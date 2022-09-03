2016 yılından bugüne Bitcoin (BTC) nasıl bir fiyat hareketi izledi? Yıllara göre en düşük, en yüksek, ortalama Bitcoin fiyatları neydi?

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Bitcoin yatırımı yaparken tarihsel veriler sıklıkla kullanılıyor. Yatırımcılar zaman zaman lider kripto para biriminin hangi ayda genel olarak hangi yöne gittiğini belirlemek için bu verileri kullanırken zaman zaman da döngüleri görmek için verilerden faydalanıyor.

2016, 2017 ve 2018 Yılı Bitcoin Verileri

Elde edilen verilere göre 2016 yılında ortalama Bitcoin fiyatı 567 dolar seviyesindeydi. Bitcoin 2016 yılında en yüksek 967 dolar seviyelerini görürken, en düşük 368 dolar seviyelerini gördü. Buna ek olarak Bitcoin 2016 yılına 432 dolardan başladı ve yılı 959 dolardan kapattı. 2016 yılında Haziran ayında yukarı yönlü hamlelerin başladığı ve Aralık ayında yıl içi en yüksek seviyelerin kaydedildiği görülüyor

2017 yılına geldiğimizde bir boğa piyasası ile karşılaşıyoruz. 2017’de lider kripto para birimi 19.498 dolara kadar yükseldi ve rekor kırdı. 2017 yılında en düşük 785 dolar gören Bitcoin’in ortalama yıl içi fiyatının ise 4.000 dolar olduğu ifade edilebilir. Buna ek olarak 2017 yılına 997 dolardan başlayan Bitcoin yılı 14.165 dolar ile kapattı. Dolayısıyla Bitcoin’in 2017 yılında 20 kattan fazla artmış olduğu ifade edilebilir.

2018 yılı ise düşüşler ile geçen bir yıl oldu. 2018 yılında Bitcoin ortalama fiyatı 7.558 dolar seviyesindeydi. Bitcoin 2018 yılında en düşük 3.225 doları ve en yüksek 17.319 doları gördü. Buna ek olarak 2018 yılına 13.812 dolardan başlayan Bitcoin yılı 3.791 dolar ile kapattı.

2019, 2020, 2021 ve 2022 Bitcoin Verileri

2019 yılına geldiğimizde 2017 ve 2018’den daha stabil bir tablo olduğu görülüyor. 2019 yılına 3.752 dolardan başlayan BTC yılı 6.789 dolar ile kapattı. 2019 yılında ortalama olarak 7.366 dolardan işlem gören Bitcoin, 3.403 dolar ile en düşük seviyeyi ve 12.68 dolar ile en yüksek seviyeyi gördü.

2020 yılı Bitcoin’in son blok yarılanmasını yaşadığı yıldı. 4.830 dolar ile yıl içi en düşük seviyeyi ve 28.856 dolar ile yıl içi en yüksek seviyeyi gören Bitcoin’in 2020 yılı için ortalama fiyatı 11.211 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında kripto para birimi yılı 8.900 dolar ile açtı ve 28.856 dolar ile kapattı. Dolayısıyla Bitcoin 2020 yılı içinde başka bir rekora imza attı.

2021 yılında ise daha büyük yükselişlere şahit olduk. 2021’de ortalama BTC fiyatı 47.385 dolardı. Yıl içinde en düşük 28.982 doları gören Bitcoin yine yıl içinde yeni bir rekora imsza attı ve 69.000 dolar sınırına kadar yükseldi. Verilere göre lider kripto para birimi 2021 yılını 28.982 dolar ile açtı ve 47.132 dolar ile kapattı.

Bu yükselişler sonrasında her ne kadar yıl henüz bitmemiş olsa da 2022’nin bir düşüş trendinden geçtiğini ifade edebiliriz. Şimdiye kadar 2022’de 17.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan olumsuz küresel şartlar BTC fiyatını oldukça aşağı çekti. Analistlere göre ise Ekim ayında bir yükseliş başlayabilir.