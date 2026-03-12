Bitcoin’da Zirveden Gerilemeye Altı Aşamada On-Chain Talep Uyarısı

Kripto analiz şirketi CryptoQuant, Bitcoin’in fiyatındaki aşağı yönlü dönüşün, talep göstergelerindeki bozulma ile paralel şekilde haftalar öncesinden tespit edilebildiğini gösteren yeni bir zincir üstü analiz yayınladı. Şirketin “Apparent Demand Growth” (Açık Talep Büyümesi) metriğine göre, Bitcoin’in 2025 Ekim ayında ulaştığı 126.000 dolarlık zirveden bugünkü 70.000 dolara kadar yaşanan gerileme, fiyat hareketinde görünmeden önce zincir üstü verilerle altı belirgin adımda izlenebildi.

Zincir Üstü Talepte Altı Aşamalı Bozulma

Analiz, Bitcoin’in döngüsel zirveye ulaşmasının ardından, talepte meydana gelen değişimleri adım adım ortaya koyacak biçimde yapılandırıldı. İlk aşamada, piyasa halen yükselişine devam ediyorken açık talep büyümesi metriği son yüksek dip seviyesini 118.000 dolarda kaydetti. O sırada talepte yükseliş eğilimi korunuyor, fiyat grafiğinde ise zirveye dair net bir sinyal bulunmuyordu.

İkinci aşamada Bitcoin, 126.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve aynı anda talep metriği de zirve yaptı. Bu noktada hem fiyat hem de on-chain talep sinyalinde güçlü bir uyum vardı.

Üçüncü adımda ise ayrışma başladı. Açık talep büyümesi metriği 123.000 dolarda bir önceki yüksek dip seviyesinin altına geriledi ve düşüşün ilk işareti ortaya çıktı. Talep düşmeye başlarken, fiyat hala yüksek kaldı; fiyatın yükseliş eğilimi on-chain veriyle kırılmış oldu.

Dördüncü aşamada, Bitcoin 114.000 dolara gerilerken talep ölçümünde tam anlamıyla düşüş yapısı oluştu. Daha düşük zirve ve daha düşük dip, genellikle trendin değiştiğine işaret etti. Ancak o noktada BTC halen 110.000 dolar seviyesinin üzerindeydi.

Beşinci aşamada, Bitcoin’in fiyatı 101.000 dolara kadar gevşerken açık talep verisindeki her yeni düşük zirve, fiyatın da kademeli olarak aşağı yönlü hareket ettiğini gösterdi. Haftalar boyunca talepteki azalma devam etti.

Altıncı ve son adım, 16 Kasım’da Bitcoin’in 94.000 dolara gerileyerek haftalık 50 günlük hareketli ortalamanın (SMA50) altına sarkmasıyla tamamlandı. Analize göre, SMA50 daha önceden yönünü kaybetmişti; hem talepte hem de fiyat hareketinde zayıflık iyice belirginleşti. Bu kesişimin, analiz çerçevesinde harekete geçmek için bir sinyal olduğu ifade edildi.

Zincir Üstü Kuralların Uygulanabilirliği

Sunulan grafik ve kurgu, CryptoQuant’ın “On-Chain Candlestick Rule” olarak adlandırdığı yönteme dayanıyor. Bu kurala göre, fiyat kısa süre önce tepe yapmışken talep göstergesi yükseliş yapısını kırarsa, satıp beklemek ve başka on-chain ya da fiyat sinyalleriyle uyum aramak daha mantıklı bir strateji olarak ortaya kondu.

Analize göre, bu altı adımlık süreçte her aşama bir öncekinden önce sinyal verdi. Açık talep büyümesi metriğini anlık izleyen bir yatırımcının, düşüş tamamen gerçekleşmeden önce riskini azaltmak için süreklilikle karar noktaları oluştu. Analistlerin vurguladığına göre, söz konusu dönüş tek bir anda değil, haftalara yayılan bir süreçte gerçekleşti.

Güncel Görünüm ve Olasılıklar

Grafiğin güncel kısmında açık talep büyümesi değerinin son aylarda ciddi şekilde gerileyip endeksin alt bandına yaklaştığı belirtiliyor. Bunun, geçmişte 2025 rallisinin başladığı birikim evresiyle benzer bir dip mi, yoksa önceki döngülerden daha zayıf bir yapı mı olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Analiz ayrıca, bu altı adımlık bozulma sürecinin aylara yayıldığına dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde talep göstergesinin toparlanmasının da benzer bir süre içinde kademeli şekilde gerçekleştiği aktarıldı.