Dogecoin yeni akümülasyon bölgesinde 0,6533 dolar hedefiyle izleniyor

Son dönemde kripto para piyasasında gözler yeniden Dogecoin’e çevrildi. Analistler, mevcut fiyat hareketlerini önceki mini döngülerle kıyaslarken, coin’in son dönemde üçüncü kez sıkışık bir akümülasyon bölgesinde hareket ettiğini belirtiyor. Özellikle bazı teknik göstergelerdeki toparlanma işareti, piyasada yeni bir hareketlenmeye dair beklentileri artırdı.

Dogecoin için yeni mini döngü sinyali

Dogecoin grafiği üzerinde yapılan son analizlerde, fiyatın uzunca bir süre yatay seyir izlediği ve bunun ardından hızlı yükselişlerin gerçekleştiği önceki iki döngüye dikkat çekiliyor. Bitcoinsensus tarafından paylaşılan grafikte, ilk akümülasyon evresi yüzde 190’lık; ikincisi ise yüzde 480’lik bir yükselişi tetiklemişti. Şu anda ise fiyatın üçüncü bir akümülasyon kutusunda yatay seyirde ilerlediği görülüyor.

Piyasa yorumcuları, bu yeni yatay seyrin önümüzdeki dönemde bir patlama ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tartışıyor. Son olarak fiyatın, geçen yılın son çeyreğindeki zirveden bu yana inen bir trend çizgisine takıldığı, buradaki direncin kırılması halinde daha önceki mini döngülerin tekrarlanabileceği belirtiliyor.

Teknik açıdan RSI göstergesinde dip seviyelerden başlayan bir toparlanma dikkat çekiyor. RSI çizgisinin tekrar sinyal çizgisinin üstüne çıkması, momentumda toparlanmanın başlangıcı olarak değerlendirildi. Ancak Dogecoin’in yükselişi sürdürmesi için alıcı ilgisinin güçlenmesi gerekiyor.

“Dogecoin’in mevcut yatay zemini yukarı yönlü kırıp yeni bir mini döngü başlatıp başlatamayacağı şu an için temel tartışma konusu. Eğer akümülasyon bölgesi korunursa ve trend çizgisi yukarı aşılırsa, önceki döngülerin tekrarı beklenebilir,” şeklinde aktarılıyor.

Piyasanın kısa vadede temel beklentisi, alıcıların mevcut fiyat bölgesini savunması ve fiyatın yukarıda direnci aşması. Eğer bu gerçekleşirse, Dogecoin yatırımcılarının yeni bir yükseliş hareketi beklentisi içinde olduğu görülüyor.

Hedef: 0,6533 dolar mı?

Farklı bir teknik analizde ise Dogecoin için asıl gündem, uzun vadeli MACD göstergesinde ortaya çıkan pozitif uyumsuzluk ile değerlendiriliyor. Analist Javon Marks, Dogecoin’in 2021’deki zirveden beri süren aşağı yönlü trend çizgisini kırdığını ve bu kırılmanın ardından fiyatın daha yüksek dipler ve tepeler oluşturarak yapısal olarak güçlendiğini belirtiyor.

MACD grafiğindeki bu “boğa uyumsuzluğu” genellikle daha büyük bir trend dönüşümünün habercisi olarak görülüyor. Analistler, fiyatın daha zayıf dipler oluşturmasına rağmen momentumda kuvvetli toparlanma yaşandığında, yeni bir yükseliş safhasının başlayabileceğine dikkat çekiyor.

Javon Marks, “Mevcut teknik görünümde ilk önemli hedef 0,6533 dolar. Bu seviye, hem yeni bir hareketin işareti olabilir hem de Dogecoin’i 2021’de görülen seviyelere taşıyabilir” değerlendirmesini yaptı.

Aynı analizde, 0,6533 doların üzerinde yeni bir direnç aşılırsa 1,25 dolar bölgesine kadar alan açılabileceği de ifade ediliyor. Ancak bu tür bir hareketin gelmesi için öncelikle kısa vadeli dirençlerin ve akümülasyon bölgesinin korunması şart.

Piyasada hâlâ ana senaryo, Dogecoin’in MACD pozitifliğiyle desteklenen bu toparlanma eğilimini sürdürüp sürdürmeyeceği. Alıcı aktivitesi artar ve yeni taban korunursa, DOGE fiyatında daha geniş çaplı bir toparlanma hareketi beklenebilir.