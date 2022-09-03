Reklam
Al / Sat

2016’den Bugüne Bitcoin Fiyatı: 7 Yıllık BTC Fiyatları

2016 yılından bugüne Bitcoin (BTC) nasıl bir fiyat hareketi izledi? Yıllara göre en düşük, en yüksek, ortalama Bitcoin fiyatları neydi?
13:21
3 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yatırımı yaparken tarihsel veriler sıklıkla kullanılıyor. Yatırımcılar zaman zaman lider kripto para biriminin hangi ayda genel olarak hangi yöne gittiğini belirlemek için bu verileri kullanırken zaman zaman da döngüleri görmek için verilerden faydalanıyor.

2016, 2017 ve 2018 Yılı Bitcoin Verileri

Elde edilen verilere göre 2016 yılında ortalama Bitcoin fiyatı 567 dolar seviyesindeydi. Bitcoin 2016 yılında en yüksek 967 dolar seviyelerini görürken, en düşük 368 dolar seviyelerini gördü. Buna ek olarak Bitcoin 2016 yılına 432 dolardan başladı ve yılı 959 dolardan kapattı. 2016 yılında Haziran ayında yukarı yönlü hamlelerin başladığı ve Aralık ayında yıl içi en yüksek seviyelerin kaydedildiği görülüyor

2017 yılına geldiğimizde bir boğa piyasası ile karşılaşıyoruz. 2017’de lider kripto para birimi 19.498 dolara kadar yükseldi ve rekor kırdı. 2017 yılında en düşük 785 dolar gören Bitcoin’in ortalama yıl içi fiyatının ise 4.000 dolar olduğu ifade edilebilir. Buna ek olarak 2017 yılına 997 dolardan başlayan Bitcoin yılı 14.165 dolar ile kapattı. Dolayısıyla Bitcoin’in 2017 yılında 20 kattan fazla artmış olduğu ifade edilebilir.

2018 yılı ise düşüşler ile geçen bir yıl oldu. 2018 yılında Bitcoin ortalama fiyatı 7.558 dolar seviyesindeydi. Bitcoin 2018 yılında en düşük 3.225 doları ve en yüksek 17.319 doları gördü. Buna ek olarak 2018 yılına 13.812 dolardan başlayan Bitcoin yılı 3.791 dolar ile kapattı.

2019, 2020, 2021 ve 2022 Bitcoin Verileri

2019 yılına geldiğimizde 2017 ve 2018’den daha stabil bir tablo olduğu görülüyor. 2019 yılına 3.752 dolardan başlayan BTC yılı 6.789 dolar ile kapattı. 2019 yılında ortalama olarak 7.366 dolardan işlem gören Bitcoin, 3.403 dolar ile en düşük seviyeyi ve 12.68 dolar ile en yüksek seviyeyi gördü.

2020 yılı Bitcoin’in son blok yarılanmasını yaşadığı yıldı. 4.830 dolar ile yıl içi en düşük seviyeyi ve 28.856 dolar ile yıl içi en yüksek seviyeyi gören Bitcoin’in 2020 yılı için ortalama fiyatı 11.211 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında kripto para birimi yılı 8.900 dolar ile açtı ve 28.856 dolar ile kapattı. Dolayısıyla Bitcoin 2020 yılı içinde başka bir rekora imza attı.

2021 yılında ise daha büyük yükselişlere şahit olduk. 2021’de ortalama BTC fiyatı 47.385 dolardı. Yıl içinde en düşük 28.982 doları gören Bitcoin yine yıl içinde yeni bir rekora imsza attı ve 69.000 dolar sınırına kadar yükseldi. Verilere göre lider kripto para birimi 2021 yılını 28.982 dolar ile açtı ve 47.132 dolar ile kapattı.

Bu yükselişler sonrasında her ne kadar yıl henüz bitmemiş olsa da 2022’nin bir düşüş trendinden geçtiğini ifade edebiliriz. Şimdiye kadar 2022’de 17.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan olumsuz küresel şartlar BTC fiyatını oldukça aşağı çekti. Analistlere göre ise Ekim ayında bir yükseliş başlayabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
İlgili Yazılar
Araştırmacıdan Kritik Yorum Geldi! Bitcoinlerinizi Satın!
Araştırmacıdan Kritik Yorum Geldi! Bitcoinlerinizi Satın!
Yatırımcılar Dikkat: BTC ve Altcoin Ayı Piyasasında Yol Gösterecek 3 Strateji
Yatırımcılar Dikkat: BTC ve Altcoin Ayı Piyasasında Yol Gösterecek 3 Strateji
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Plan B’den Bitcoin Yorumu: “Sonsuza Kadar Devam Etmeyecek!”
Plan B’den Bitcoin Yorumu: “Sonsuza Kadar Devam Etmeyecek!”
Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Hareketine Yön Verecek Seviyeler!
Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Hareketine Yön Verecek Seviyeler!
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022