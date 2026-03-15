Cardano’da 0,25 Dolar Desteği ve Zincir Üzeri Göstergeler Fiyat Dönüm Noktasına İşaret Ediyor

Cardano, son günlerde 0,25–0,27 dolar aralığında işlem görüyor. Fiyatın bu bölgedeki seyriyle birlikte zincir üstü veri ve büyük fon sahibi hareketleri de dikkat çekiyor. Kripto para sektöründe uzun zamandır yer bulan Cardano, blokzincir teknolojisine getirdiği yenilikler ve geliştirici ekosisteminin büyüklüğüyle öne çıkan projelerden biri. Piyasa değeri yaklaşık 9,63 milyar dolar seviyesinde seyreden ADA, devam eden düzeltme sürecinde önemli bir destek noktasında bulunuyor.

Teknik Görünüm ve Kritik Destek Bölgeleri

Teknik analizlere göre Cardano fiyatı, geçmişte de tepki görülen 0,25–0,27 dolar aralığındaki destek bandını test ediyor. Bu bölge daha önce uzun soluklu düşüşlerin ardından tepki bölgesi olarak çalışmıştı. ADA fiyatı bu desteğin üzerinde kalmayı başarırsa piyasada dengelenme ve taban oluşturma ihtimali artıyor. Öte yandan, olası bir aşağı yönlü kırılımda fiyatın 0,22 ve 0,20 dolar seviyelerine gerileyebileceği vurgulanıyor. Yakın vadede ise yukarı yönlü ana direnç noktaları 0,30 ve 0,34 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Piyasa Döngüsü ve Zamanlama Analizleri

Piyasa analisti Jesse Peralta, Cardano’nun önceki ayı piyasasında tepe ile dip aşamaları arasında yaklaşık 476 gün geçtiğini aktardı. Benzer bir zaman çizelgesi izlenirse, mevcut düzeltme döngüsünün 2026 Nisan ayına kadar sürebileceği öngörülüyor.

Jesse Peralta, “Geçmiş döngülerin benzer zamanlamalar göstermesi, yaklaşan aylarda altcoin piyasasının da taban arayışına girebileceğine işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Her ne kadar geçmiş döngüler kesin bir yol haritası sunmasa da, zaman temelli benzerliklerin kripto piyasalarında sıkça gözlemlendiği ifade ediliyor. Bu tür döngüler, yatırımcıların piyasalarda yön tayini için takip ettiği önemli göstergeler arasında yer buluyor.

Balina Hareketleri ve Dağılım Sinyalleri

Ali Charts, zincir üzeri verileri paylaştı ve büyük cüzdanların son bir haftada yaklaşık 130 milyon ADA’yı elden çıkardığını aktardı. Bu durum, büyük yatırımcıların son dönemdeki yatay fiyat seyrinde pozisyon azalttığına işaret ediyor. Tarihsel olarak, böylesi dağıtım dönemleri piyasada geçici satış baskısı oluşturabiliyor. Ancak, balina cüzdanlarındaki hareketlerin tek başına yön belirtici olmadığı da vurgulanıyor. Zaman zaman bu tür büyük token transferlerinin ardından piyasanın daha geniş yatırımcı tabanına geçiş yaptığı dönemler de gözlemlenebiliyor.

Teknik Göstergeler ve Olası Dönüş Senaryosu

Analist Trend Rider tarafından paylaşılan teknik göstergelere göre Cardano, haftalık grafikte “Stage 6” olarak adlandırılan bir dönüş sinyaline yaklaşıyor. Bu sinyal, uzun süren düşüşler sonrası taban oluşumunun başladığına işaret edebiliyor.

Trend Rider, “ADA fiyatı 0,25–0,28 dolar aralığında taban oluşturmaya başlıyor ve bu sinyal tam olarak teyit edilirse ana yön değişimi için 0,30 dolar direnç bölgesinin aşılması gerekebilir” şeklinde değerlendirdi.

Bu seviyelerde fiyatın kalıcı olarak dengelenmesi durumunda genel düşüş ivmesinin zayıflayacağı düşünülüyor.

Ekosistem Verileri: TVL ve Ağ Büyümesi

Zincir üzerindeki verilere bakıldığında, Cardano’nun toplam kilitli değeri (TVL) bir gün içerisinde 539,57 milyon dolardan 553,54 milyon dolara yükseldi. Son aylarla birlikte platformda kilitlenen toplam değerin istikrarlı şekilde arttığı görülüyor. Bu artış, ekosistemin temellerinin zayıf piyasa koşullarına rağmen büyümeye devam ettiğine işaret ediyor.

Piyasa tarihine bakıldığında, fiyat baskısı sürerken ağ büyümesinin devam etmesi, sonraki dönemlerde fiyatlarda toparlanma için temel oluşturabiliyor.

Kritik Seviyeler ve Yakın Vade

Yatırımcılar kısa vadede özellikle 0,25–0,27 dolar destek bölgesi ve 0,30 dolar direncinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Olası bir yukarı kırılımda 0,34 ve 0,38 dolar seviyeleri bir sonraki direnç alanı olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 0,22 ve 0,20 dolar seviyeleri destek noktası olarak izleniyor. Fiyatın mevcut desteği koruyup koruyamayacağı, önümüzdeki süreçte Cardano için ana belirleyicilerden biri olacak.