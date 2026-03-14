Hyperliquid’in Stablecoin Tutarı Yaklaşık 880 Milyon Dolar Seviyesine Ulaştı

Özet

  • Hyperliquid’in stablecoin miktarı iki yılda 879,59 milyon dolara ulaştı.
  • Platformdaki büyüme eğilimi sektör genelindeki sermaye hareketleriyle bağlantılı.
  • Stablecoin artışı, merkeziyetsiz finans platformlarına olan ilginin artışıyla ilişkilendiriliyor.
Merkeziyetsiz türev ürünler platformu Hyperliquid’in stablecoin arzı, platformun faaliyete girmesinden bu yana 879,59 milyon dolar düzeyine çıktı. Artemis’in paylaştığı veriler, işlem hacmi açısından sektörde öne çıkan bu borsada ciddi bir sermaye birikimini gösteriyor.

İçindekiler
1 Arzın Seyri ve Hızlanan Büyüme
2 Stablecoin Arzının Ekosistemdeki Rolü
3 Stablecoin Hareketlerinin Sektör Geneline Etkisi

Arzın Seyri ve Hızlanan Büyüme

Yayınlanan grafik, Hyperliquid’in stablecoin arzındaki gelişimi haftalık olarak izliyor. Mart 2023 ile Temmuz 2025 arasında platformun stablecoin miktarı sıfırdan yaklaşık 300 milyon dolara kadar adım adım yükseldi. Bu dönemde arz artışı istikrarlı ve dengeli şekilde devam etti; belirgin bir sıçramanın yaşanmadığı dikkat çekti.

Kasım 2025 sonrasında ise büyüme hızı gözle görülür biçimde arttı. Stablecoin arzı önce 350 milyon dolardan 500 milyon dolara hızlı bir geçiş yaptı. Ardından da dört ay gibi kısa bir sürede 700 milyon doları aşarak 900 milyon dolara yaklaştı. Mart 2026’ya gelindiğinde ise arzda bir miktar gerileme görülerek güncel veriyle 879,59 milyon dolar seviyesine geri çekildi. Bu süreçteki büyüme, önceki iki yıldaki artışla kıyaslanabilecek hızda oldu.

Stablecoin Arzının Ekosistemdeki Rolü

Bir türev ürünler borsasında stablecoin miktarı likidite açısından kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Platforma aktarılan stablecoin’ler, kullanıcıların kaldıraçlı pozisyon açmak ve piyasa işlemleri yapmak için kullandığı ana kaynaklar arasında yer alıyor. Hyperliquid’in neredeyse 880 milyon dolara ulaşan stablecoin bakiyesiyle birlikte, aylık 178,23 milyar dolara çıkan ticaret hacmi, platformun sürdürülebilir sermaye tabanına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yönetim ekibi, işlem hacmindeki artışla eş zamanlı olarak platforma giren sermayenin uzun vadeli büyümeye katkı sağladığını ifade ediyor. Yüksek seviyedeki stablecoin likiditesi, kullanıcıların büyük ölçekli pozisyon açmalarına ve sistemin günlük işlemlerini sürdürmesine imkân tanıyor.

Stablecoin Hareketlerinin Sektör Geneline Etkisi

Sektörde son dönemde merkezi borsalarda tutulan stablecoin miktarlarında dikkate değer bir azalış yaşanıyor. Binance’in aylık net stablecoin çıkışı 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık Hyperliquid gibi merkeziyetsiz platformlarda aynı dönemde stablecoin miktarında artış gözleniyor. Bu tablo, kripto sermayesinin piyasa dışına çıkmak yerine merkeziyetsiz ortamlara yöneldiğini gösteriyor.

Hyperliquid’in yönetim ekibi, “Platformdaki stablecoin yükselişi, kripto sermayesinin yeni adreslere kaydığını, kullanıcıların giderek daha fazla merkeziyetsiz çözümleri tercih ettiğini gösteriyor,” ifadesini kullandı.

Bu dönemde stablecoin’ler yalnızca ticari işlemler için değil, çok farklı blokzincir sektörlerinde ana likidite katmanı olarak kullanılmaya başlandı. Hem merkeziyetsiz türev işlemlerinde hem makineden makineye ödemelerde hem de tokenleştirilen varlık mutabakatında stablecoin ekosisteminin merkezi bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Yaklaşık iki yıllık süreçte sıfırdan 880 milyon dolar seviyesine çıkan stablecoin miktarı, Hyperliquid’in merkeziyetsiz finans dünyasındaki yerini güçlendirdi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hyperliquid, Merkezsiz Vadeli İşlemlerde Zirveye Yerleşti

BNB Chain’de Gerçek Dünya Varlıklarını Temsil Eden Cüzdan Sayısı 40 Bini Aştı

Robinhood, Ethereum Üzerine Katman-2 Ağı Gold Lattice’i Başlattı

Ethereum Vakfı’nın Yeni Misyon Belgesi Yayınlandı: Temel Değerlerde Netleşme

Solana, Şubat 2026’da En Yüksek Ağ Geliri Elde Eden Blockchain Oldu

Ethereum ve Layer-2 Ağlarında Aylık İşlem Sayısı 1,1 Milyara Yaklaştı

Vitalik Buterin: Ethereum’un Temel Değeri Veri Paylaşımı Üzerine Kurulu

