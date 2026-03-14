BlackRock Bitcoin ETF’sinde Tutucuların Yüzde 90’ı Düşüşte Satış Yapmadı

Dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren BlackRock’un Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, son volatilite döneminde BlackRock Bitcoin ETF’si (IBIT) yatırımcılarının büyük bölümünün satış yapmadan pozisyonlarını koruduğunu aktardı. Aynı hafta yayımlanan Blockchain analizleri ise piyasadan çıkan Bitcoin miktarının hangi adreslere geçtiğine ışık tutuyor.

IBIT Yatırımcılarının Davranışı

BlackRock dijital varlık biriminin başındaki Robert Mitchnick, IBIT yatırımcı profiline dair yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların neredeyse tamamının uzun vadeli bakış açısına sahip olduğuna dikkat çekti. IBIT’in talep tabanının yaklaşık yüzde 90’ını bireysel yatırımcılar ve finansal danışmanlar oluşturuyor. Mitchnick’e göre bu gruplar, piyasa gerilediğinde satış yapmak yerine alım gerçekleştirmeye daha yatkın davranıyor. Kalan yüzde 10’luk kısmın ise hedge fonları ve kısa vadeli strateji kullanan yatırımcılardan oluştuğu aktarıldı.

Yaşanan sert fiyat düşüşü döneminde, Bitcoin’in 126.000 dolardan 66.000 dolara gerilemesiyle IBIT’te toplam çıkarma oranı yalnızca yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Yatırımcıların yüzde 90’ından fazlası pozisyonunu değiştirmedi. Bu da piyasa dalgalanmalarına rağmen toplu bir panik satışının gerçekleşmediğine işaret ediyor.

Borsalardan Bitcoin Çıkışı ve Zincir Üzerindeki Hareketler

Mitchnick’in değerlendirmeleri, zincir üstü verilerle de desteklendi. Kripto analiz şirketi Santiment’in yayımladığı son verilere göre, borsalardaki Bitcoin arzı 2017 Kasım’ından bu yana en düşük seviyeye geriledi. O dönemde Bitcoin 16.400 dolar seviyesinden işlem görüyordu. 2016’dan 2026 Mart ayına kadar olan süreci kapsayan grafikte, borsadaki arz oranı 2020–2021 zirvesinden bu yana sürekli azalıyor ve şu an sekiz yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Borsalardan çekilen Bitcoin’ler genellikle ya bireysel kullanıcıların kendi cüzdanlarına ya da kurumsal yatırımcıların soğuk depolarına aktarılıyor. Mitchnick’in altını çizdiği yatırımcı profili, sadece ETF içinde değil, genel piyasa koşullarında da uzun vadeli hareketlerini sürdürüyor. Kısacası, satılabilir Bitcoin miktarı hızla azalıyor.

Piyasa Dinamiklerinde Arz Sıkışması

Borsalardaki arzın düşmesi ve ETF’den çıkarılan Bitcoin miktarının neredeyse sabit kalması, piyasada hâkim olan uzun vadeli tutucu davranışla paralel ilerliyor. Yatırımcılar, ani fiyat düşüşlerinde satışa yönelmek yerine varlıklarını ya koruyor ya da yeni cüzdanlara çekerek piyasadaki likit arzı azaltıyor. Bu da olası yeni talepler karşısında fiyatlarda daha sert hareketlere yol açabilecek bir ortam yaratıyor.

Özellikle risk iştahının artacağı ya da ekonomik politikalarda değişiklik olacağı dönemlerde piyasada satılabilir arzın gerilemiş olması, fiyat dalgalanmalarını daha da belirgin hale getirebilir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, piyasadaki arz sıkışmasının belirginleştiğini gösteriyor.

BlackRock’un Staked Ether ETF Hamlesi

Mitchnick’in bu açıklamaları, BlackRock’un Ethereum tabanlı staked Ether ETF’i ETHB’nin lansmanı ile birlikte gündeme geldi. Bu ürün, Bitcoin’den sonraki süreçte getiri odaklı kripto yatırımına yönelik kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor. Staked Ether ETF, yatırımcılara ETH fiyat hareketine ek olarak, blokzincir üzerinde staking getirilerine düzenlenmiş bir yapı içinde erişme imkanı sunuyor.

ETHB’nin piyasaya sürülmesi ve IBIT’teki yatırımcı davranışları, BlackRock’un kripto varlıklara yönelik tutumunun azalmadığını, aksine çeşitlenerek devam ettiğini ortaya koyuyor.