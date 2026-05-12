Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum 2.375 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 3.161 dolara hareket edebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ethereum’da 2.375 dolar üstü kapanış, sert yükselişin kapısını aralayabilir.
  • Kısa ve orta vadede kritik direnç ve destek seviyeleri fiyat hareketini belirliyor.
  • ✨ Teknik analizde 3.000 dolar barajı, $ETH için yeni hedef olarak öne çıkıyor.
  • 📌 Ama asıl takip edilmesi gereken, üçgen sıkışmasının çözüleceği an.
COINTURK
COINTURK

Ethereum, son dönemde kısa vadeli bir yatay konsolidasyon süreci geçiriyor. Son dört saatlik grafikte fiyat, 2.342 dolar civarında sıkışık bir aralıkta bulunuyor. Analistler, 2.375 dolar seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde kapanış gerçekleşmesi halinde Ethereum’un 2.800–3.161 dolar aralığına doğru hızlı bir yükseliş yaşayabileceğini belirtiyor. Hem kısa hem de orta vadeli grafiklerde öne çıkan bu seviye, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İçindekiler
1 Yatay Hareket ve Kritik Destek Bölgeleri
2 Günlük Grafik Sıkışmasında Harekete Hazırlık

Yatay Hareket ve Kritik Destek Bölgeleri

Na₿er tarafından paylaşılan teknik grafikte, Ethereum’un son yükselişinden sonra 2.130–2.180 dolar civarındaki önemli destek alanını yeniden kazanarak yatay hareket ettiği görülüyor. Grafik üzerindeki yeşil kutu, mevcut konsolidasyon aralığını gösterirken, fiyat birkaç kez bu aralığın üst bandını zorladı fakat satıcıların baskısıyla tekrar geri çekildi. Kırmızı “X” işaretleri ise, yakın geçmişteki zirvelerin üzerinde oluşabilecek kısa pozisyon risklerine ya da olası stop-loss bölgelerine işaret ediyor.

Na₿er, dört saatlik konsolidasyonun genellikle volatil bir harekete zemin hazırlayabileceğini vurguluyor. Özellikle, hacimde görülen yeşil renkli ani artışların, bu süre zarfında alıcıların kademeli olarak pozisyon biriktirdiğine yorumlanabileceğini belirtiyor.

2.375 dolar civarındaki kırmızı kesik çizgi belirleyici bir direnç olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum bu eşiği desteğe çevirmeyi başarırsa, mevcut kısa pozisyonların kapanması ve yeni alımların eklenmesiyle fiyatın 2.800–3.000 dolar aralığına yönelmesi mümkün.

Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.250 dolar civarındaki alt bant dikkat çekiyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda fiyatın 2.130–2.180 dolar bölgesindeki daha geniş destek alanına geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bu bölge, bir süre önce direnç olarak çalışmış ve ardından fiyatın yükselmesine zemin hazırlamıştı.

Günlük Grafik Sıkışmasında Harekete Hazırlık

Sky tarafından paylaşılan günlük grafikte, Ethereum’un önemli hareketli ortalamaların üzerinde sıkı bir üçgen formasyonunda fiyatlandığı görülüyor. Yüksek-düşük yapısının korunması, yukarı yönlü bir hareketin hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Bu yapının üst bandında ise 2.961 ile 3.161 dolar arasındaki bölge öne çıkıyor.

Şubat ve mart aylarındaki dip seviyelerden gelen toparlanmadan sonra fiyat yanlamasına hareket ederken, üst trend çizgisi çıkış denemelerini engellemeye devam ediyor. Oluşan üçgen formasyonu, genellikle hacimli ve sert fiyat hareketlerinden önce ortaya çıkıyor.

Sky, Ethereum’un “yakında hızlı bir şekilde” 3.000 dolara atak yapmaya hazır olduğunu, hacim profilinin de bu yükselişi destekleyebileceğini öne sürüyor. Fiyat mevcut sıkışık bölgenin üstüne çıktığında, işlemlerin görece seyrek olduğu alanda hızlı bir yükselişe işaret ediliyor.

Günlük kapanışlarda 2.460 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunduğu takdirde, 2.961–3.161 dolar bölgesine doğru ivmelenme ihtimali yükselecek. Özellikle bu fiyat aralığının Fibonacci seviyeleriyle de kesişmesi, teknik açıdan dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.

Aşağıda ise, kısa vadede fiyatı destekleyebilecek ana ortalama seviyeleri 2.320 ve 2.244 dolarda bulunuyor. Eğer buralarda tutunulamazsa, teknik görünümdeki olumlu beklenti zayıflayabilir ve fiyat yeniden 2.070 dolara kadar geri çekilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti

Sıcak Gelişme: Türkiye İletişim Başkanlığından Ethereum hamlesi

Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor

Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi

Ethereum, 2.333 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ve 2.640 dolar hedefine odaklanıyor

Sharplink ilk çeyrekte 685 milyon dolar zarar açıkladı Ether yatırımı için yeni fon kurdu

Ronin, 12 Mayıs’ta Ethereum Layer 2’ye geçiş için ağı 10 saatliğine durduracak

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 80.875 dolara yükseldi yeni zirve için dirençle karşı karşıya
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 82.000 dolar direncini zorluyor yükselişin hedefi 86.582 dolar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin yeni akümülasyon bölgesinde 0,6533 dolar hedefiyle izleniyor
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 82.000 dolar direncini zorluyor yükselişin hedefi 86.582 dolar
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 80.875 dolara yükseldi yeni zirve için dirençle karşı karşıya
BITCOIN (BTC)
Avrupa’da dijital euro için özel sektör ve merkez bankası arasında görüş ayrılığı büyüyor
Ekonomi STABILCOIN
Sıcak Gelişme: İran elini büyütüyor, Trump iddialı ve Fed tedirgin
Ekonomi
Lost your password?