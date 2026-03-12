Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

Bithumb’a Yönelik Düzenleyici Adımlar Güney Kore Kripto Piyasasında Dalgalar Yaratıyor

Özet

  • Bithumb’a yönelik düzenleyici girişim Güney Kore kripto piyasasında geniş çaplı etki oluşturdu.
  • Piyasa konsantrasyonu artarken, fiyat mekanizması ve kimchi primi istikrarı zayıfladı.
  • Güçlenen denetim sektördeki aktörlerin yurtdışına yönlenme eğilimini artırdı.
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi’nin (KoFIU), Bithumb’a altı aylık kısmi faaliyeti askıya alma yönünde ön bildirim göndermesi, ülkenin kripto para piyasasında önemli bir tartışmayı başlattı. Özellikle kara para aklamayla mücadele ve müşteri kimliği doğrulama uygulamalarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle gündeme gelen bu adım, piyasanın işleyişini ve fiyat oluşumunu yakından etkileyebilecek bir potansiyele sahip.

İçindekiler
1 Bithumb Üzerindeki Yaptırımlar Piyasa Dengesini Sarsıyor
2 Rekabet ve Merkezileşme Riskleri Ön Planda
3 Regülasyonun Genişleyen Etkileri ve Kimchi Primi

Bithumb Üzerindeki Yaptırımlar Piyasa Dengesini Sarsıyor

Bithumb, Güney Kore’de Upbit’ten sonra en büyük kripto borsası olarak faaliyet gösteriyor. Son dönemde yaşanan teknik sıkıntılar ve hatalı bakiye yüklemeleri sonrası, platformun işlem hacmi ve güvenilirliği sorgulanmaya başlandı. KoFIU’nun önerdiği yaptırım, özellikle yeni kullanıcıların dış transfer işlemlerini sınırlamayı hedefliyor. Ancak mevcut müşteriler Kore wonu ile ticaret ve mevduat işlemlerine normal şekilde devam edebilecek.

Şubat ayında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Bithumb kullanıcılarına 620 bin Bitcoin yanlışlıkla yüklendi. Bu olay, platformda Bitcoin/KRW fiyatının kısa süreliğine yüzde 17 oranında düşmesine neden oldu; fiyatlar kısa sürede toparlansa da, olay yapısal zafiyetleri gözler önüne serdi. Düzenleyiciler, bu tür hataların piyasa altyapısında hassasiyet oluşturduğunu vurguladı.

Rekabet ve Merkezileşme Riskleri Ön Planda

Bithumb ve Upbit, birlikte ülke içi kripto hacminin yüzde 96’sını kontrol ediyor. Bu da herhangi birine getirilen kısıtlamanın, sektörde genel bir dalga etkisi yaratmasına yol açıyor. CoinGecko verilerine göre Upbit’in pazar payı yüzde 58,4, Bithumb’ın payı yüzde 24,8 düzeyinde. Bithumb üzerindeki yaptırım haberlerinin ardından Upbit’e olan para akışı hızlandı ve piyasa konsantrasyonu arttı.

Bu yoğunlaşma başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıkların Kore fiyatlarının küresel fiyatlardan sapmasına yol açan ve “kimchi primi” olarak bilinen fiyat farkının istikrarını da etkiliyor. 2024 Mart’ta yüzde 10’un üzerinde kaydedilen bu fark, 2026 yılı başında yüzde 1’in altına geriledi.

Regülasyonun Genişleyen Etkileri ve Kimchi Primi

Bithumb’a dönük kısmi askıya alma kararı, yalnızca bu borsayı değil, genel piyasa mekanizmasını da etkiliyor. Özellikle yeni kullanıcıların işlem kısıtları, perakende yatırımcıların eğilimlerinin piyasa fiyatlarına doğrudan yansımasını zorlaştırıyor ve kimchi priminin güvenilirliğini zayıflatıyor.

Piyasada daha önce de benzer örnekler görülmüştü. Upbit’e uygulanan üç aylık askıya alma ve para cezası, Korbit’in aldığı idari yaptırımlar, Coinone ve Gopax’ın da inceleme altında olması, Güney Koreli düzenleyicilerin sektöre yönelik otoritesini güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor.

Bir yandan piyasa kurumsal yatırımcılara açılırken, öte yandan denetim ve raporlama standartları sıkılaştırılmaya devam ediliyor. Özellikle kara para aklamaya karşı önlemler, sektörün geneline yayılan bir baskı unsuru haline gelmiş durumda.

Piyasa aktörlerinin sermayeyi yurtdışına taşıma eğilimleri de son dönemde hızlanmış görünüyor. Tiger Research ve CoinGecko’nun tahminlerine göre 2025 yılında yaklaşık 160 trilyon won değerinde kripto varlık Kore borsalarından yurt dışı platformlara geçti.

Bithumb’ın pazar payının daha da düşmesi halinde, yurtiçi fiyat sinyalleri ile küresel kripto piyasası arasındaki bağlantıların daha da zayıflayabileceği ve kimchi priminin güvenilirliğinin azabileceği öngörülüyor. Güney Kore’nin sektörü düzenleme adımlarının, piyasa şeffaflığı ile güven arasındaki dengeyi yeniden tanımladığı aktarılıyor.

