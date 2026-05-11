Dogecoin uzun vadeli destek bölgesinde kritik eşikte işlem görüyor

Dogecoin son dönemde grafiklerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşarken, fiyatı uzun vadeli yükselen kanal desteğine yakın seyrediyor. Özellikle geçmiş döngülerde önemli tepkilerin alındığı bu alan, şu anda yatırımcıların odağında yer alıyor. Güncel teknik analizlere göre Dogecoin’in bulunduğu seviye, uzun vadeli trend açısından belirleyici olabilir.

Uzun Vadeli Destek Kanalı Yeniden Test Ediliyor

Yayınlanan güncel grafikler, Dogecoin’in 2014’ten bu yana devam eden geniş bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini ortaya koyuyor. Geçmişte kanalın alt sınırına yaklaşan fiyatlar, çoğunlukla hızlı yükselişlerin başlangıcı olmuştu. Benzer şekilde, üst sınıra ulaşan hareketler de önceki döngülerde tepe noktalarını işaret etmişti.

Şu anda Dogecoin fiyatı 0,095 dolar seviyesinde, yani geçmiş yıllarda güçlü tepkiler alınan destek çizgisine yakın. CryptoAppsy verilerine göre, bu seviye özellikle alıcıların devreye girmesiyle önümüzdeki günlerde önemli olabilir.

Grafikleri paylaşan kaynaklar, kanal desteğinin kırılması halinde uzun süredir devam eden yükseliş yapısının tehlikeye girebileceğini aktarıyor. Eğer fiyat bu destek üzerinde tutunabilirse, yükseliş trendinin canlı kalması ve potansiyel bir toparlanma hareketinin başlaması mümkün görünüyor.

Teknik Göstergeler ve Döngüsel Analizler

Teknik tarafta, haftalık bazda düşük ivme ve sıkışma sürecinin devam ettiği vurgulanıyor. Özellikle kripto para topluluğu, Dogecoin’in yeniden hız kazanıp kazanamayacağını yakından takip ediyor. Grafikte dikkat çekilen bir diğer ayrıntı, kripto döngü motorunun 52,98 seviyesine işaret etmesi. Bu değerin, önceki “sıcak” dönemlere kıyasla şu anda düşük piyasa ilgisi ve zayıf momentum anlamına geldiği belirtiliyor.

Dogecoin’in 2015, 2020 ve 2022 yıllarında da benzer destek bölgelerinde taban oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle uzun süren yatay hareketlerin ardından bu bölgelerde kayda değer fiyat artışları yaşanmıştı. Analistler, yine benzer bir senaryonun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını yakından izliyor.

“Dogecoin için belirleyici olan, mevcut uzun vadeli destek çizgisinin korunup korunamayacağı. Kanal desteği üzerinde kalınması halinde, yeni bir yükseliş hareketi başlatma potansiyeli gündeme gelebilir. Aksi durumda, uzun vadeli yükseliş yapısı zayıflayabilir.”

Fiyat Hareketine Dair Beklentiler

Kanal sınırında yaşanan bu son test, Dogecoin’in 2024 ve 2025 zirvelerinden geri çekilmesine bağlı olarak önem kazanıyor. Eğer alıcılar fiyatı mevcut düzeyde tutabilirse, odak yeniden kanalın orta bölgesine doğru kayabilir. Fakat aşağı yönlü bir kırılımda, Dogecoin’de uzun süredir devam eden pozitif görünümün bozulma riski ortaya çıkacak.

Şu ana kadar fiyat hareketleri, net bir çıkış sinyali vermiş değil. Analistler, güçlü bir yukarı kırılım olmadan yeni bir yükseliş evresinin başladığını söylemenin erken olacağını belirtiyor.

Kısa vadede, destek çizgisinin korunması hem teknik yapının sürdürülebilirliğini hem de piyasa tarafındaki olumlu algıyı etkileyecek. Gelecek haftalarda Dogecoin’in bu kritik bölgede göstereceği performans, orta ve uzun vadeli fiyatlamalar açısından belirleyici olacak.