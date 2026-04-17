Ethereum 2.329 dolara geriledi, kritik 2.400 direnç seviyesinde hareketlilik arttı

Ethereum fiyatı, gün içinde dalgalı hareketlerin ardından 2.300 dolar civarında dengede kalarak son dönemde görülen dip seviyelerin üzerinde tutunuyor. Son verilere göre Ethereum, yüzde 1,39 oranında bir geri çekilmeyle 2.329 dolardan işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre bu fiyat, önemli bir yapı korumasına rağmen direnç hattı altında sıkışan bir görüntü çiziyor.

Teknik göstergeler baskı oluşturuyor

Günlük grafik incelendiğinde, Ethereum fiyatının 2.350-2.400 dolar aralığındaki belirgin direnç bölgesine dayandığı görülüyor. Bu seviye, yukarı yönlü bir üçgenin üst sınırı ile örtüşüyor ve teknik analizde baskının arttığı nokta olarak öne çıkıyor. Daha önce bu bölgeyi işaret eden kripto analistleri, fiyatın kısa vadeli yön tayini için bu aralığa dikkat çekiyor.

Özellikle TD Sequential göstergesinin, bu seviyede potansiyel bir satış sinyali vermesi kısa vadede bir durağanlık yahut geri çekilme riskini ortaya çıkarıyor. Geçmiş dönemde de, Ethereum fiyatı aynı bölgede birkaç kez reddedilmiş ve tekrar destek bölgelerine yönelmişti.

Ethereum fiyatının bu dirençte tekrar sıkışması, piyasa katılımcıları tarafından olası kırılma için önemli bir baskı oluşturduğu şeklinde değerlendiriliyor. Yükselişin devamı için fiyatın bu sınırı aşması kritik görülüyor.

Yatırımcılar, fiyatın yükselen trend çizgisinin üzerinde seyrettiği sürece pozitif yapının bozulmadığı yorumunda bulunuyor. Eğer 2.400 dolarlık direnç aşılırsa, kısa vadede 2.600 dolara kadar yeni bir yükseliş dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.

Trend dönüşü ve yeni alım bölgesi tartışmaları

Fiyat hareketleri incelendiğinde, Ethereum’un 2.000-2.100 dolar arasındaki güçlü talep bölgesini koruyarak yeni bir sıçrama başlattığı görülüyor. Bu durumu yakından izleyen piyasa analistleri, kısa vadeli direnç seviyelerinin yeniden test edilmesinin, satış baskısında zayıflamaya işaret ettiğini dile getiriyor.

Grafiklerde öne çıkan bir diğer unsur, fiyatın kısa vadede 2.200 dolar civarında bir eşik tepki oluşturması. Eğer bu yükseliş ivmesi güçlenir ve fiyat trend çizgisi üzerinde kalırsa, sıradaki dirençlerin 2.400 ve 2.600 dolar seviyelerinde oluşması bekleniyor. Aksi durumda, fiyat tekrar 2.000 dolara doğru bir geri çekilme sergileyebilir.

Aynı döngü tekrar ediyor mu?

Ethereum fiyatındaki gelişmeler, yaklaşık iki ay süren bir birikim döneminin ardından yukarı yönlü sert hamleler görülmesiyle öne çıkıyor. Daha önceki benzer dönemlerde, birikim bloklarından sonra yaşanan yükseliş hareketleri piyasanın yeniden canlanmasını sağlamıştı.

Son döngüde de, 2.000–2.200 dolar aralığında uzun süre konsolidasyon yaşandı. Eğer mevcut formasyon devam eder ve direnç bölgesi aşılırsa, fiyat hareketinin 2.400-2.600 dolar bandına doğru hızlanması muhtemel görünüyor.

Ethereum ağı büyüyor, işleyiş güçleniyor

Ethereum blockchain’inde işlem hacmi artmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde ağ, çeyrek bazında 200 milyon adet işlemi aşarak dikkat çekici bir büyüme eğilimi sergiledi. Uzmanlara göre bu artış, fiyatın halen direnç altındaki bölgede sıkışmış olmasına rağmen, ağ kullanımında gerçek bir talep olduğunu gösteriyor.

Piyasada fiyat baskısı sürerken, işlem hacminin yükselmesi genellikle “sessizce birikim” dönemlerine işaret ediyor. Yani kısa vadede fiyat yatay seyretse de, ağın aktif kullanımı ilerleyen dönemde fiyat üzerinde yukarı yönlü etki yaratabilir.

Genel görünümde, Ethereum’un orta vadeli seyrini 2.350-2.400 dolar bandındaki direnç bölgesine vereceği tepki belirleyecek. Eğer bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, yükseliş yönlü beklentiler güçlenebilir; aksi takdirde fiyat yeniden daha düşük destek bölgelerine çekilebilir.