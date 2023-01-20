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Digital Currency Group‘un (DCG) bir parçası olan Genesis Global, kısa süre önce New York federal bölge mahkemesine Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulundu. Haber, şirketin sorunlu kredi birimi için yaptığı nakit toplama girişiminin başarısız olmasının ve ayın başında yeni bir işten çıkarma yaparak çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkarmasının ardından geldi.

FTX ve Three Arrows Capital’in Çöküşü İflası Getirdi

Genesis, geçtiğimiz yıl kripto para hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) ve kripto para borsası FTX’in iflas etmesinin ardından çok ciddi kayıplar vermiş ve bir süredir direniyordu. Alacaklılar iflası önlemek için potansiyel seçenekleri değerlendiriyordu. Şirket, 16 Kasım’da kredi biriminden para çekme işlemlerini ve yeni kredi alımlarını durdurdu. Bundan önce Genesis, kripto para borsasının iflas etmesinin ardından türev işlemler için kullanılan 175 milyon doların FTX‘te kaldığını açıkladı.

Genesis, 4 Ocak’ta müşterilerine yaptığı bir bildirimde kredi birimini içine düştüğü durumdan çıkarmak için bir çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yapıldığını ancak bunu yapmak için daha fazla fazla vakte ihtiyacı olduğunu söyledi. Şirket o sırada türev ve spot ticaret işletmelerinin tamamen faaliyette olduğunu belirtti.

Genesis’in İflası Birçok Kripto Para Şirketini İlgilendiriyor

DCG, kazanç programı Earn’ü 2022’nin Kasım ayının ortasından beri dondurulmuş olan ve o zamandan beri kapalı olan Gemini de dahil olmak üzere diğer kripto para şirketi ile sıcak çatışmalarla karşı karşıya. Gemini‘nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss bu ay Twitter’da paylaştığı açık bir mektupta DCG başkanı Barry Silbert’i kötü niyetli oyalama taktikleri yaptığı ve fonları karıştırarak kullanmakla suçlamıştı. Silbert, tüm bu iddiaları reddederek kendi açık mektubunu paylaştı.

Kasım ayında Genesis’in 1 milyar dolara varan acil durum fonu arayışına girdiği ve kripto para borsası Binance’ten potansiyel satın alım talep ettiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar daha sonra bu hedefin 500 milyon dolara düşürüldüğünü söyledi. Raporlara göre, sorunlu kripto para kredi şirketinin alacaklılarına en az 1.8 milyar dolar borcu bulunuyor.

12 Ocak’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem Gemini’yi hem de Genesis’i Gemini Earn programı aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet teklifi sunma ve satışı yapmakla suçlayarak dava etti. SEC, bu programın bazıları ABD’de bulunan bireysel yatırımcılara sunulduğunu savunuyor. Bir SEC yetkilisi, Genesis ve Gemini’nin kayıt dışı menkul kıymet teklifi sunma ve satışını yapma faaliyetlerde bulunan ortaklar olduğunu belirtti. Yetkili, Genesis’in ihraççı olmasının yanı sıra, her ikisinin de bu durumdan sorumlu olduğunu söyledi.

SEC Başkanı Gary Gensler, konuya ilişkin yaptığı yorumda bu suçlamaların piyasaya ve yatırım yapan halka açıkça belirtmek için kripto para kredi şirketlerinin ve diğer aracıların zaman içinde test edilmiş menkul kıymet yasalarına uyması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Gensler, “Bunu yapmak yatırımcıları en iyi şekilde koruyacaktır. Piyasalarda güveni teşvik eder. Bu isteğe bağlı değil. Kanun böyle.” diye de eklemişti.