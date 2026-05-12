RIPPLE (XRP)

XRP yükselişi durdu DonAlt yeni fiyat rekoru ihtimalini rafa kaldırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 DonAlt, $XRP için 6,9 dolarlık yeni rekor hedefini geri çekti.
  • 📉 2024-2025’teki sıra dışı yükselişi besleyen “suç döngüsü” dönemi sona erdi.
  • 🔎 Fiyat 1,46 dolar civarında sabitlenirken, ETF’lere 141 milyon dolarlık giriş oldu.
  • ⚡ En kritik gelişme düzenlemeler; ABD Senatosu’ndaki CLARITY Act tartışmaları geleceği belirleyecek.
Kripto para piyasalarında öngörüleriyle bilinen DonAlt, 2024 sonunda yaptığı ve %700 getiriyle sonuçlanan XRP analizini resmen sonlandırdığını açıkladı. DonAlt’a göre, XRP’deki sıra dışı fiyat hareketlerinin başlıca sebeplerinden biri olan “suç döngüsü” dönemi artık geride kaldı. Bu isim, daha önce XRP’nin fiyat rekorunu yenileyerek 6,9 dolara ulaşabileceğini savunuyordu.

“Suç döngüsü” tezi sona erdi

DonAlt, özellikle 2024-2025 yıllarında XRP’de gözlenen alışılagelmedik yükselişi ekonomik ve politik ilişkiler, lobi faaliyetleri ve içeriden bilgiyle hareket eden yatırımcılarla ilişkilendirerek “suç döngüsü” olarak adlandırdı. Uzman trader, bu sürecin artık tamamen sona erdiğini belirtiyor ve XRP’nin benzersiz spekülatif rolünü kaybettiğini düşünüyor.

DonAlt’ın açıklamasına göre, XRP bundan sonra geniş piyasa ile birlikte hareket eden sıradan bir varlık haline geldi. Yüksek getiri beklentisiyle XRP’ye yönelmenin eskiye kıyasla daha riskli olduğunu söylüyor.

Fiyat hareketlerinde tıkanıklık ve beklentiler

12 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla XRP, 1,46 dolar bandında yatay seyrediyor. Fiyat rekorları bekleyen topluluğun bir kısmı hala umutlu olsa da, geçmiş rallinin en isabetli analizini yapan DonAlt, artık piyasanın dışında beklemeyi tercih ediyor.

XRP’deki hızlı yükseliş döneminin artık geçtiğini ve mevcut ekonomik ortamda yeniden 6,9 dolara ulaşacak yeni bir ralli beklemenin karşılığı olmadığını düşünüyor.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı halen 1,46 dolar seviyesinde izleniyor. Eski ralli döneminde ciddi kazanç sağlayan yatırımcılar, bu noktadan sonra fiyatın yükseleceğine ilişkin net bir sinyale sahip değil.

Yatırım girişleri ve düzenleyici süreçler

Bir yandan XRP tabanlı ETF’lere ABD’de son bir buçuk ayda yaklaşık 141 milyon dolarlık yeni yatırım girişi oldu. Ancak bu girişlerin ani ve yüksek hacimli olmadığı, daha çok durağan bir seviyede devam ettiği görülüyor.

Piyasa şimdi gözünü ABD Senatosu’nda 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan CLARITY Act görüşmelerine çevirmiş durumda. Buradan çıkacak siyasi kararların, XRP’nin önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcılar için “güvenli liman” olup olmayacağını belirleyeceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, XRP artık geçmişin spekülatif anlatıları yerine hukuki ve kurumsal kabul sürecinin gidişatına bağlı olarak öne çıkabilir ya da mevcut statüsünü koruyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
