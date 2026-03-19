Strive Asset Management, Bitcoin Rezervlerinde Tesla’yı Geride Bıraktı

Strive Asset Management, sahip olduğu Bitcoin miktarıyla Tesla’nın önüne geçerek halka açık şirketler arasında bu alanda ilk 10 içine girdi. Son güncellemeyle birlikte firmanın rezervindeki Bitcoin adedi 13.310,9’a ulaştı. Strive, kısa bir süre önce açıkladığı finansal sonuçlarla birlikte, SATA imtiyazlı hisse senedinde temettü oranını yüzde 12,75’e çıkardığını ve ayrıca Strategy şirketinin STRC imtiyazlı hisse senedine 50 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Kurumsal Bitcoin Rezervlerinde Yeni Düzen

Portföylerinde büyük miktarda Bitcoin bulunduran halka açık şirketler listesinde Strive, Tesla’nın gerisine düşen 11.509 adetlik bakiyesini geride bıraktı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Kuruluş, Bitcoin stratejisini yalnızca söylemde bırakmayıp, bilançoya gerçek anlamda yansıtıyor.

Strive Asset Management, kamuya açıldığı Eylül 2025’ten bu yana PIPE gelirleri ve Semler Scientific’i satın alarak Bitcoin biriktirdi. Son eklemeyle birlikte yaklaşık 317 adet daha Bitcoin portföye girdi. Son dönem raporlarına göre, toplamda 13.628 Bitcoin’e ulaşıldığı belirtildi.

Finansal Araçlarla Desteklenen Büyüme Stratejisi

Strive, at-the-market hisse satışları ve yapılandırılmış finansman araçlarıyla Bitcoin rezervini hızla genişletiyor. Şirket, SATA temettü programını finanse etmek amacıyla Strategy’nin STRC imtiyazlı hisse senedine 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu enstrüman, Bitcoin’e doğrudan maruz kalmayı sürdürürken nakit akışı da oluşturuyor ve hissedarlara yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor.

2025 yılının son çeyreğinde Strive, Bitcoin varlıklarında yüzde 22,2 getirinin gerçekleştiğini raporladı. Aynı dönemde kaydedilen 393,6 milyon dolarlık net muhasebe zararı ise, adil piyasa değerlerindeki gerilemeden kaynaklandı. Şirket yatırımcılarının izlediği temel göstergenin pay başına BTC artışı olduğu, ve bu büyümenin sürdüğü ifade edildi.

CEO Matthew Cole, yönetiminde Strive’ın yeni finansal yapısı ile Bitcoin birikimine devam edeceği ve bu stratejiden hız kesilmediği yönünde sinyal verdi. Cole’un açıklamasında, dijital kredilerin ölçeklenmesiyle sektörde büyük fırsatlar ortaya çıkacağı vurgusu yer aldı.

Kurumsal Kripto Stratejilerinde Dönüşüm Sinyali

Tesla’nın uzun süredir sabit kalan Bitcoin varlıklarının aksine, Strive aktif bilanço yönetimiyle sektörde öne çıkıyor. Bu yaklaşım, kripto varlıkların kurumsal düzeyde pasif tutulmasından ziyade, aktif şekilde yönetilmesinin yeni bir standarda dönüşebileceğini gösteriyor.

Diğer örneklerde olduğu gibi, Evernorth firması da XRP rezervleriyle desteklenen bir SPAC modeli oluşturdu. Strive’ın izlediği model, hissedarlara doğrudan Bitcoin dalgalanmasının yanında yüzde 12,75 SATA temettüsünü de ek getiri olarak sunuyor. Bu tür kombinasyonun, spot ETF’lerden farklı bir değer önerisi sunduğu vurgulanıyor.

Şirketin bilançosunda 83 milyon doların üzerinde nakit bulunduğu ve mevcut raf kayıtlarının 500 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da ek Bitcoin alımlarına ve bilanço büyütmeye yönelik stratejinin sürdüğüne işaret ediyor.

Altyapı ve portföy genişletme adımlarının tamamlandığı ve Strive’ın halka açık şirketler arasında üst sıralara yükseldiği dikkat çekiyor. Kurumsal Bitcoin birikiminde hareketlilik artmaya devam ediyor.