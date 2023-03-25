En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, 30 bin doların altında işlem gördüğü bir dönemde en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ciddi bir yükseliş yaparak değerini kolayca yüzde 145 artırabileceği öngörüsünde bulundu.
CNBC’ye röportaj veren Tether CTO’su Paolo Ardoino, Bitcoin’in 2021’in Kasım ayında ulaştığı yaklaşık 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kolayca yeniden test edebileceğini belirterek “Jeopolitik belirsizlik bakımından söylediklerim göz önüne alındığında yükseliş bekleyen taraftayım. Bitcoin’de yükseliş bekliyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60 bin doların üzerini kolaylıkla tekrar test edebileceğini düşünüyorum.” dedi.
BTC‘nin bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 109 dolardan işlem gördüğü göz önüne alındığında, en büyük kripto paranın son rekor seviyesini tekrar görebilmesi için değerini yüzde 145’in üzerinde artırması gerekiyor. Tether CTO’suna göre, ABD’de patlak veren ve etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen bankacılık krizi Bitcoin’in benimsenmesi için güçlü bir ortamın oluşmasına neden oldu:
Bitcoin’in şu anda geleneksel finans piyasalarından ayrıştığını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durum ve bankacılık sektörünün içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, insanların korkmaya başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla dünya genelindeki bankalar battığında, Bitcoin’in gerçekten kendiniz için tutabileceğiniz, donanım cüzdanınızda tutabileceğiniz tek varlık olduğunu düşünüyorum. Ve olabilecek ya da geçtiğimiz aylarda olmuş ve gelecekte olabilecek her şeye karşı bir koruma sağlıyor.
Ardoino, BTC fiyatı konusunda yükseliş bekleyen tarafta olmasına rağmen ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’ın eski CTO’su Balaji Srinivasan’ın geçen hafta iddia ettiği gibi fiyatın 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşması konusunu abartılı bulduğunu belirterek buna şüpheyle yaklaştığını söyledi:
Bitcoin üzerine 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşabileceğine dair bir bahis olduğunu biliyorum. Bu konuya biraz şüpheyle yaklaşıyorum çünkü dürüst olmak gerekirse bunu ummazdım bile. Çünkü Bitcoin’in bu kadar yüksek bir fiyat seviyesine ulaşması tüm ekonomik sisteminin çökeceği anlamına geliyor. Ve böyle bir dünyada yaşamak istediğimizden pek emin değilim.