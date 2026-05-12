Bitcoin 80.875 dolara yükseldi yeni zirve için dirençle karşı karşıya

BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, Bitcoin’in yılın başında 60.000 dolar seviyelerinde dip bölgesini oluşturduğunu ve mevcut küresel kredi ortamıyla birlikte önümüzdeki süreçte 126.000 dolarlık eski zirveyi tekrar test edebileceğini belirtti. Hayes, bu öngörüsünü yayımladığı “The Butterfly Touch” başlıklı yeni analizinde ortaya koydu.

Makro Etkenler ve Bitcoin’in Güçlü Duruşu

Hayes, önümüzdeki Bitcoin rallisinde kısa vadeli piyasa sinyallerinden ziyade büyük ölçekli ekonomik dinamiklerin etkili olacağını savundu. Özellikle yapay zeka altyapısına yapılan harcamalardaki artış, savaş kaynaklı devlet harcamaları, emtia stoklamaları ve ABD doları ile Çin yuanındaki kredi genişlemesi gibi gelişmelere dikkat çekti.

Teknoloji şirketleri ve devletler veri merkezleri, yarı iletkenler ve güç altyapıları için yüksek miktarda kaynak ayırmaya başladı. Hayes, bu yatırım döngüsünün kredi musluklarının gevşemesini ve devlet desteklerinin artmasını zorunlu hale getireceğini düşünüyor.

Ayrıca küresel gerilimlerin ve savunma bütçelerindeki yükselişin, ülkeleri hem güvenlik hem altyapı alanında daha fazla harcamaya yönelttiği vurgulanıyor. Hayes, bu süreçte geleneksel para birimlerinin uzun vadeli satın alma gücünün zayıflayacağını, sınırlı arza sahip dijital varlıklara ise olan talebin artabileceğini söylüyor.

Teknik Göstergeler Takip Ediliyor

Bitcoin son dönemde 80.875 dolara kadar toparlanarak nisan ayındaki düşük seviyelerden uzaklaştı. Kripto para güncel olarak 80.646 ile 80.875 dolar aralığında dalgalanıyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu seviyede kalıcı olabilmesi için özellikle 86.549 dolardaki direnç hattının aşılması önemli görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 86.500 ile 90.900 dolar bandı kritik bir satış bölgesi olarak izleniyor.

Buna karşılık, aşağı yönlü hareketlerde ilk destek noktası 79.127 dolarda bulunuyor. Eğer bu seviyenin altına inilirse, sırasıyla 76.604 dolar ve ardından 73.408 ile 71.438 dolar aralığındaki destekler tekrar gündeme gelebilir.

Piyasada yakından takip edilen analiz firması CryptoQuant’ın sunduğu zincir üstü veriler de gündemde. Moreno tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre, Bitcoin’in Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi mart 2023’ten bu yana ilk kez erken boğa bölgesine girdi.

“Bu gösterge, piyasalarda genel eğilim değişimlerini izlemek için kullanılıyor. Erken boğa bölgesine geçiş, düzeltme sürecinin en zor bölümünün geride kaldığı yönünde yorumlanabiliyor.”

Bununla birlikte teknik analizde yine 21 günlük hareketli ortalama ve 76.000 dolarlık destek seviyelerine büyük önem veriliyor. Analist Michaël van de Poppe, yükseliş trendinin sürdüğünü ancak kritik desteklerin korunması gerektiğini vurguladı.

Arthur Hayes Kimdir?

Arthur Hayes, kripto para sektörünün önde gelen figürlerinden biri olarak tanınıyor. BitMEX borsasını kurarak vadeli işlem ürünlerinin kripto alım satımındaki yaygınlığını artıran isim oldu. Hayes, geçmiş dönemde yaptığı iddialı Bitcoin fiyat tahminleriyle de gündeme geldi; bazı öngörüleri piyasa yönünü tutturmuş olsa da, zamanlamada yanıldığı dönemler de yaşandı.

Hayes’in 2025 sonunda Bitcoin’in 250.000 dolara ulaşacağına yönelik iddiası, piyasadaki son dalgalanmalarda gerçekleşmedi. Ancak Hayes’in büyük ölçekli makroekonomik gelişmeleri merkeze alan analizleri yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor.