ABD’de Spot Kripto ETF’lerinde 173 Milyon Dolarlık Net Giriş: Ethereum’a Yönelim Öne Çıktı

ABD merkezli spot kripto para borsasında işlem gören fonlarda (ETF), 11 Mart tarihinde toplamda 173,83 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu işlem hacmi, Bitcoin, Ethereum ve Solana ETF’lerinde hareketlilik yaşanırken, diğer kripto paralara dayalı fonlarda giriş veya çıkış olmadı. Kurumsal yatırımcıların Ethereum’a gösterdiği ilgi, Bitcoin ile kıyaslandığında dikkat çeken bir ayrışma sergiledi.

Kurumsal Girişlerde Ethereum ve Bitcoin Ayrımı

Bitcoin ETF’lerine 1.629 adet BTC, yani 115,17 milyon dolar değerinde yeni giriş işlemi yapıldı. Ethereum ETF’lerine ise 27.480 ETH karşılığı 57 milyon dolar giriş gerçekleşti. Aynı gün Solana ETF’lerine 19.040 SOL karşılığı 1,66 milyon dolarlık işlem kaydedildi. Dogecoin, Litecoin, Avalanche, Polkadot, Chainlink, XRP ve Hedera’ya dayalı ETF’lerde işlem hareketi gözlemlenmedi.

Kurumsal girişlerde Ethereum’ın öne çıkması, piyasa ortamında Ethereum fiyatındaki seviyelerin yatırımcılar açısından cazip görüldüğüne işaret etti. Yaklaşık 2.075 dolar seviyesinde işlem gören ETH, yatırımcıların dolar bazında daha yüksek adetle alım yaptığı bir enstrüman olarak öne çıktı. Diğer altcoin ETF’lerinde işlemsizlik dikkat çekerken, Ethereum’daki bu yoğun alım tercihinin genel bir altcoin talebiyle ilişkili olmadığı görülüyor.

Fonların Hareketleri ve Stratejik Yatırımlar

BlackRock 1.630 BTC alırken, bunun karşılığı 115,26 milyon dolara ulaştı. Şirket aynı gün 9.060 ETH’yi 18,80 milyon dolara portföyüne ekledi. Fidelity ise 218 BTC’yi 15,37 milyon dolar ve 9.220 ETH’yi 19,13 milyon dolar karşılığında aldı. Grayscale ise 155 BTC’yi 10,97 milyon dolara satarak, eş zamanlı olarak 9.200 ETH’yi 19,08 milyon dolara aldı. Bu adımlar, fon yönetim şirketlerinin aynı gün içinde farklı dijital varlıklar konusunda ayrı stratejiler benimsediğini gösteriyor.

Grayscale’in aynı seansta Bitcoin satışı ve Ethereum alımı, portföyde Bitcoin’den Ethereum’a doğru bir ağırlık aktarımı sinyali şeklinde yorumlanıyor. Şirketin BTC riskini azaltırken ETH pozisyonunu artırması, ya ETH’nin görece daha uygun fiyatlandığı algısının etkili olduğunu ya da portföydeki yeniden dengelenmenin bu doğrultuda gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Kurumsal yatırımcılar arasında yönelimin tek bir varlığa odaklanmadığı, farklı yönetici ve fonların piyasa değerlendirmelerine göre bağımsız pozisyon aldıkları görülüyor. Aktif yönlendirme ve alternatif dijital varlık stratejileri, alım-satımlardaki uyumsuzluğu öne çıkarıyor.

XRP ETF’lerinde Sıfır Hareket

XRP ETF’lerinde aynı gün içerisinde hareket yaşanmazken, bu durum Ripple tarafından açıklanan 750 milyon dolarlık geri alım kararının gündemde olduğu döneme denk geldi. Ripple, 50 milyar dolarlık bir değerlemeyle geri alım planını duyurmuştu. Kurumsal fonların işlem gerçekleştirmemesiyle, XRP’nin yakın vadeli değerlendirmesiyle orta ve uzun vadeli beklentiler arasında farklı sinyaller ortaya çıktı. ETF’lerdeki durağanlık, XRP’ye yönelik sermaye akışının son haftalarda gerilediğini ortaya koyan analizlerle paralellik gösteriyor.

ABD’de spot kripto ETF’lerine toplam giriş, son dönemde yaşanan toparlanma eğilimini korudu. 11 Mart’taki 173,83 milyon dolarlık yeni giriş, piyasada özellikle Bitcoin’in 65.000 dolar seviyesinde destek bulduğu sürecin ardından ETF’lere yönelik ilginin devam ettiğini gözler önüne serdi.