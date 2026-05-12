Ethereum 2.375 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 3.161 dolara hareket edebilir

Ethereum, son dönemde kısa vadeli bir yatay konsolidasyon süreci geçiriyor. Son dört saatlik grafikte fiyat, 2.342 dolar civarında sıkışık bir aralıkta bulunuyor. Analistler, 2.375 dolar seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde kapanış gerçekleşmesi halinde Ethereum’un 2.800–3.161 dolar aralığına doğru hızlı bir yükseliş yaşayabileceğini belirtiyor. Hem kısa hem de orta vadeli grafiklerde öne çıkan bu seviye, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yatay Hareket ve Kritik Destek Bölgeleri

Na₿er tarafından paylaşılan teknik grafikte, Ethereum’un son yükselişinden sonra 2.130–2.180 dolar civarındaki önemli destek alanını yeniden kazanarak yatay hareket ettiği görülüyor. Grafik üzerindeki yeşil kutu, mevcut konsolidasyon aralığını gösterirken, fiyat birkaç kez bu aralığın üst bandını zorladı fakat satıcıların baskısıyla tekrar geri çekildi. Kırmızı “X” işaretleri ise, yakın geçmişteki zirvelerin üzerinde oluşabilecek kısa pozisyon risklerine ya da olası stop-loss bölgelerine işaret ediyor.

Na₿er, dört saatlik konsolidasyonun genellikle volatil bir harekete zemin hazırlayabileceğini vurguluyor. Özellikle, hacimde görülen yeşil renkli ani artışların, bu süre zarfında alıcıların kademeli olarak pozisyon biriktirdiğine yorumlanabileceğini belirtiyor.

2.375 dolar civarındaki kırmızı kesik çizgi belirleyici bir direnç olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum bu eşiği desteğe çevirmeyi başarırsa, mevcut kısa pozisyonların kapanması ve yeni alımların eklenmesiyle fiyatın 2.800–3.000 dolar aralığına yönelmesi mümkün.

Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.250 dolar civarındaki alt bant dikkat çekiyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda fiyatın 2.130–2.180 dolar bölgesindeki daha geniş destek alanına geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bu bölge, bir süre önce direnç olarak çalışmış ve ardından fiyatın yükselmesine zemin hazırlamıştı.

Günlük Grafik Sıkışmasında Harekete Hazırlık

Sky tarafından paylaşılan günlük grafikte, Ethereum’un önemli hareketli ortalamaların üzerinde sıkı bir üçgen formasyonunda fiyatlandığı görülüyor. Yüksek-düşük yapısının korunması, yukarı yönlü bir hareketin hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Bu yapının üst bandında ise 2.961 ile 3.161 dolar arasındaki bölge öne çıkıyor.

Şubat ve mart aylarındaki dip seviyelerden gelen toparlanmadan sonra fiyat yanlamasına hareket ederken, üst trend çizgisi çıkış denemelerini engellemeye devam ediyor. Oluşan üçgen formasyonu, genellikle hacimli ve sert fiyat hareketlerinden önce ortaya çıkıyor.

Sky, Ethereum’un “yakında hızlı bir şekilde” 3.000 dolara atak yapmaya hazır olduğunu, hacim profilinin de bu yükselişi destekleyebileceğini öne sürüyor. Fiyat mevcut sıkışık bölgenin üstüne çıktığında, işlemlerin görece seyrek olduğu alanda hızlı bir yükselişe işaret ediliyor.

Günlük kapanışlarda 2.460 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunduğu takdirde, 2.961–3.161 dolar bölgesine doğru ivmelenme ihtimali yükselecek. Özellikle bu fiyat aralığının Fibonacci seviyeleriyle de kesişmesi, teknik açıdan dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor.

Aşağıda ise, kısa vadede fiyatı destekleyebilecek ana ortalama seviyeleri 2.320 ve 2.244 dolarda bulunuyor. Eğer buralarda tutunulamazsa, teknik görünümdeki olumlu beklenti zayıflayabilir ve fiyat yeniden 2.070 dolara kadar geri çekilebilir.