Tether'in CTO'su Paolo Ardoino, 30 bin doların altında işlem gördüğü bir dönemde en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) ciddi bir yükseliş yaparak değerini kolayca yüzde 145 artırabileceği öngörüsünde bulundu.

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En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, 30 bin doların altında işlem gördüğü bir dönemde en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ciddi bir yükseliş yaparak değerini kolayca yüzde 145 artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Yükseliş İçin 2 Gerekçeye İşaret Etti: Jeopolitik Belirsizlik ve Bankacılık Krizi

CNBC’ye röportaj veren Tether CTO’su Paolo Ardoino, Bitcoin’in 2021’in Kasım ayında ulaştığı yaklaşık 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kolayca yeniden test edebileceğini belirterek “Jeopolitik belirsizlik bakımından söylediklerim göz önüne alındığında yükseliş bekleyen taraftayım. Bitcoin’de yükseliş bekliyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60 bin doların üzerini kolaylıkla tekrar test edebileceğini düşünüyorum.” dedi.

BTC‘nin bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 109 dolardan işlem gördüğü göz önüne alındığında, en büyük kripto paranın son rekor seviyesini tekrar görebilmesi için değerini yüzde 145’in üzerinde artırması gerekiyor. Tether CTO’suna göre, ABD’de patlak veren ve etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen bankacılık krizi Bitcoin’in benimsenmesi için güçlü bir ortamın oluşmasına neden oldu:

Bitcoin’in şu anda geleneksel finans piyasalarından ayrıştığını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durum ve bankacılık sektörünün içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, insanların korkmaya başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla dünya genelindeki bankalar battığında, Bitcoin’in gerçekten kendiniz için tutabileceğiniz, donanım cüzdanınızda tutabileceğiniz tek varlık olduğunu düşünüyorum. Ve olabilecek ya da geçtiğimiz aylarda olmuş ve gelecekte olabilecek her şeye karşı bir koruma sağlıyor.

BTC’nin 90 Gün 1 Milyon Dolara Ulaşacağı İddiasınını Değerlendirdi

Ardoino, BTC fiyatı konusunda yükseliş bekleyen tarafta olmasına rağmen ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’ın eski CTO’su Balaji Srinivasan’ın geçen hafta iddia ettiği gibi fiyatın 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşması konusunu abartılı bulduğunu belirterek buna şüpheyle yaklaştığını söyledi: