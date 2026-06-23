🚨 XRPL ağına son 60 günde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık net RWA girişi oldu.

XRP Ledger ekosistemi, yapay zeka destekli otonom ajanların finansal işlemleri kendi başına başlatıp tamamlayabildiği yeni ekonomik modele yönelik altyapı çalışmalarıyla öne çıkarken, gerçek dünya varlıkları alanında da güçlü bir sermaye akışı çekti. t54 tarafından paylaşılan bilgilere göre XRPL, ajan tabanlı işlemler için hızla konum kazanan ağlardan biri haline geliyor.

Otonom ajan işlemleri için yeni altyapı

t54, kendisini güven temelli bir ajan ekonomisi inşa eden platform olarak tanımlıyor. Şirketin aktardığına göre bu yapı içinde yapay zeka ajanları yalnızca veri analizi yapan veya görev otomasyonu sağlayan araçlar olmaktan çıkıyor. Bunun yerine, ekonomik faaliyetlere doğrudan katılabilen sistemler olarak geliştiriliyor.

Bu kapsamda ajanların x402 üzerinden ödeme işleyebildiği, x402 secure ile doğrulama ve risk kontrolleri yapabildiği, Claw Credit aracılığıyla da ajan odaklı kredi imkanına erişebildiği belirtildi. Söz konusu araçların, işlemlerin belirli güven ve uyum çerçeveleri içinde yürütülmesini hedeflediği ifade edildi.

Mini sözlük: Ajan ekonomisi, yapay zeka destekli yazılımların belirli kurallar dahilinde ödeme yapma, hizmet satın alma ve dijital sözleşmelerle etkileşime girme yeteneğine dayalı ekonomik modeli anlatır. RWA ise tahvil, fon veya kredi gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder.

t54, XRPL üzerinde kurulan araçların yapay zeka ajanlarının ödeme yapması, risk kontrolü yürütmesi ve krediye erişmesi için gerekli zemini hazırladığını aktardı.

Bu çerçevede XRPL, yalnızca bir ödeme ağı olmanın ötesine taşınıyor. Ağın, makinelerin değer transferi yapabildiği, ödemeleri koordine edebildiği ve finansal hizmetlerle sınırlı insan müdahalesiyle etkileşime girebildiği daha geniş bir kullanım alanına yöneldiği görülüyor.

RWA tarafında güçlü net giriş

RWA.xyz verilerine göre XRPL, son 60 günde yaklaşık 1,3 milyar dolar net gerçek dünya varlığı girişi çekti. Aynı dönemde Stellar tarafında bu rakam yaklaşık 770 milyon dolar seviyesinde kaldı. Ethereum ise aynı zaman aralığında net çıkış gördü.

Ağ Son 60 gün net RWA akışı XRPL Yaklaşık 1,3 milyar dolar giriş Stellar Yaklaşık 770 milyon dolar giriş Ethereum Net çıkış

Bu tablo, iki eğilimin aynı anda güç kazandığına işaret ediyor. Bir yandan kurumsal sermaye, XRPL üzerinde tokenleştirilen varlıklara yöneliyor. Diğer yandan otonom ajanların işlem yapması, kredi kullanması ve finansal sistemlerle doğrudan etkileşime girmesi için teknik altyapı kuruluyor.

RWA.xyz verileri, XRPL’nin son 60 günde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık net RWA girişiyle Stellar’ı geride bıraktığını, Ethereum’da ise aynı dönemde net çıkış yaşandığını gösterdi.

XRPL’nin rolü genişliyor

Ortaya çıkan bu görünüm, XRPL’nin hızlı ve verimli ödeme ağı kimliğinin ötesinde yeni bir işlev kazandığına işaret ediyor. Ağın, hem kurumsal finans hem de gelişmekte olan ajan ekonomisi için bir mutabakat ve koordinasyon katmanı olarak öne çıkarıldığı aktarılıyor.

Alan henüz erken aşamada olsa da, son dönemdeki ivme XRPL’nin gerçek dünya varlıklarıyla makine tabanlı işlemlerin kesiştiği temel platformlardan biri olmayı hedeflediğini gösteriyor.