Bitcoin kısa süreli yükselişle 82 bin doları gördükten sonra 80 bin desteğine tutundu

Bitcoin yeni haftaya hareketli başladı ve hafta kapanışında görülen dalgalı seyre rağmen 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Kripto para piyasasında son günlerde ABD ile İran arasındaki gerginlik önemli fiyat hareketlerine yol açtı. Haftalık kapanış öncesi kısa süreliğine 82 bin doların da üzerine çıkan Bitcoin, hızla geri çekilerek yine 80 bin dolara yakın seviyelerde işlem gördü.

Dalgalanma ve likidite hareketleri

Fiyatlardaki oynaklığa CME vadeli işlem kontratlarında oluşan boşluklar eşlik etti. Bu tür fiyat boşlukları, özellikle hafta sonları görülen sert hareketlerin ardından spot piyasada da etkisini gösteriyor. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde kripto para piyasasında toplamda 400 milyon doların üzerinde likidasyon yaşandı. Piyasadaki yüksek kaldıraçlı pozisyonların iki yönlü olarak tasfiye olması, hem alım hem satış yönündeki işlemlerin zarar görmesine yol açtı.

X platformunda paylaşım yapan çeşitli yatırımcılar, özellikle kısa vadede CME kontratlarındaki 78 bin, 80 bin 300 ve 84 bin dolar seviyelerinde açık pozisyon yoğunluğu olduğunu ifade etti. Bu seviyelerin, Bitcoin fiyatının yakın vadede bu aralıkta dalgalanmasına neden olabileceği belirtildi.

“Bitcoin, CME’deki mevcut boşluğun tabanını destek olarak tutuyor, ancak tepe kısmından ise reddediliyor. Bu nedenle fiyatın bir süre daha konsolide kalması beklenebilir.”

Bazı piyasa yorumcuları ise, açık pozisyon miktarındaki düşüşle beraber fiyatın üst seviyelerde kalmaya devam etmesinin, bir süre daha yatay hareketin sürebileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

Jeopolitik gelişmeler ve makro riskler

ABD ile İran arasında devam eden kriz, hem kripto paralar hem de diğer riskli varlıklarda ani fiyat sıçramalarına sebep oldu. Bitcoin’in hafta kapanışında hızlıca 82 bin 500 dolara yükselip ardından tekrar gerilemesi, petrol fiyatlarındaki sert hareketlerle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la barış görüşmelerinde ileri sürülen bazı şartları “tamamen kabul edilemez” olarak nitelemesi, piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

WTI ham petrol fiyatı tekrar 100 doların üzerine çıkarken, Bitcoin’de de kısa süreli yükselişlerin ardından kâr realizasyonu gözlendi. Bu durumun, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve üretici fiyat endeksinin ardından piyasanın seyrini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilere de dikkat kesilmiş durumda. CME Group’un FedWatch Tool datasına göre, haziran toplantısında faiz indirimi olasılığı yüzde 4,2 olarak fiyatlanıyor. Piyasa oyuncuları, mevcut enflasyon ve makro gelişmelerin Bitcoin fiyatına büyük ölçüde yansıdığını düşünüyor.

Teknik göstergelerde yükseliş sinyalleri

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir hareket için bazı olumlu sinyaller ön plana çıkıyor. On-chain analiz platformu CryptoQuant tarafından yayımlanan bir raporda, spot piyasadaki alım-satım hacminde ciddi bir değişim olduğu belirtildi. CryptoQuant verilerine göre, 90 günlük “CVD” grafiğinde artık işlem yapanların çoğunlukla piyasa emriyle alım yaptığı ve düşük fiyatlardan alıcı beklemeden piyasaya giriş yaptığı görülüyor. Bu gelişme, büyük oyuncuların ellerindeki Bitcoin’leri elde tutmaya yöneldiğini ve piyasalarda likiditenin yeniden arttığını gösteriyor.

Ayrıca, Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değerinin (MVRV oranı) 2026 yılının en yüksek seviyelerine tırmandığı, bu göstergenin yakın dönemde 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı keserek yaklaşık üç yıl sonra ilk kez “altın kesişim” gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Geçmişte bu tür oluşumların, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü kırılım öncesinde öncü işaretler verdiği biliniyor.

“MVRV oranının 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesmesi, piyasadaki olumlu hava ve yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı için güçlü bir gösterge olarak görülüyor.”

Özetle, kısa vadede yukarı yönlü potansiyelin korunmasına rağmen, piyasada konsolidasyonun devam etmesi ve Bitcoin fiyatının kısa sürelerle belirli aralıklar arasında hareket etmesi bekleniyor.