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  •   Fantom (FTM) Mimarından İddialı Açıklama! İşte Yükselişin Sebebi!

Fantom (FTM) Mimarından İddialı Açıklama! İşte Yükselişin Sebebi!

Popüler kripto para projesi olan Fantom'un (FTM) mimarı olarak bilinen isimden iddialı açıklamalar! Fiyat artışı sürecek mi?
00:30
1 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda bir süredir yaşanan belirsizliklerle birlikte bir altcoin kripto para piyasalarında gösterdiği fiyat artışı performansıyla yatırımcıların ilgisini üzerine topladı. Birçok kripto para devlerini geride bırakan Fantom’da (FTM) fiyat artışının sebebi ne?

Fantom’a Ortaklık Girişimleri

Merkezi olmayan finans (DeFi) alanında üretken bir geliştirici ve Fantom Vakfı’nın “mimar”ı olan Andre Cronje, kripto para projesinin tek bir FTM token’ı satmak zorunda kalmadan 30 yıl boyunca devam edebileceğini öne sürdü. Bir blog gönderisinde Andre Cronje, 2018 yılından bu yana gelişiminin zaman çizelgesiyle birlikte projenin mali durumunun ayrıntılarını açıkladı. Uzman isime göre Fantom Vakfı, şu anda iflas etmiş kripto para borsası FTX’in bir kolu olan Alameda Research dahil olmak üzere çok sayıda ortaklık teklifini geri çevirdi. Andre Cronje açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

5 Ocak 2022 tarihinde Alameda daha fazla iş birliği istiyor, biz pas geçiyoruz. 14 Ocak 2022’de bir borsa, listeleme için bizden 300.000.000 dolar istiyor, geri çeviriyoruz. Ekim 2022 tarihinde Bir NFT borsası bizden ortaklık için 100.000.000 ABD doları istiyor, kabul etmiyoruz. Ayrıca şunu belirtmeliyim ki projemiz 30 yıl boyunca tek bir token satmadan devam edebilir!

30 Yıl Faaliyet Göstereceğiz!

Kripto para projesinin önde gelen ismi Andre Cronje, Layer 1 projesinin token’larının çoğuna sahip olduklarını ve onları satarak gelir elde ederken, Fantom lansmanda arzın sadece %3 ve yazı kaleme alındığında %14 oranında sahipti. Andre Cronje konuşmasında iddialı yorumlarına devam ederek şunları söyledi:

Ethereum dışında Fantom, gerçek bir TVL’ye sahip en eski Layer 1 projesidir. 4 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve en az 30 yıl daha faaliyete devam etmeyi planlıyoruz. Teknolojik gelişmeler ve teslimat konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz.

Blog yazısının ardından FTM, %41 oranında bir kazançla iki günden kısa bir süre içinde 0,17 dolar aralığından yaklaşık 0,24 dolara sıçradı ve kripto para piyasalarında en iyi performans gösterenlerden biri haline geldi.

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