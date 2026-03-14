Bitcoin Fiyatında Tarihsel Dip Sinyalleri: Dört Gösterge Aynı Bölgede Toplandı

Kripto para piyasasında Bitcoin’in fiyat hareketlerine ilişkin yeni analizler dikkat çekiyor. Yatırım ve risk yönetimi alanında faaliyet yürüten Blockforce Capital’in yöneticilerinden Brett Munster, Bitcoin’in yakın dönemde ciddi birikim fırsatları sunduğuna dair veriler üzerinde duruyor. Munster, çeşitli teknik göstergelerin tarihinde nadir görülen biçimde aynı seviyeye yöneldiğini vurguluyor.

Dönüm Noktası: Gerçekleşen Fiyat Endeksi ve Tarihsel Dipler

Bitcoin’in gerçekleşen fiyat grafiği, piyasa fiyatı ile zincir üzerindeki tüm coin’lerin son hareket ettiği ortalama fiyatı karşılaştırıyor. Söz konusu gerçekleşen fiyat, ağ genelindeki yatırımcıların toplu maliyetini gösteriyor. 2011, 2015, 2018 ve 2022 yıllarındaki düşüşlerde, Bitcoin’in piyasa fiyatı bu ortalamayı ya yakından takip etti ya da kısa süreli olarak aşağısında seyretti. Böyle dönemler, kripto para tarihinde önemli dip noktalarını işaret etti. Şu anda Bitcoin’in piyasa fiyatı 70.000 dolar seviyesinde bulunurken, gerçekleşen fiyat ise yaklaşık 54.000 dolar civarında seyrediyor. Bu iki seviye arasındaki fark, son tepe şekillendiği döneme göre belirgin biçimde azaldı.

Dört Teknik Gösterge Aynı Fiyat Aralığını İşaret Ediyor

Brett Munster; gerçekleşen fiyat dışında MVRV Z-Score, 200 haftalık hareketli ortalama ve tepeden dibe düşüş oranları gibi dört göstergenin bir arada 45.000-60.000 dolar aralığını desteklediğini belirtiyor. MVRV Z-Score’un 0,4 seviyesinin altına inmesi tarihsel olarak dibe yakın seyrettiğine işaret ediyor ve bu değer şu an 0,38 oldu. 200 haftalık ortalama ise, geçmişte uzun vadeli destek olarak çalıştı ve şu anda 58.000 dolar çevresinde bulunuyor. Düşüş oranlarının yıllar içinde azalması da piyasada olası bir dip için 45.000-55.000 dolar bölgesine işaret ediyor.

Brett Munster, “Fiyatın nihai dibe inmesini beklemek yerine kademeli birikim yapmak daha akılcı olabilir. Önceki döngülerde, ilerleyen yıllarda giriş noktasının küçük oynamalar göstermesi genel getiride ciddi fark yaratmamıştı,” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kurumlar ve Spot ETF Yatırımları

Son dönemde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 1,6 milyar dolardan fazla net giriş gerçekleşti. Özellikle BlackRock’un IBIT ve VanEck’in HODL fonları, Bitcoin fiyatı zirveden önemli oranda düşüş yaşamış olmasına rağmen kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu gelişme, büyük yatırımcıların kesin dipte alım yapmak yerine belirli bir fiyat aralığına yayılmış şekilde pozisyon aldıklarını meydana koyuyor.

Büyük fonların hareketlerinin, kademeli ve zamana yayılı bir yatırım yaklaşımını tercih ettiğini gösterdiği aktarıldı. Bu da ana göstergelerin sinyal verdiği birikim bölgesi teorisini destekler nitelikte görülüyor.

Dip Tahmini ve Yöntemsel İhtiyat

Yapılan analizlerde Bitcoin’de kesin bir dip seviyesinin bilimsel olarak belirlenmesinin güç olduğu vurgulanıyor. Farklı teknik göstergeler tarihsel olarak aşağı noktaları işaret etmiş olsa da, piyasada geçmişte ender de olsa daha uzun süreli düşüşler yaşandığı biliniyor. Özellikle MVRV Z-Score 0,38 seviyesine indiğinde geçmişte toparlanma gözlendi, ancak bu değerin daha da aşağıya devam ettiği örnekler de oldu.

Munster, göstergelerin dip bölgesini ihtimallere dayalı olarak belirlediğini; piyasadaki yön değişiminin zamanlamasını ise kesin olarak önceden öngörmenin mümkün olmadığını vurguluyor.