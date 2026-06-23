Dogecoin için 2031 tahmininde $0.26 seviyesi öne çıktı

Dogecoin için yayımlanan 2031 tahmininde, en olası senaryonun fiyatın $0.15 ile $0.30 aralığında seyretmesi olduğu belirtildi. Analizde, mevcut yaklaşık $0.08 fiyat ve 12 milyar ila 13 milyar dolar arasındaki piyasa değeri temel alınırken, olasılık ağırlıklı hesaplamada 2031 için yaklaşık $0.26 seviyesi öne çıktı.

Temel senaryoda orta ölçekli yükseliş beklentisi

2013 yılında daha hafif bir kripto para denemesi olarak piyasaya çıkan Dogecoin, aradan geçen on yılı aşkın sürede görünürlüğünü koruyan sayılı dijital varlıklardan biri oldu. Çok sayıda benzer token zaman içinde gündemden düşerken, DOGE işlem hacmi açısından küresel ölçekte öne çıkan varlıklar arasında kalmayı sürdürdü.

Analizde, Dogecoin’in Bitcoin veya Ethereum benzeri bir temel altyapı varlığına dönüşmeden, önde gelen meme coin konumunu koruması halinde 2031’e kadar $0.15 ile $0.30 bandında işlem görebileceği aktarıldı.

Bu çerçevede daha geniş kripto para piyasasında önümüzdeki yıllarda ılımlı bir büyüme yaşanması, dönemsel yükseliş döngülerinin bireysel yatırımcı ilgisini yeniden canlandırması ve Dogecoin’in bilinirlik avantajından yararlanması bekleniyor. Bu senaryoda DOGE’nin piyasa değerinin on yılın sonuna doğru yaklaşık 27 milyar dolar ile 54 milyar dolar aralığına çıkması gerekiyor.

Senaryo Fiyat aralığı Yaklaşık piyasa değeri Temel $0.15 ila $0.30 27 milyar dolar ila 54 milyar dolar Yükseliş $0.60 ila $1 $1 için yaklaşık 180 milyar dolar Düşüş $0.03 ila $0.07 Belirtilmedi

$1 senaryosu için yüksek piyasa değeri gerekiyor

Daha güçlü yükseliş senaryosunda DOGE’nin $0.60 ile $1 aralığına çıkabileceği değerlendirildi. Ancak $1 eşiğinin aşılması için piyasa değerinin yaklaşık 180 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Bu da mevcut seviyelere kıyasla çok daha büyük bir sermaye girişine işaret ediyor.

Analize göre bu sonucun ortaya çıkması için güçlü bir kripto para boğa döngüsü, bireysel yatırımcı ilgisinde yeniden artış, sosyal medyada etkili destek ve ödeme kullanım alanlarının belirgin şekilde genişlemesi gerekecek. Ayrıca Dogecoin’in, yeni çıkan meme coin projeleri karşısında liderliğini koruması da önemli görülüyor.

Raporda, en güçlü itici unsurun gerçek ödeme kullanımı olacağı, büyük ödeme platformlarıyla entegrasyon veya geniş iş yeri kabulünün DOGE’nin yalnızca internet kültürüne dayalı algısının ötesine geçmesini sağlayabileceği vurgulandı.

Arz yapısı aşağı yönlü riskleri artırıyor

Olumsuz senaryoda ise fiyatın $0.03 ile $0.07 aralığına gerileyebileceği ifade edildi. Analizde, Dogecoin’in Bitcoin’den farklı olarak sabit bir azami arza sahip olmamasına dikkat çekildi. Her yıl yaklaşık 5 milyar yeni DOGE dolaşıma giriyor.

Bu yapı, fiyatın dengede kalabilmesi için talebin sürekli artmasını gerekli kılıyor. Uzun süreli piyasa zayıflığında değerlemelerin baskı altında kalabileceği, ayrıca yeni meme coin projelerinin yatırımcı ilgisini daha hızlı çekmesinin rekabet baskısını artırabileceği kaydedildi.

Üç senaryonun birlikte değerlendirildiği olasılık ağırlıklı hesaplamada, 2031 için yaklaşık $0.26 hedef fiyatı öne çıktı.