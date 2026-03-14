USDT ve USDC Arasındaki Rekabet Yeni Aşamaya Geçiyor

Kripto para piyasasında önde gelen iki stabilcoin olan USDT ve USDC arasındaki rekabet, son dönemde yeni bir boyut kazandı. Tether tarafından ihraç edilen USDT uzun süredir dolaşımdaki en büyük dijital dolar olma özelliğini korurken, ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Circle’ın geliştirdiği USDC’nin büyüme ivmesi dikkat çekiyor. Son veriler, USDT’nin hâlâ piyasa değerinde lider olduğunu gösteriyor; ancak USDC, ödeme, kurumsal takas ve zincir üstü hızlı transferlerde etkisini artırıyor.

Piyasa Payı ve İşlem Hacminde Farklılaşma

Stabilcoin pazarında toplam büyüklük 315 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu tablonun içerisinde Tether USDT, yüzde 58’lik piyasa payıyla en yüksek arzı elinde bulunduruyor. Ancak arz rakamları tek başına tabloyu tam olarak yansıtmıyor. Dolaşımdaki paranın hangi token üzerinden hareket ettiği ve hangi kuruluşların altyapı yatırımlarını hızlandırdığı, yeni sermaye akışının yönünü belirliyor.

Circle’ın finansal raporlarında, 2025 sonunda USDC’nin dolaşımdaki miktarının 75 milyar dolara yükseldiği ve bunu bir önceki yıla göre yüzde 72’lik bir büyümenin takip ettiği görülüyor. Yalnızca son çeyrekte zincir üstü işlem hacmi 12 trilyon dolara ulaşırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 artış anlamına geliyor. Buna karşılık Tether’in açıkladığı son verilere göre, USDT miktarı 186 milyar doları aştı, rezerv varlıklar ise 193 milyar dolara yaklaştı. Tether’in toplam ABD Hazine tahvili varlıkları ise 141 milyar dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz ay içinde USDC’nin piyasa değeri yaklaşık yüzde 8 artışla 79 milyar dolar seviyesine yükseldi ve yeni bir zirveye ulaştı. Tether ise halen çok daha yüksek bir büyüklüğe sahip olmasına rağmen, Aralık 2025’te kaydedilen 187 milyar dolarlık en yüksek seviyenin yaklaşık 3 milyar dolar gerisinde seyrediyor. USDT toplam arzda liderliğini sürdürürken, USDC işlem hacmi ve yeni kullanım alanlarında tempo kazanıyor.

Kurumsal Entegrasyon ve Düzenleyici Etkiler

USDC’nin hızlı yükselişinin arkasında, kurumsal ödeme süreçlerine ve yasal denetimlere uyumlu yapısı büyük rol oynuyor. Circle’ın rezerv modeli, şeffaf finansal beyanları ve denetim süreçleri geleneksel finans kurumları açısından cazip bir zemin oluşturuyor. Circle tarafından yapılan açıklamalara göre, USDC rezervlerinin büyük kısmı BlackRock tarafından yönetilen bir fon üzerinden tutulurken, kalan bölüm ise regüle finansal kuruluşlarda nakit olarak değerlendirilmekte ve mali tabloları Deloitte denetlemekte.

Bu gelişmeler, kurumların USDC’yi daha çok tercih etmesinin önünü açıyor. Örneğin Visa, ABD pazarında USDC ile stabilcoin yerleşim işlemlerini başlatırken, işlem hacminde yıllık 3,5 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmış durumda. Düzenleyiciler açısından ise ABD’de hayata geçirilen GENIUS Act gibi yeni mevzuatlar; 50 milyar doları aşan ihraççılar için sıkı rezerv yönetimi, aylık açıklamalar ve yıllık bağımsız denetimler gerektiriyor.

Circle’ın açıklamalarında, “USDC rezervlerinin büyük bölümü, BlackRock yönetimindeki Circle Reserve Fund’da yer alıyor. Finansal tablolarımız Deloitte tarafından denetleniyor ve düzenleyici standartlara sıkı şekilde uyuluyor” ifadesi kullanıldı.

Likidite, Bitcoin ve Önümüzdeki Dönem

Önde gelen stabilcoinler, kripto ekosistemindeki likidite için temel bir enstrüman olarak öne çıkıyor. Özellikle Bitcoin ve diğer büyük kripto varlıklar için borsa bakiyeleri, teminat işlemleri ve 7/24 transfer kolaylığı açısından stabilcoin’ler vazgeçilmez araçlar hâline gelmiş durumda. USDT’nin küresel dağıtım ağı, gelişmekte olan ülkeler ve borsalar için hâlen önemli bir rol oynuyor. Buna karşılık Circle’ın şeffaf rezerv modeli ve regülasyon uyumu, bankalar ve kurumsal yatırımcılar için USDC’yi daha cazip kılıyor.

Kripto analiz platformu Glassnode, stablecoin arzının Bitcoin’e kıyasla satın alma gücünü ölçmek için kullanılan “Stablecoin Supply Ratio” metriğini öne çıkarırken, daha fazla stabilcoin bakiyesi piyasa için yeni alım gücüne işaret ettiğini ifade ediyor. Standard Chartered tarafından yapılan projeksiyonlarda ise, stabilcoin piyasasının 2028 sonunda 2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor.

Gelecekte, USDT global ticaret ve borsalar için öncelikli stabilcoin konumunu korurken, USDC düzenlenmiş ödeme ve kurumsal yatırımcılarda daha fazla tercih edilebilir hâle gelebilir. Ayrıca, düzenleyici netliğin artması ve daha çok banka entegrasyonuyla, USDC’nin sahip olduğu işlem ivmesi toplam arzda da daha yüksek bir pay getirebilir. USDT ise hâlen kripto borsalarındaki temel dolar bakiyesi olmaya devam ediyor.

Mevcut veriler, stablecoin piyasasında hızlı bir dönüşüm yaşanabileceğine işaret ediyor. Tether, küresel ölçekte yaygınlığı ve borsalardaki güçlü ağı ile lider konumunu koruyor ancak Circle, kurumsal yatırımlar ve düzenlenmiş finansal işlemlerde payını hızla artırıyor.