BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin 77 bin dolar sınırında, yatırımcılar için heyecan verici saatler

  • BTC 77 bin dolar sınırında ve v70 günü aşkın süredir oyalandığı kanalın direncini aştı. Birazdan ABD piyasa açılışının yükselişi desteklemesi bekleniyor.
  • Arakçi tarafından duyurulan Hürmüz müjdesi Trump’ın paylaşımıyla teyit edildi Kısa vadeli faiz vadeli işlemleri yükseliyor ve yatırımcılar Fed’in 2026 yılında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini artırıyor.
  • Hem gölge filoları yöneten önemli isimlerin ABD saldırılarında öldürülmesi hem de ABD öncülüğünde boğazın ablukaya alınması İran için anlaşma yapmayı daha mantıklı hale getiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 77 bin dolar sınırında ve önümüzdeki saatlerde bu bölgeyi aşması muhtemel. Duyuru geldiği gibi İran’ın Hürmüz Boğazını açtığı bilgisini paylaşmıştık bugün ilk defa 24 gemi boğazdan rahatça geçti ve sayının günden güne artması bekleniyor. Ancak risk sıfırlanmadı.

Arakçi tarafından duyurulan Hürmüz müjdesi Trump’ın paylaşımıyla teyit edildi Kısa vadeli faiz vadeli işlemleri yükseliyor ve yatırımcılar Fed’in 2026 yılında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini artırıyor. Savaşın şiddetlendiği günlerde faiz artırım ihtimali bile masaya gelmişti. Şimdi Warsh göreve gelmek üzereyken İran sorunu çözülürse yıl bitmeden 1-2 indirim görebiliriz.

Pazar günü İran-ABD görüşmeleri olacak ve buradan sonuç çıkma ihtimali son 2 günde epey arttı. Lübnan ateşkesi ve boğazın bugün açılması tarafların iletişimini yapıcı biçimde sürdürdüğünü gösteriyor.

Savaşın uzaması hem İran hem de ABD’nin aleyhine. İran 20 milyar dolarlık anlaşmayla elindeki uranyumu teslim ederek yaptırımların kaldırılmasını sağlayabilir. Böylece gölge filolara gerek kalmaz. Hem gölge filoları yöneten önemli isimlerin ABD saldırılarında öldürülmesi hem de ABD öncülüğünde boğazın ablukaya alınması İran için anlaşma yapmayı daha mantıklı hale getiriyor. BTC 70 günü aşkın süredir oyalandığı kanalı kırdı ve 80 bin dolara ilerliyor. Günlerdir tarihsel verilere göre kanalın kısa süre içinde kırılacağını ve eğilimin yukarı yönlü olduğunu yazıyorduk.

16:29 Güncelleme: Trump öngördüğümüz ilerlemeyi biraz önce yaptığı paylaşımla teyit etti.

“Hürmüz boğazı tamamen açık ve ticarete ve tam geçişe hazırdır; ancak deniz ablukası, İran ile olan işlemlerimiz %100 tamamlanana kadar, yalnızca İran’a yönelik olarak tam güç ve etkisiyle devam edecektir.
Bu süreç, çoğu maddenin müzakereleri tamamlanmış olduğu için çok hızlı ilerleyecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! BAŞKAN DONALD J. TRUMP”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
