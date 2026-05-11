Circle 222 milyon dolarlık ARC ön satışını tamamladı, proje değeri 3 milyar dolara ulaştı

  • 🚀 Circle Arc ağı için ARC token satışında 222 milyon dolar topladı.
  • 💹 Projenin piyasa değeri 3 milyar dolara yükseldi.
  • 🛡️ Büyük fonların desteği ARC’yi kurumsal blokzinciri yarışında öne çıkardı.
  • 📌 ARC, $USDC dışında kurumsal finans odaklı yeni bir platformun temelini atıyor.
Kripto para sektöründe önemli bir rol üstlenen Circle, yeni blokzinciri ağı Arc için başlattığı ARC token ön satışında 222 milyon dolar kaynak topladı. CNBC’nin haberine göre, bu yatırım turu sonrasında Arc projesinin piyasa değeri 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dev fonlardan stratejik yatırım

Circle’ın ARC token satışı, finans ve kripto dünyasının en büyük isimlerinden büyük ilgi gördü. Yatırımcılardan bazıları arasında BlackRock, Apollo Funds, a16z crypto, ARK Invest, Bullish, Haun Ventures, Intercontinental Exchange ve Standard Chartered Ventures bulunuyor. Bu kurumlar, blokzinciri altyapısına kurumsal düzeyde güven artışını ortaya koyan önemli destekçiler arasında yer alıyor.

Circle, merkezi ABD’de bulunan ve özellikle stabilcoin USDC ile bilinen bir finans teknolojileri şirketi. Şirket, geleneksel finansal sistemlerle kripto varlıklar arasında köprü kuran ürün ve hizmetleri ile öne çıkıyor.

Arc ağı ve ARC tokenı nedir?

Yatırım sonrasında Circle, Arc platformunun teknik detaylarını içeren resmi dökümanı da yayımladı. ARC tokenının, ağ yönetimi, doğrulayıcı güvenliği ve genel blokzincir işleyişinde temel bir görev üstlenmesi planlanıyor. Arc ağı, kurumsal finans için geliştirilen yeni nesil bir blokzincir olarak tanımlanmakta. Proje; dijital varlıkların ve tokenlaştırılmış finansal unsurların takası, sınır ötesi ödemeler ve zincir üstü finansal işlemler için odaklanmış durumda.

Arc platformunun ekim ayında test aşamasına geçtiği aktarıldı. Altyapı olarak, özellikle stabilcoin bazlı sermaye piyasaları ve düzenlenmiş finansal işlemler üzerine yoğunlaşılıyor. ARC tokenı ise, Ethereum’daki ether veya Solana’daki SOL’un işlevine benzer şekilde, ağın ekonomik ve güvenlik modelini yönlendirmede ana unsur olacak biçimde tasarlandı.

Circle’ın stratejik dönüşümü

Yapılan bu fonlama ve tanıtımla birlikte Circle, yalnızca USDC ve ödeme altyapısından daha geniş bir vizyona yönelmiş görünüyor. Son gelişmeler, şirketin kurumsal blokzinciri altyapıları geliştirme yarışında öne çıkmaya çalıştığını gösteriyor. Bu sayede Circle, finansal işlemlerin blokzincir üzerinde daha güvenli ve ölçeklenebilir şekilde ilerlemesini amaçlıyor.

CNBC, Circle’ın yorum talebine anlık bir yanıt alamadığını not etti.

Circle’ın ARC için oluşturduğu dokümanda, tokenın “yerel bir koordinasyon varlığı” olacağı ve zincir genelinde yönetişim, güvenlik ile operasyonları desteklemek amacıyla geliştirildiği vurgulandı.

Uzmanlar, ARC tokenının, kripto sektöründe blokzincir tabanlı finansal altyapı sağlayıcıları ve geleneksel fonlar arasındaki sınırları daha da yakınlaştırma potansiyelini gündeme getiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
