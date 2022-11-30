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  •   Ethereum’dan Tüm Kripto Dünyasını İlgilendiren Flaş Karar! Bu Uygulamalara Son Veriliyor!

Ethereum’dan Tüm Kripto Dünyasını İlgilendiren Flaş Karar! Bu Uygulamalara Son Veriliyor!

Ethereum bir uygulamasının fişini çekiyor. Yapılacak bu uygulamanın geliştirme faaliyetlerini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
23:59
30 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Vakfı bugün yayınladığı bir blogda, blok zincirinin Ropsten test ağının (testnet) kapanmaya başladığını ve 15-31 Aralık tarihleri arasında tamamen kapanmasının beklendiğini açıkladı. Haber, geliştiricilerin son birkaç ay içinde test ağına katılmayı kademeli olarak bırakması ve katılım oranlarının düşmesi nedeniyle geldi.

Ethereum Test Ne İşe Yarıyordu?

Ethereum, geliştiricilerin yazılımlarını Ethereum’un ana ağında (mainnet) başlatmadan önce, geliştirdikleri bu yazılımı çalıştırabilmeleri için test ağları çalıştırıyor. Test ağları esasen Ethereum ana ağının kopyaları olarak hareket etmekte ve müşteri ekiplerinin, altyapı sağlayıcılarının ve geliştiricilerin uygulamalarında yaptıkları değişiklikleri daha yüksek riskli bir ortamda başlatmadan önce test etmelerine olanak tanıyarak hataları minimuma indirmelerini sağlıyor..

Ethereum tüm bunlara sahipken bir açıklama yaptı ve Rinkeby test ağını 2023’ün ortalarında kapatacağını duyurdu. Bu süreçte geliştiricilere Goerli veya Sepolia test ağlarına çalıştırdıkları uygulamaları taşımaları için bolca zaman tanıyacak.

Tüm bu test ağları, Ethereum’un iş kanıtı konsensüs mekanizmasından hisse kanıtı konsensüs mekanizmasına geçtiği büyük Merge yükseltmesinden önce geliştirme ve testlerde önemli roller oynadı.

Goerli ve Sepolia’nın her ikisi de kendi Merge testlerini gerçekleştirmişti (yani iş kanıtından hisse kanıtına geçiş yapmışlardı), bu nedenle Ethereum blok zincirinin bugün faaliyet gösterdiği ortama en çok benzeyen ağlar olarak dikkat çekiyorlardı. Bu nedenle, bu test ağlarının bağımsız olarak çalışmaya devam etmesi de beklentiler arasında.

Ethereum İlk Değil

Ekim ayında, blok zinciri araştırmacısı Etherscan, Rinkeby ve Ropsten için altyapı desteğini kapatmıştı.

Ethereum geliştiricileri, hangi yükseltmeleri test etmeye çalıştıklarına bağlı olarak sürekli olarak yeni test ağları oluşturuyor. Kasım ayında Ethereum geliştiricileri, protokolün bir sonraki büyük yükseltmesi olan Şangay için bazı Ethereum İyileştirme Önerilerini (EIP’ler) ele alan Shandong testnetini hayata geçirmeyi kabul etti.

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