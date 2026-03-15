Bitcoin ve Dijital Varlıklarda Küçük İşlemlerde Vergi Muafiyeti İçin ABD’de Zaman Daralıyor

ABD Kongresi, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için küçük tutarlardaki işlemlerden vergi muafiyeti getiren bir düzenleme konusunda dar bir zaman dilimiyle karşı karşıya bulunuyor. Dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren gruplar, Kongre’nin bu yıl sona ermeden yasa çıkarabilmesi için yalnızca birkaç ayı olduğunu değerlendiriyor.

Kongre Gündeminde Zaman Sıkışıklığı

Bitcoin Policy Institute, dijital varlıklarla yapılan küçük ödemeler için vergi istisnası getiren bir düzenlemenin 2026 yılı Ağustos ayına kadar yasalaşması gerektiğini belirtiyor. Mevcut yasal çerçeve, ABD’de küçük tutarlı Bitcoin işlemlerinde dahi sermaye kazancı bildirimini zorunlu kılıyor. En önemli engeli ise yaklaşan Kongre ara seçimleri oluşturuyor. Seçim dönemi yaklaşırken yasa yapıcıların gündemi siyaset ve kampanya faaliyetlerine kayıyor; karmaşık vergi düzenlemelerine ayıracak zaman azalıyor. Bu nedenle 2026 öncesindeki birkaç ayın muafiyet için kritik bir fırsat sunduğu ifade ediliyor.

Senatör Cynthia Lummis’in Ayrılışı ve Teklifler

Kongre’de öne çıkan isimlerden biri, Bitcoin’in benimsenmesini savunan Senatör Cynthia Lummis. Lummis, her bir işlem için 300 dolar, yıllık toplamda ise 5.000 dolar sınır getiren bir vergi muafiyeti önerisini savunuyor. Bu öneri, vatandaşların sıradan harcamalardaki kripto kazançlarını ayrıca bildirme yükümlülüğünü kaldırmayı hedefliyor. Ocak 2027’de Senato’dan ayrılması beklenen Lummis’in görev süresinin sona ermesi, bu teklifin yasalaşması için süreci hızlandırıyor. Sektör temsilcileri, bu fırsat değerlendirilmezse benzer düzenlemelerin ilerleyen yıllarda rafta kalabileceğine dikkat çekiyor.

Stablecoin Odaklı Alternatif Yasa Taslağı

Dijital varlıklar için vergi muafiyeti tartışmaları, yalnızca Bitcoin’i kapsayan girişimlerle sınırlı değil. Temsilciler Meclisi üyeleri Don Beyer, Mike Miller ve Steven Horsford’un girişimiyle sunulan PARITY Act isimli yasa teklifi, işlem başına 200 dolar muafiyet öngörüyor. Ancak bu düzenleme temel olarak yalnızca düzenlenmiş stablecoin işlemlerine odaklanıyor. 2025’in sonlarında yayımlanan taslak, stablecoinler özelinde daha fazla siyasi destek topluyor ve bu nedenle Bitcoin odaklı düzenlemenin önüne geçme ihtimali bulunuyor.

Bitcoin Policy Institute ve benzer kripto kuruluşları ise muafiyetin yalnızca stablecoinler için geçerli olmasının, Bitcoin’in gündelik işlem aracı olarak kullanılmasını zorlaştıracağı görüşünde. Kurum, yalnızca stablecoinlere yönelik bir kolaylığın Bitcoin işlemlerini mevcut karmaşık vergi yükümlülüklerine tabi bırakacağını savunuyor. Bu bağlamda, hem Bitcoin hem de uyumlu stablecoin işlemlerini kapsayabilecek daha kapsayıcı bir muafiyet limiti için kongre ile görüşmeler yürütülüyor. Son dönemde BPI’nin, öneriyi 600 dolara kadar çıkarabilecek bir model için farklı kongre üyeleriyle temas kurduğu aktarılıyor.

Hazine Bakanlığı ve Yasal Belirsizlik

15 Mart 2026 itibarıyla, Bitcoin’in kapsam dahilinde olup olmayacağı konusunda kesinleşmiş bir uzlaşma bulunmuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, dijital varlıklara ilişkin güncel vergi rehberi üzerinde çalıştığı belirtiliyor; ancak politikaların detayları henüz netleşmiş değil. Kongre’nin bu konuda adım atmaması halinde mevcut sermaye kazançları düzenlemesi yürürlükte kalmaya devam edecek ve kripto parayla yapılan küçük ödemeler bakımından da vergi hesaplama zorunluluğu sürecek.

Yasa yapıcılar, dijital varlıkların bir yatırım aracı mı yoksa etkin bir ödeme sistemi mi olduğu tartışmasıyla karşı karşıya. De minimis muafiyetin savunucuları, kripto ödemelerinin günlük hayatta kolaylaşması için vergi yükünün hafifletilmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Buna karşın, bazı muhalifler vergi istisnalarının hızla genişletilmesi konusunda temkinli davranıyor.

Kasım 2026’daki seçim takvimi ve değişen meclis öncelikleriyle birlikte, ABD’nin önümüzdeki aylarda dijital varlık ödemelerini kolaylaştıracak bir vergi muafiyetini hayata geçirip geçirmeyeceği kısa süre içinde netleşecek. Aksi halde konu ilerleyen yıllara ertelenebilir.