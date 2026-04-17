BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin kritik 76.000 doları yeniden aştı, petrol fiyatında yüzde 10’luk sert düşüş!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 76.000 doları yeniden aştı, petrol fiyatı yüzde 10 sert düştü!
  • Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasıyla $BTC fiyatı hızla yükseldi.
  • 💡 En kritik veri: WTI petrolü 85,90 dolara indi, uzmanlar Bitcoin’de yeni rekorun kapıda olabileceğini belirtiyor.
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, önemli bir seviye olarak görülen 76.000 doların üzerine yeniden çıkarken, küresel piyasaları etkileyen sert bir petrol fiyatı gerilemesiyle aynı anda gündeme oturdu. Son gelişmelere göre, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticari geçişlere tamamen açıldığı haberiyle, hem enerji hem de finans piyasalarında çarpıcı hareketler gözlendi.

Hürmüz Boğazı kararı: Piyasalar anında tepki verdi

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ateşkesin kalan süresince Hürmüz Boğazı’nda tüm ticari gemilerin geçişine tamamen izin verildiğini” açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı son dönemin en sert günlük düşüşlerinden birini yaşadı.

WTI fiyatı neredeyse yüzde 10 gerileyerek varil başına 85,90 dolara indi. Bu seviye, mart ayının başında bölgede başlayan savaş sonrası görülen en düşük fiyatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

İran Dışişleri Bakanı Araghchi’nin Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamasının hemen ardından, enerji piyasalarında ani fiyat değişimleri yaşandı ve ticari gemiler için stratejik önemi büyük olan koridorun serbest bırakıldığı belirtildi.

Bitcoin’de kısa sürede ikinci ciddi yükseliş dalgası

Petrol fiyatındaki düşüş eşliğinde, Bitcoin yeni bir yükseliş ivmesi kazandı. Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip kripto parası, son 24 saatte yüzde 3 artarak 76.400 dolara kadar çıktı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatındaki sıçrama dikkat çekerken, ABD vadeli endeksleri de yaklaşık yüzde 1 oranında yükselişle güne başladı.

Uzmanlar, Bitcoin’in kısa aralıklarla 76.000 dolar üzerinde tutunmayı sık sık test etmesine rağmen, sert satış baskısıyla her seferinde geri çekildiğine dikkat çekiyor. Özellikle şubat ayı başındaki ani çöküş öncesi de Bitcoin 76.000–78.000 dolar aralığında yoğun hareketler sergilemişti ve ardından fiyat 60.000 seviyelerine kadar düşmüştü.

Büyük yatırımcıların gözü direnç seviyesinde

Teknik analiz yapan piyasa profesyonelleri, eğer Bitcoin 77.000 doların üzerine kalıcı biçimde çıkabilirse, çok daha yüksek seviyelerin yeniden hedeflenebileceğini düşünüyor. Ancak şu anda bu seviyenin güçlü bir direnç oluşturduğu değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yatırımcılar, küresel jeopolitik gelişmelerin yarattığı ani fiyat oynaklıklarına dikkat ederken, kısa vadeli yükselişler karşısında temkinli hareket ediyor. Ham petrol ve kripto para piyasalarındaki eş zamanlı dalgalanmalar sonrası, yatırım stratejilerinde yeni beklentiler gündeme geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
