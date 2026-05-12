Bitcoin 82.000 dolar direncini zorluyor yükselişin hedefi 86.582 dolar

Bitcoin haftayı yükseliş trendini gösteren ana destek bandının üzerinde kapatarak piyasalarda dikkatleri tekrar üzerine çekti. Analistler, fiyatın hızlı yükseliş sonrası bu kritik bandın kaybedilip kaybedilmeyeceğini ve bir sonraki önemli direnç seviyesinin aşılıp aşılamayacağını yakın takibe aldı. Özellikle 82.000 dolar noktası büyük önem taşıyor; buranın üzerinde kalıcı bir hareketin yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceği belirtiliyor.

Kritik Direnç Bölgeleri Yeniden Test Ediliyor

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi, daha önce kırdığı ve tekrar üzerine çıktığı ana destek bandının güçlendiğine işaret etti. Teknik analizlere göre, bu bandın piyasa döngülerinde önemli bir trend göstergesi olarak öne çıktığı biliniyor. Şu anda Bitcoin, özellikle 82.000 dolarlık ana direnç bölgesine yaklaşırken, yatırımcılar fiyatın bu seviyeyi geçip geçemeyeceğini izliyor.

Daan Crypto Trades tarafından paylaşılan güncel grafikte, haftalık kapanışın bu destek bandı üzerinde gerçekleşmesinin yükseliş eğilimini koruduğu öne çıkıyor. Analistin değerlendirmesine göre, hem günlük 200 periyotluk hareketli ortalama hem de 200 günlük üssel ortalama 82.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu noktaların aşılması güçlü bir devam sinyali verebilir.

Yükseliş senaryolarının güçlenmesi için, Bitcoin’in bu alanı üzerinde kalıcı olması ve özellikle 82.000 dolar seviyesindeki hareketli ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Analiste göre bu şartlar sağlanırsa, orta vadede daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir.

Dönemsel olarak bu destek bölgesi korunduğunda piyasalarda güven artarken, fiyatın altına inildiği zaman ise yeni bir ivmenin oluşması zaman alabiliyor. Şu anda Bitcoin’in hem haftalık 200 günlük üssel ortalama (68.837 dolar) hem de haftalık 200 günlük basit hareketli ortalama (61.125 dolar) üzerindeki performansı, Mart ayı dip seviyelerinden bu yana yapının güçlendiğini ortaya koyuyor.

Yükselişte 100% Fib Seviyesi ve 86.582 Dolar Hedefi

Teknik görünümde, fiyatın şu anda 100% Fibonacci uzatma seviyesini sık sık test ettiği görülüyor. Man of Bitcoin adlı analiste göre, Bitcoin’in birkaç kez bu seviyede tepki verdiği ve buranın kısa vadede en önemli direnç olduğu belirtiliyor. Söz konusu direnç bölgesinin net bir şekilde aşılması, fiyatı 86.582 dolar hedefiyle buluşturabilir.

Analistin değerlendirmesinde, fiyat 100% Fibonacci uzatma seviyesini geçebilirse, sonraki ana hedefin 86.582 dolar civarı olduğu vurgulandı. Bu seviye, mevcut fiyat hareketinin devamı açısından ilk kapsamlı direnç olarak öne çıkıyor.

Grafikte yer alan verilere göre, Bitcoin’in kısa vadeli yükseliş kanalında hareket ettiği ve fiyatın kanalın üst bölümüne ulaştığı görülüyor. Ancak yükselişin onaylanması için 81.960 dolar civarındaki bu işaretli direnç bandının net şekilde aşılması gerekli. Bir sonraki uzatma seviyeleri olarak 89.529 ve 94.621 dolar noktaları dikkat çekse de, ilk ana hedef olarak 86.582 dolar öne çıkıyor.

Tersine bir durumda yani fiyat bu direnci geçemezse, yatırımcılar için 78.180 dolar seviyeleri ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilmede ise 76.555 ve 74.917 dolar bölgeleri yeniden izleme listesine alınabilir.