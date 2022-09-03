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Evet! Çok iddialı bir başlık olduğunun farkındayım. Hak verirsiniz ki Dünya düzeni artık internet üzerine inşa edilen platformlar ile yürüyor. O yüzden yeni Dünya düzenine şekil vereceğini düşündüğüm DApp kavramından bahsetmek istedim sizlere.

DApp kelimesi sizlere bir yerlerden çağrışım yapıyor olabilir. Çünkü D’nin yanındaki App kelimesini tek başına bıraktığımızda, zaten uygulamalar anlamına geldiğinin farkına varıyoruz. İkisini birlikte kullandığımız zaman ise; herhangi bir merkezi bulunmayan, hiçbir kurum ya da kişiye bağlı olmadan çalışan yazılım çeşidine merkeziyetsiz uygulama, yabancı dilde karşılığı ile decentralized application yani DApp kısaltmasıyla ortaya çıktığını görmüş oluyoruz.

DApp’lerin geliştirilme amacı blockchain teknolojisi üzerinde ve Peer to Peer (P2P), dediğimiz ağlar üzerinde çalışabiliyor olması aslında. Çünkü bu geliştirmeyle birlikte üçüncü kişi ya da kurumların işlemler üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor. Buda aslında kullanıcı ile sağlayıcı arasında direkt köprü kuruyor diyebilirim. Hemen kafamızda şekillenmesi için örneklemem gerekirse; web2 internet çağında inşa edilen Facebook ve Twitter sosyal medyasını düşündüğünüzde, bu uygulamalar merkezi bir sunucu modelinde çalıştığı için paylaştığımız veriler, arkasında bulunan yetkililer tarafından kontrol edilebilir, değiştirebilir veya manipüle edilebilir bir durum ortaya çıkarıyor. Amerikan seçimlerinde Donald Trump’ın Twitter hesabının askıya alınması örneğini verebilirim ya da aynı şekilde atılan tweetlerin silinip sansür uygulanması örneğini verebilirim.

İşte DApp’ler blockchain teknolojisi üzerine inşa edildiği için ve bu teknoloji üzerinde gerçekleştirdiğimiz her adım da kayıt altına alındığı için biraz önce bahsettiğim manipüle edilebilir olumsuzlukların önüne geçmesine fırsat tanıyor.

Her hangi bir otorite tarafından yönetilmiyor olması, arka planda her şeyin kayıt altına alınıp değiştirilememesi ve sansüre karşı koymasından dolayı artı olarak değerlendirilirken, açık kaynaklı yapıları gereği avantajlı olarak görülse de, kötü niyetli kişiler tarafından ulaşılabilen kodlarda gördükleri zayıf noktalardan istifade ederek saldırı yapılabilir düşüncesi eksi konumda değerlendirilmesini sağlıyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Videomu izlemeyi unutmayın. 🙂

Ben Sercan.