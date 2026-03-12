Ethereum 2.000 Doların Üzerinde; Scarcity Endeksindeki Artış Likidite Daralmasına İşaret Ediyor

Ethereum, son 24 saatte yüzde 0,6 yükselişle 2.000 dolar seviyesini yeniden test etti. Ethereum’un işlem gördüğü Binance borsasında takip edilen kritik bir arz göstergesi, 0,67 seviyesinde pozitif bir değer verdi. Fiyat hareketi dalgalı seyrederken, söz konusu endeks borsadaki emir defterinde likiditenin azaldığını ortaya koyuyor.

Arz Sinyalleri Ne Anlama Geliyor?

CryptoQuant tarafından izlenen Scarcity (Kıtlık) Endeksi, Ethereum’un borsalardaki rezervlerinin tarihteki ortalamalara göre sapmasını ölçüyor. Endeksin pozitif değer alması, platformda işlem görebilen Ethereum sayısının ortalama seviyelerin altına indiğine ve satış emirlerinde likiditenin azaldığına işaret ediyor. 0,67 seviyesindeki güncel değer, aniden bir arz şokunu göstermese de, piyasanın yapısal anlamda bir değişime sahne olduğuna işaret ediyor. Geçmişte, negatiften pozitife dönüşler sonrası, satış yönlü baskının azaldığı ve toparlanma süreçlerinin başladığı gözlendi.

Fiyat Hareketi ve Olası Senaryolar

Ethereum, 1.900 ila 2.100 dolar aralığında sıkışık biçimde hareket ediyor. Varlık şu an 2.278 dolardaki 50 günlük ve yaklaşık 3.038 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalıyor. Bu teknik kırılganlık, arz azalırken talep tarafının hala güçlü dirençlere takıldığını gösteriyor. Alıcılar, emir defterindeki incelmeyi 2.150 dolar üzerine taşıyabilirse, 2.200 ila 2.400 dolar bandında yeni bir direnç grubuyla karşılaşacak. 2.278 doların yeniden aşılması, zincir üstü pozitif göstergelerle teknik uyum sağlayabilir.

Bazı piyasa oyuncuları, kurumsal ilginin artmasıyla birlikte Ethereum’un finansal altyapılarda daha çok tercih edilmeye başladığı yorumunu yapıyor. Öte yandan, sıkışmanın aşağı yönlü kırılması halinde Scarcity sinyalinin satış hacimleriyle geçersiz kalması, 1.800 desteğinin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Merlijn The Trader, sosyal medya paylaşımında, Ethereum’da dört yıllık yatay seyrin sona erdiği değerlendirmesini yaptı ve 2.500 dolar üzerinin güçlü bir kırılma göstereceğini, 1.900 dolar altının ise kısa vadede son bir düşüşü getirebileceğini aktardı.

Kurumsal Hareketler ve Diğer Göstergeler

Scarcity endeksindeki yükselişi teyit edecek en önemli unsurun işlem hacmi olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, düşük arz ortamında spot alımların artıp artmadığını yakından izliyor. Kurumsal akışlarda da önemli hareketler görülüyor. BlackRock, haftanın başında 28.000’in üzerinde Ethereum satışı gerçekleştirdi. Ancak son iki günde, toplamda 70 milyon doları aşan yeni girişler görüldü. ETF tarafındaki pozitif veri eğilimi devam ederse, spot piyasadaki toparlanmaya ve fiyatın 2.200 dolar üzerine yönelmesine destek olabilir.

Kurumsal Ethereum alımlarında, Tom Lee’nin liderliğini yaptığı Bitmine şirketi borsadan büyük miktarda alım yaparak cüzdanlarında toplamda 3 milyonun üzerinde Ethereum’u kilitledi. Şirket, güncel fiyatlarla yaklaşık 6 milyar dolarlık bir Ethereum rezervi bulunduruyor. Ayrıca Binance’in medya kurumlarıyla ilgili açtığı yeni davalar gibi regülasyon kaynaklı gelişmeler de, kullanıcı davranışlarını ve platformların likidite akışını doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Scarcity endeksi 1,0 seviyesinin üzerine çıkarken fiyatın da 2.000 dolar üzerinde kalmaya devam etmesi halinde, piyasada bir arz şoku yaşanma ihtimali artıyor.