklarda kayıplar yüzde 3’ün altında kaldı. Geniş kapsamlı CoinDesk 20 endeksi ise yaklaşık yüzde 2,1 geriledi.

Kriptoyla bağlantılı hisselerde de düşüş gözlendi ancak bu gerileme daha sınırlı kaldı. Coinbase hisseleri yüzde 1,7, Strategy hisseleri yüzde 2,6 düşerken, stablecoin ihraççısı Circle yüzde 6 değer kaybetti. Circle hisseleri son üç haftada iki kattan fazla yükseldikten sonra geri çekildi.

Bitget Wallet COO’su Alvin Kan, altın ve Bitcoin’in aynı anda değer kaybetmesinin güvenli limanlara yönelimden ziyade genel bir risk azaltma eğilimini gösterdiğini belirtti.

Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini güçlendiriyor, bu da faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği bir ortam yaratıyor ve likiditeyi sıkılaştırıyor.

Wintermute trader’ı Bryan Tan ise İran geriliminin ilk aşamasında Bitcoin’in altına kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha iyi performans gösterdiğini vurguladı. Ancak 75.000 dolar seviyesinin üzerine kalıcı bir hareketin gelmemesi, piyasanın temkinli kaldığını ortaya koydu.