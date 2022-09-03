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Alternatif.me’nin icat ettiği ve yakından takip edilen Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, 3 Eylül’de kripto para piyasalarındaki hakim duygunun tamamen aşırı korkuya doğru kaydığının sinyalini vermeye başladı.

Bitcoin’de 15 Bin Dolar Beklentisi

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin’in son fiyat hareketini takiben bugün 21 seviyesine gerileyerek “aşırı korku” sinyali vermeye başladı. 1 Eylül’e kadar endeks 30 ile 25 arasında hareket ediyordu.

En büyük kripto paranın kafa karıştıran fiyat seyri ve aşağı yönlü eğilimi sert düşüş senaryolarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. AlphaTraI fonunun baş yatırım sorumlusu Max Gokhman, ABD’de Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranının kötü gelmesinin Bitcoin’de sert bir düşüşe neden olabileceğini ve fiyatın 15 bin dolara kadar düşebileceğini öne sürdü. Ayrıca, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının Fed’in sıkı para politikasını devam ettirme konusunda elini güçlendirdiğini ve bunun Bitcoin fiyatında daha sert düşüşleri tetikleyebileceğini iddia etti.

BTC’de Derin Düşüş Öngörüsü

En ünlü Bitcoin düşmanı, ekonomist ve fon yöneticisi Peter Schiff, yaklaşık bir hafta önce kişisel Twitter hesabından takipçilerine Bitcoin’in 20 bin doların üzerinde toparlanmasını bekleyip beklemediklerini tespiti için sorular yöneltmişti. Schiff, takipçilerine “Bitcoin’de önce alıcılar mı tükenecek yoksa satıcılar mı” şeklinde iki soru yöneltti.

Schiff’in başlattığı tartışmaya birçok farklı çevreden katılım geldiği görülürken, ağırlıklı olarak alıcıların tükeneceği görüşünün paylaşıldığı görüldü. Ekonomist ve fon yöneticisi, bu durumu en büyük kripto paranın düşmeye devam edeceği yönündeki beklentisini desteklemek için kullandı. Öte yandan Schiff, yılın başında Bitcoin’in 10 bin dolar seviyesinin altındaki desteğe düşmesinin ihtimal dahilinde olduğu şeklinde bir tweet atarak topluluğun tepkisini çekmiş, Bitcoin yatırımcıları tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,68 düşüşle 19 bin 796 dolardan alınıp satılıyor. BTC‘nin toplam piyasa değeri ise 378.9 milyar dolarda.