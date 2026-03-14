Ethereum Fiyatında Yatay Seyir: Önemli Direnç ve Destek Bölgeleri Gündemde

Ethereum fiyatı, son dönemde yaşanan düşüşün ardından 2.070 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Kripto para piyasasında, kısa vadede zayıflayan pozitif momentum ile kurumsal yatırımcıların yaptığı birikim arasındaki denge dikkat çekiyor. Analistler, 2.120 dolar üzerinde alıcıların kontrolü ele geçirmemesi halinde, Ethereum’un fiyatında aşağı yönlü baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Teknik Görünüm: Düşük Tepe Formasyonu ve Likidite Rotasyonu

Kısa vadeli teknik analizlerde, Ethereum’un likidite açısından önemli bir alanı test ettikten sonra sert şekilde geri çekildiği görülüyor. Kripto analisti Large Petrol, sosyal medya hesabından, bir saatlik grafikte fiyatın EXP HIGH olarak adlandırılan üst likidite bölgesine ulaştıktan sonra hızlıca reddedildiğini belirtti. Volatix Range Map isimli gösterge, günlük volatiliteye göre potansiyel tepe ve dip alanlarını belirleyebilen bir analiz aracı olarak 2026’da tanıtılmıştı. Bu modele göre Ethereum tarafında oluşan düşük tepe dizilimi, yeni bir düzeltme hareketine alan açabileceğini gösteriyor. Fiyatın 2.110-2.120 dolar bölgesini yeniden kazanamaması durumunda, 2.000 ve devamında 1.940 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Piyasa İkilemi: Nötr Momentum ve Kararsızlık

Geniş ölçekte bakıldığında, Ethereum piyasası net bir yön tayin etmekte zorlanıyor. Günlük zaman diliminde, ana momentum göstergelerinin çoğu nötr seviyede hareket ediyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 51 puan civarında bulunurken, Stokastik osilatör ve Emtia Kanal Endeksi de piyasadaki kararsızlığı pekiştiriyor. Osilatörlerde iki satış sinyaline karşın sekiz nötr ve bir alış sinyali ile fiyatın konsolide olduğuna işaret ediliyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar alım sinyali üretirken, 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamaların halen fiyatın üzerinde seyretmesi, genel trendin temkinli karakterini sürdürüyor. Ethereum, 2.060 dolar civarı pivot noktasında dalgalanırken, yatırımcılar 2.070-2.080 dolar aralığında desteğin korunup korunmayacağını izliyor.

Balina Hareketleri: Uzun Vadede Güven Sinyali

Teknik anlamda belirsizliğin ön planda olduğu ortamda zincir üzeri veriler, büyük yatırımcıların Ethereum biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor. Blokzincir analiz platformları, mart ayının başlarında merkezi borsalardan yüksek miktarda Ethereum’un çekildiğini tespit etti. Lookonchain verilerine göre, 74.000’den fazla Ethereum borsalardan cüzdanlara taşındı. Bu tür işlemler, genellikle yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli tutma niyetiyle piyasadan çekmesi anlamına geliyor. Geçmişte de büyük yatırımcıların fiyat düşüşlerinde pozisyonlarını artırdığı dönemlerde orta-uzun vadede piyasa toparlanmasının yaşandığı biliniyor. Ancak mevcut kısa vadeli oynaklığın devam edebileceği de hatırlatılıyor.

Destek ve Direnç Bölgeleri Yakından İzleniyor

Yakın vadede Ethereum için kritik fiyat bölgeleri öne çıkıyor. 2.209 dolar seviyesinde fiyatın kısa süreli yükselişinin ardından satış baskısıyla karşılaşması, yukarı yönlü hareketlerin şimdilik sınırlı kalmasına yol açtı. Aşağıda ise 2.070–2.080 dolar aralığı önemli bir destek görevi görüyor. Eğer bu destek kırılırsa, fiyatın 2.000 ve 1.940 dolar seviyelerine kadar gerilemesi beklentisi öne çıkarılıyor. Tersine, fiyatın 2.110-2.120 dolar direnç bandını yeniden kazanması durumunda kısa vadeli negatif görünüm dağılabilir ve daha geniş çaplı bir toparlanmanın önü açılabilir. Şu an itibarıyla, Ethereum piyasasında likidite döngüsünün beklendiği şekilde dalgalı biçimde sürdüğü gözleniyor.