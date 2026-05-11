11 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

  • Petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen hisse senetleri dirençli. S&P 500 vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hemen altında.
  • Trump dün “kesinlikle kabul edilemez” diyerek İran’ın cevabına sözlü tepkisini gösterdi. Ancak anlaşma sağlanamadığı için daha büyük bir saldırı başlayacak mı bunu kestirmek zor.
  • 17:30’da Trump sağlık etkinliğinde konuşma yapacak. 23:00’daysa Ulusal Futbol Şampiyonlarını ağırlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin yeni haftaya güçlü başladı ve 81 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Altcoinlerde yüzde 3’e varan kazançlar dikkat çekici. Salı ve Çarşamba günü gelecek enflasyon raporlarına rağmen güçlü kalan kripto paralar sürpriz düşüş yaşayabilir. Trump son İran açıklamalarına sert tepki gösterdi fakat gündeminde Çin ziyareti var.

İçindekiler
1 Piyasalar son durum
2 Kripto paralar

Piyasalar son durum

ABD ile İran savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varamadı. Pazar günü İran son öneriye cevabını Pakistanlı aracılar sayesinde ABD’ye ulaştırdı. Nisan ayından bugüne İran ne diyorsa aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Ne nükleer konusu ne de Hürmüz Boğazı için bir ilerleme kaydedilemedi.

Petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen hisse senetleri dirençli bir seyir izledi. Hürmüz Boğazı’nın hâlâ kapalı olması nedeniyle Brent petrolü varil başına 103 doların üzerine çıkarak %2’nin üzerinde değer kazanmasına rağmen, S&P 500 vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hemen altında.

Trump dün “kesinlikle kabul edilemez” diyerek İran’ın cevabına sözlü tepkisini gösterdi. Ancak anlaşma sağlanamadığı için daha büyük bir saldırı başlayacak mı bunu kestirmek zor. Şimdilik Trump’ın ana gündemi Çin gibi göründüğünden kısa vadede büyük bir şey görmeyebiliriz.

Altın ons başına 4.700 doların altına düştü. Fed’in faiz kararına ilişkin beklenti önümüzdeki yıl bile indirim olmayabileceği yönünde. Ancak bu beklentiler hızla değişebildiğinden yatırımcılar şimdi pek tedirgin görünmüyor. Hali hazırda CME FedWatch Cuma günü koltuğa oturması beklenen yeni başkan Warsh’ın faizleri artırabileceğini fiyatlıyor.

BTC 80.400 dolarlık kilit desteğin üzerinde ve son 24 saatte 83 bin doları tekrar test etmek istese de İran’ın cevabı bunun önünü kesti. 17:30’da Trump sağlık etkinliğinde konuşma yapacak. 23:00’daysa Ulusal Futbol Şampiyonlarını ağırlayacak. Bu iki etkinlikten birinde İran ile güncel durum Çin ve Tayvan konusuyla ilgili açıklamalar yaptığını görebiliriz. Pazartesi klasiği olarak Trump’ın piyasaları desteklemek için bir şeyler söylemesi bekleniyor. Eğer bu olursa pozitif ivme artabilir. Tersi durumda beklenen iyimserlik pompalanmadığı için tersine dönebilir.

BTC olumlu senaryoda bu hafta 85.457 dolara ilerleyebilir. Tersi durumda 80.400 doların kaybıyla 78 ve 75.800 dolara dönüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
