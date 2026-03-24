Günay Kore Dijital Varlık Temel Yasasında Takvim Belirsizliği İlk Yarı Umudunu Zayıflattı

Güney Kore’de dijital varlık piyasasını kapsamlı biçimde çerçevelemeyi hedefleyen Dijital Varlık Temel Yasası’nın Meclis takviminde geri plana düştüğü yönündeki değerlendirmeler güç kazandı. İkinci aşama düzenleme olarak görülen yasa tasarısının, bu ayın sonu ile gelecek ay yapılması planlanan komisyon görüşmelerinin gündemine alınmaması, sürecin yılın ilk yarısında ilerleyip ilerleyemeyeceğine dair soru işaretlerini artırdı. Sektörde, düzenlemenin kısa vadede ele alınmasının zorlaştığı görüşü öne çıkıyor.

Komisyon Gündeminde Yer Almaması Dikkat Çekti

Sektör kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre ana muhalefetteki Kore Demokratik Partisi, tasarıyı 31 Mart ve gelecek ay toplanması beklenen Ulusal Politika Komitesi Yasama İnceleme Alt Komitesi gündemine eklemedi. Alt komitenin toplanması planlansa da, Dijital Varlık Temel Yasası’nın fiilen masaya yatırılması ve maddelerinin değerlendirilmesi konusunda önemli bir mesafe alınamadığı anlaşılıyor.

Söz konusu yasa tasarısı, dijital varlık ekosistemine daha geniş bir hukuki çerçeve kazandırmayı amaçlayan ikinci faz düzenlemeler arasında görülüyor. Bu çerçevede ihraç, işlem yapısı, piyasa kuralları ve gözetim mekanizmaları gibi başlıkların daha net hale getirilmesi bekleniyordu. Ancak mevcut siyasi ve ekonomik gündemin yoğunluğu, bu başlıkların öncelik sıralamasında geriye düştüğüne işaret ediyor.

Meclis takvimine giremeyen bir düzenlemenin kısa sürede yasama sürecinde ivme kazanması kolay görünmüyor. Bu nedenle piyasada, yalnızca mart sonu değil nisan ayı oturumlarında da somut bir ilerleme yaşanmayabileceği beklentisi yayılıyor. Özellikle komisyon aşamasında gündeme alınmayan metinlerin sonraki safhalara taşınması daha karmaşık bir hale gelebiliyor.

Siyasi Öncelikler Yasa Sürecini Gölgeliyor

İktidar cephesinin yerel seçim hazırlıklarıyla birlikte halkın geçim koşulları ve ekonomik başlıklara öncelik verdiği aktarılıyor. Bu tablo, dijital varlık düzenlemesinin siyasi takvim içinde ikinci planda kalmasına yol açmış görünüyor. Parti ile hükümet arasında yapılması beklenen istişare toplantılarının ve ilgili görev gücü çalışmalarının takviminin de henüz netleşmemesi, belirsizliği daha da artırdı.

Bu noktada piyasanın en büyük endişesi, yasa tasarısının tamamen rafa kaldırılması değil, tartışmaların zamana yayılması. Takvim netleşmediği sürece sektör temsilcileri ile yatırımcılar, hangi kuralların ne zaman şekilleneceğini öngörmekte zorlanabilir. Özellikle düzenleme beklentisiyle hareket eden şirketler açısından bu durum, uyum hazırlıklarının planlanmasını da güçleştirecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Güney Kore, kripto varlıklara yönelik düzenleyici yaklaşımı nedeniyle küresel piyasalarda yakından izlenen ülkelerden biri sayılıyor. Bu nedenle Dijital Varlık Temel Yasası etrafındaki gecikme yalnızca iç piyasada değil, ülkenin dijital finans alanındaki yönelimini takip eden uluslararası aktörler bakımından da önem taşıyor. Tasarının hangi kapsamla ve ne zaman ilerleyeceği, sektörün önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyen başlıklardan biri olmaya devam edecek.

Şimdilik ortaya çıkan tablo, yılın ilk yarısında sonuç alınacağına dair beklentilerin zayıfladığına işaret ediyor. Meclis gündeminde yeni bir değişiklik yapılmaması halinde yasa üzerindeki ayrıntılı müzakerelerin daha ileri bir tarihe kalması olası görülüyor. Bu da dijital varlık piyasasında uzun süredir beklenen kapsamlı ikinci aşama düzenlemenin zamanlamasını yeniden tartışmaya açmış durumda.