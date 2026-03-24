24 Mart Trade Günlüğü: ETH’de Sert Kısa Pozisyonlar, Altında Baskı, Bitlayer’de Çöküş

24 Mart sabahı hareketli başladı, küresel piyasalarda jeopolitik başlıklar ile zincir üstü hareketlerin aynı anda fiyatlandığı, oldukça yoğun bir güne işaret ediyor. Günün öne çıkan tablosunda Ethereum tarafında dikkat çeken büyük işlemler, Bitcoin’de yüksek kaldıraçlı yön değişimi, altın fiyatlarındaki sert geri çekilme ve bazı altcoinlerde yaşanan aşırı satış baskısı öne çıktı. Piyasanın genel görünümü ise, yatırımcıların aynı anda hem riskten korunma hem de fırsat kollama eğiliminde olduğunu gösterdi.

Ethereum’da Balinalar Geri mi Dönüyor?

Günün ilk dikkat çeken verilerinden biri Ethereum tarafında geldi. OnchainLens verilerine göre yeni oluşturulan bir cüzdan, Binance’ten yaklaşık 23,5 milyon dolar değerinde 10.899 ETH çekerek staking için pozisyon aldı. Bu işlem, büyük oyuncuların ETH’de uzun vadeli getiri arayışını sürdürdüğünü ve mevcut fiyat seviyelerini yalnızca kısa vadeli dalgalanma alanı olarak değil, aynı zamanda birikim zemini olarak da değerlendirdiğini gösterdi.

HyperInsight verilerine göre yeni açılan “0x999b” ile başlayan bir adres, kurulduktan yalnızca 10 dakika sonra yaklaşık 700 bin dolarlık teminat yatırdı ve 8.500 ETH büyüklüğünde, yaklaşık 19 milyon dolarlık 25x kaldıraçlı short pozisyon açtı. Pozisyonun ortalama giriş fiyatı 2.163 dolar, likidasyon seviyesi ise 2.196 dolar olarak kaydedildi. İşlem açıldıktan kısa süre sonra bu adresin yaklaşık 80 bin dolar kârda olduğu görüldü. Bu tablo da Ethereum’da kısa vadeli aşağı yön beklentisinin büyük sermaye tarafından halen canlı tutulduğunu gösterdi.

ETH tarafındaki tek baskı bununla sınırlı kalmadı. Yine HyperInsight izlemelerine göre “0xe60d” ile başlayan bir başka balina adresi de yaklaşık 30 dakika önce 3.708 ETH büyüklüğünde yeni bir short pozisyon açtı. Yaklaşık 8,03 milyon dolar büyüklüğündeki bu işlemin ortalama giriş seviyesi 2.152 dolar, likidasyon fiyatı ise 2.251,91 dolar oldu. Söz konusu pozisyonun haber akışına yansıdığı anda yaklaşık 46.800 dolar zararda olması, piyasanın kısa vadede çok sert ve kararsız hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’de ise Piyasa Sertleşiyor!

Bitcoin cephesinde ise yön arayışının daha da sert yaşandığı görüldü. “0x93115” ile başlayan bir balina adresi, yaklaşık 176 BTC büyüklüğünde 40x kaldıraçlı short açtı. Pozisyonun büyüklüğü yaklaşık 12,48 milyon dolar olarak hesaplandı. Ancak yatırımcı, yaklaşık 7 bin dolarlık sınırlı bir zararın ardından hızla yön değiştirerek bu kez 190 BTC büyüklüğünde, yaklaşık 13 milyon dolarlık 40x long pozisyona geçti. Ortalama giriş fiyatı 70.963,6 dolar, likidasyon seviyesi ise 67.599 dolar olarak paylaşıldı. Aynı yatırımcının son dönemde yüksek kaldıraçlı BTC işlemlerinde toplam yaklaşık 8,5 milyon dolar zarar yazmış olması, gün içi agresif yön değişimlerinin giderek daha spekülatif bir zemine oturduğunu düşündürdü.

Makro’da Gündem Orta Doğu

Makro cephede ise Orta Doğu kaynaklı başlıklar fiyatlamalarda belirleyici oldu. İsrailli yetkililer, İran’ın ABD taleplerine boyun eğmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtirken, Donald Trump’ın ise İran’la bir anlaşma yapma konusunda kararlı göründüğü aktarıldı. Buna paralel olarak Pakistan’ın ABD ile İran arasında diplomatik temas kurulması için aktif arabuluculuk yürüttüğü, İslamabad’ın olası görüşmeler için bir temas noktası haline getirilmek istendiği yönündeki bilgiler dikkat çekti. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji akışının küresel petrol ve doğalgaz piyasaları için kritik önemde olması, bu diplomatik trafiği yalnızca siyasi değil aynı zamanda finansal açıdan da önemli hale getirdi.

Bu jeopolitik tablo en net etkisini altın fiyatlarında gösterdi. Ocak ayında 5.594 dolar civarında zirve yapan spot altın, son sert geri çekilmeyle yaklaşık yüzde 21 düşerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Analizlerde bu düşüşte likidite sıkılaşması, dolar endeksindeki yaklaşık yüzde 3’lük yükseliş, yatırımcıların pozisyon kapatmaları ve portföy dengeleme ihtiyacı etkili unsurlar olarak öne çıktı. Trump’ın İran enerji tesislerine yönelik olası saldırıları ertelemesi de güvenli liman talebini zayıflatan bir unsur olarak değerlendirildi. Buna rağmen uzun vadeli görünümde görüş ayrılığı sürüyor. Bazı Wall Street kurumları ve stratejistler düşüşü yapısal bozulma değil, kaldıraç çözülmesi ve kısa vadeli yanlış fiyatlama olarak yorumlamayı sürdürüyor. Ed Yardeni’nin on yıl sonuna kadar 10.000 dolar altın hedefini koruması da bu iyimser kanadı destekleyen başlıklardan biri oldu.

Kripto tarafında şirket bilançolarına yansıyan alımlar da dikkat çekti. China Real Estate Investment, 24 Mart tarihli bildirimiyle açık piyasadan toplam 402,91 BNB satın aldığını ve bunun için yaklaşık 2 milyon Hong Kong doları harcadığını duyurdu. Şirketin daha önce, dijital varlıkları stratejik rezerv yaklaşımıyla değerlendirme planını yönetim kurulu seviyesinde onayladığı biliniyordu. Bu adım, kurumsal oyuncuların yalnızca Bitcoin değil, seçili altcoinleri de rezerv varlık olarak değerlendirmeye başladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

Bitlayer’da Neler Oluyor?

Altcoinlerde günün en sert hareketlerinden biri ise Bitlayer’ın yerel token’ı BTR’de yaşandı. EmberCN verilerine göre token fiyatı dün öğleden sonra başlayan düşüşle yaklaşık 0,20 dolardan 0,04 dolara gerileyerek yüzde 80 değer kaybetti. Bu sert satış dalgasının ana merkezinin Güney Kore merkezli Bithumb olduğu, son 24 saatte dolaşımdaki arzın yüzde 41’ine denk gelen yaklaşık 140 milyon BTR’nin yoğun şekilde borsaya aktığı ifade edildi. Analistler, bu denli büyük ve kısa sürede gerçekleşen girişlerin genellikle tek taraflı güçlü satış baskısına işaret ettiğini, büyük yatırımcılar veya ilişkili tarafların toplu satış yapmış olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Zayıf likidite koşullarında bu tür akışların panik satışını daha da hızlandırdığı düşünülüyor.