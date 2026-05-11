Bitcoin ilk çeyrekte %23 geriledi MicroStrategy 12,54 milyar dolar zarar açıkladı

MicroStrategy, büyük miktarda Bitcoin biriktiren ve bu yatırımlarıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım şirketidir. Şirket, 22 Aralık 2022 tarihinde 704 Bitcoin satarak yaklaşık 11,8 milyon dolar gelir elde etti ve o dönemde Bitcoin başına fiyat 16.776 dolardı. Sadece iki gün sonra ise 810 adet Bitcoin yeniden satın alındı. Bu işlemler, elde edilen sermaye zararlarının geçmişte yaşanan sermaye kazançlarıyla dengelenmesi ve vergi avantajı sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

FASB muhasebe kuralları ve bilanço etkisi

1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren FASB adil değer muhasebe standartları nedeniyle, MicroStrategy her çeyrek sonunda elindeki tüm Bitcoin varlıklarını güncel piyasa fiyatına göre yeniden değerlemeye başladı. 2026’nın ilk çeyreğinde Bitcoin fiyatı 87.500 dolardan 67.700 dolara düşerek %23’lük bir kayba yol açtı. Bu sert düşüş, MicroStrategy’nin bilançosunda 12,54 milyar dolarlık net zarar olarak kayıtlara geçti. Şirket ayrıca, yüksek maliyetli Bitcoin alımlarından doğan 2,2 milyar dolarlık ertelenmiş vergi varlığı oluşturdu.

Şirketin bilançosundaki bu zararın açık bir sebebi, Bitcoin yatırımının maliyet bazının mevcut piyasa seviyesinin oldukça üzerinde olması. Şirketin kazanç duyurusu toplantısında aktarıldığına göre, Bitcoin fiyatı 80.000 dolar civarındayken MicroStrategy’nin 80.000 doların üzerinde satın aldığı toplam Bitcoin sayısı 434 bini aşıyor. Buna bağlı olarak oluşan gerçekleşmemiş zarar miktarı ise 7,6 milyar dolar oldu.

Şirket yönetimi, “Söz konusu işlemden kaynaklanan sermaye zararlarını, mevcut federal gelir vergisi yasaları kapsamında mümkün olduğu ölçüde geçmiş dönem sermaye kazançlarına karşı kullanarak vergi avantajı sağlamayı planlıyor,” ifadesini kullandı.

Satış gelirleri ve şirketin stratejik hedefleri

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, Bitcoin satışından elde edilen gelirler birden fazla amaç için kullanılıyor. Başlıca hedefler arasında 8,2 milyar dolarlık dönüştürülebilir borcun kapatılması, şirket hisselerinin piyasa değerinin net varlık değerine oranı 1,22x seviyesinin altına düştüğünde geri alım yapılması ve yıllık 1,5 milyar doları bulan sürekli imtiyazlı hisselerin temettü ödemelerinin finanse edilmesi yer alıyor.

MicroStrategy’nin temel stratejisi, “hisse başına Bitcoin” oranını artırmak olarak öne çıkıyor. Bu oran, şirketin sahip olduğu Bitcoin varlıklarının toplam tedavüldeki hisse adedine bölünmesiyle elde ediliyor ve yatırımcılar açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Bitcoin fiyatında toparlanma ihtimali

Eğer Bitcoin fiyatı yeniden eski seviyelerine ulaşır ve MicroStrategy elindeki daha düşük maliyetli Bitcoin’leri değerlendirirse, şimdiye kadar bilanço üzerinde duran 2,2 milyar dolarlık vergi avantajı ileride doğacak kazançlara karşı kullanılabilecek. Böylece şirket maliyetlerini düşürebilir ve potansiyel kârını artırabilir.

Şirket hisseleri ön piyasa işlemlerinde %1 yükselirken, haberlere göre Bitcoin’in fiyatı 81.000 doların üzerinde işlem gördü.