Bitcoin, Son Yıllarda Büyük Jeopolitik Olaylarda Hisse ve Altına Karşı Üstün Performans Gösterdi

Bitcoin’in son yıllarda önemli jeopolitik ve finansal gelişmeler sonrası 60 gün boyunca hisse senetleri ve altından çok daha iyi performans göstermesi dikkat çekiyor. Yedi büyük uluslararası krizin analiz edildiği yeni bir rapor, Bitcoin’in her durumda pozitif getiri sağladığını, hisse ve altında ise bazı dönemlerde kayıplar yaşandığını gösteriyor.

Çeşitli Krizlerde Bitcoin’in Performansı

İncelenen süreçte ABD ile İran arasındaki gerilimden koronavirüs salgınına, Rusya-Ukrayna savaşından ABD’deki bölgesel bankacılık krizine kadar yedi ayrı olay yer alıyor. Bu olaylar sonrası S&P 500, altın ve Bitcoin’in 60 günlük getirileri değerlendirildi. Raporun bulgularına göre, ABD-İran gerginliği sonrası S&P 500 yüzde 7 gerilerken, altın yüzde 6, Bitcoin ise yüzde 20 değer kazandı.

Mart 2020’de yaşanan Covid-19 salgını sırasında ise tüm varlıklar toparlanmaya başladı. Bitcoin bu dönemde yüzde 21 yükselerek, altının ve S&P 500’ün sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2’lik kazançlarının önüne geçti. Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ise altın yüzde 9 düşerken, S&P 500 yüzde 3, Bitcoin ise yüzde 15 yükseldi.

Mart 2023’te ABD’deki bankacılık krizinde Bitcoin en yüksek performansı sergiledi ve yüzde 32’lik artış gösterdi. Aynı dönemde altın yüzde 11, S&P 500 ise yüzde 4 değer kazandı. Yalnızca Ağustos 2024’teki Japon Yeni ile ilgili finansal şok sırasında Bitcoin’in getirisi diğer dönemlere kıyasla düşük kalarak yüzde 3’te kaldı. Bu süreçte S&P 500 yüzde 7, altın ise yüzde 9 değer kazandı.

Ortalama Getiriler ve Dikkat Çeken Noktalar

Rapordan çıkan genel tabloya göre, Bitcoin tüm olaylardan sonraki 60 günlük dönemde pozitif getiri sağladı ve ortalama yüzde 18 civarında bir performans sergiledi. Bu oran S&P 500’de ortalama yüzde 3, altında ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde kaldı. Altında ve S&P 500’de iki olayda negatif getiri görülürken, Bitcoin’in en düşük getirisi dahi pozitif bölgedeydi.

Kripto para dünyasında Bitcoin’in finansal krizlerde geleneksel bir güvenli liman olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Özellikle 2022’deki ayı piyasasında, para politikasındaki sıkılaştırma ile birlikte riskli varlıklarla birlikte Bitcoin de belirgin şekilde değer kaybetmişti. Ancak raporda, para politikası dışındaki stres dönemlerinde Bitcoin’in davranışının ayrıştığı ve özellikle jeopolitik ve finansal gerginliklerde güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekiliyor.

Son İran Krizindeki Gelişmeler

En güncel veri ise Şubat 2026’da başlayan İran kaynaklı krizden geliyor. Bu olayda henüz 13 gün geride kalırken, hisse senetleri ve altın negatif bölgede seyrederken Bitcoin yüzde 14 artış göstermiş durumda. Ancak 60 günlük dönemin tamamlanıp tamamlanmayacağı ve toplam getirinin ne olacağı, hem İran’daki gelişmelere hem de gelecek makroekonomik göstergelere bağlı olacak.

Rapor, geleneksel anlamda Bitcoin’in güvenli liman olup olmadığını net olarak ortaya koymaktan ziyade, kriz dönemlerinde pratikte yaşananları rakamlarla gözler önüne seriyor. Sadece 2024’teki bir finansal şok hariç tutulduğunda, Bitcoin yedi olayın altısında hisse senetleri ve altından daha yüksek getiri sunmuş görünüyor.