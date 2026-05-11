Bitcoin aSOPR göstergesi 9 gündür 1 seviyesinin üzerinde

Son günlerde Bitcoin piyasasında öne çıkan zincir üstü veriler, yatırımcıların işlemlerinde karlılığın yeniden öne çıktığını gösterdi. Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın sağladığı verilere göre, Bitcoin’in Düzeltilmiş Harcanan Çıktı Kâr Oranı (aSOPR) göstergesi, dokuz gündür aralıksız olarak kritik 1,0 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Bitcoin zincir üstü verilerinde kârlılık sürüyor

aSOPR metriği, Bitcoin yatırımcılarının paralarını hareket ettirirken karda mı yoksa zararda mı olduklarını ölçmede kullanılıyor. Bu gösterge eğer 1’in üzerinde olursa, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin çoğunda satışların kâr amaçlı yapıldığı anlaşılıyor. 1’in altındaki değerler ise yatırımcıların genellikle zararına satış yaptığını işaret ediyor. Son veriler, son dokuz gündür bu göstergenin kesintisiz şekilde 1’in üstünde olduğunu doğruluyor.

Bu istikrarlı tablo, Bitcoin tokenlarının zincir üstünde hareket gördüğünde, satış baskısı yerine kazançlı işlemlerin öne çıktığını belirtiyor. Piyasalardaki olumlu havanın da etkisiyle, yatırımcılar geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyunca işlemlerini kârla kapatmayı sürdürüyor.

Ekim 2024’ten bu yana en uzun kârlı dönem

Dokuz günlük aralıksız aSOPR yükselişi, Bitcoin’de son dönemin öne çıkan pozitif gelişmelerinden biri olarak görülüyor. Bu dönemin, Ekim 2024’ten bu yana kesintisiz devam eden en uzun kârda satış serisi olduğu belirtiliyor. Bitcoin piyasasında zaman zaman satış işlemlerinin yoğunlaşması yatırımcılar arasında endişe yaratabiliyor. Ancak son verilere bakıldığında, kâr amaçlı satışların artmasına rağmen Bitcoin fiyatı güçlü kalmayı başardı.

Bitcoin’in ağındaki canlanma dikkat çekici şekilde fiyat üzerinde güçlü bir baskı oluşturmadı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların talebindeki artış, piyasadaki satış baskısını gölgede bırakıyor. Analistler, dokuz gün boyunca süren bu kârlı satış ivmesini, yatırımcı güveninin de göstergesi olarak nitelendiriyor.

Piyasa dinamiklerinde öne çıkanlar

Yatırımcıların varlıklarını zincir üstünde hareket ettirirken satıştan elde ettikleri ortalama kâr seviyesi, piyasadaki pozitifliği destekliyor. CryptoQuant uzmanları, benzer bir kârlı satış döneminin son olarak Ekim 2024’te yaşandığını belirtiyor. Bu da Bitcoin’deki uzun süreli iyimserliği öne çıkarıyor.

Yükselen aSOPR göstergesi, kimi piyasa döngülerinde kısa süreliğine aşılırken, bu kez dokuz gün boyunca korundu. Bu, hem kısa vadeli yatırımcıların hem de kurumsal alıcıların piyasaya olan ilgisinin güçlü kaldığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki bu gelişmeler, Bitcoin’in hem fiyat hem de işlem hacmi açısından dirençli bir yapı sergilediğine işaret ediyor. Alıcılar, satış baskısına rağmen varlıklarını artırmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, zincir üstü verilerdeki kârlılık göstergelerinin uzun süre ve kesintisiz şekilde pozitif kalmasının, piyasanın genelindeki olumlu havanın devam ettiğine işaret ettiğini vurguluyor.