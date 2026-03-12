Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Binance ABD’de Üst Düzey Atama: Stephen Gregory CEO Olarak Göreve Başlıyor

Özet

  • Binance.US, CEO olarak Stephen Gregory’yi atayarak yönetimde önemli bir değişime gitti.
  • Şirket, ABD pazarında uyumlu büyümeye ve düzenleyici standartlara öncelik verecek.
  • Norman Reed’in danışman olması, yönetimde istikrar ve deneyimin korunmasını sağlıyor.
Kripto para borsası Binance.US, 9 Mart 2026 itibarıyla Stephen Gregory’yi yeni CEO olarak atadığını duyurdu. ABD pazarında daha güçlü şekilde büyümeyi hedefleyen borsa, yönetimdeki bu değişimin düzenli ve istikrarlı bir geçiş süreciyle gerçekleşeceğini açıkladı. Şirketin mevcut CEO’su Norman Reed ise üst düzey danışmanlık rolüne geçecek.

Yönetimde Stratejik Değişim

Stephen Gregory, yasal uyum süreçlerinde deneyim sahibi bir yönetici ve hukukçu olarak biliniyor. Kendisinin CEO’luk görevine getirilmesi, Binance.US’in özellikle düzenleyici gerekliliklere uyumlu şekilde büyüme hedefinin dikkate alındığını gösteriyor. Norman Reed’in ise yönetimde danışman olarak kalacak olması, bilgi birikiminin ve istikrarın sürdürüleceği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

ABD Pazarında Büyüme Hedefi

Binance.US, ABD piyasasında daha geniş kitlelere ulaşmak ve hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla yeni dönemde iddialı hamleler planlıyor. Şirket, regülasyonlara uyumun gündemdeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ettiğini ve bu kapsamda Gregory’nin liderliğinde büyüme stratejisini belirleyeceğini açıkladı.

Binance.US, global kripto para borsası Binance’in Amerika merkezli faaliyetlerini sürdüren iştirakidir. Şirket, ülkedeki yasal gereklilikler nedeniyle bağımsız bir yönetimle çalışıyor ve kullanıcılarına kripto varlık alım satım, saklama ve diğer finansal hizmetler sunuyor.

Stephen Gregory’nin Rolü ve Öncelikleri

Stephen Gregory, daha önce farklı finansal kurumlarda çalışma deneyimine sahip ve uyum alanında uzman olarak tanınıyor. Binance.US yönetimi, yeni CEO’nun regülasyonlarla uyumlu, sürdürülebilir bir büyüme modelinin kurulmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Stephen Gregory’nin atamasıyla ilgili olarak Binance.US tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Stephen Gregory’nin liderliğinde, ABD’deki hizmetlerimizi geliştirirken düzenleyici standartlara sadık kalacağız ve kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkaracağız.”

Şirket yönetimine göre bu atama, ABD’nin kripto para piyasasındaki zorlu regülasyon ortamına daha etkin cevap vermeyi ve sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Binance.US’in yeni dönemde dikkat çekeceği bir başka başlık ise müşteri odaklılık ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi olacak. Şirket, ABD’deki kripto kullanıcılarının artan taleplerine yanıt vermek üzere çeşitli ürün ve hizmetler üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Norman Reed’in üst yönetimde danışmanlık görevini sürdürecek olması ise deneyimli kadronun devamlılığı açısından şirket stratejisinde önemli bir yere sahip.

