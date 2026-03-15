Bitcoin’in Sharpe Oranı Tekrar Negatif Bölgede: Tarihsel Fiyat Dönemleriyle Benzerlikler

Bitcoin’in risk-getiri performansını gösteren Sharpe oranı, mart 2026 itibarıyla yeniden sıfırın altına geriledi. Finans dünyasında yaygın şekilde izlenen bu oran, varlığın getirisini oynaklık gibi risk değişkenine göre ayarlayarak ölçüyor. Bitcoin’de Sharpe oranının negatif olması; bu varlığın son dönemde riskine kıyasla negatif getiri sağladığını işaret ediyor. Tarihsel olarak bu tür dönemler, hem ciddi fiyat kayıplarıyla hem de ardından gelen güçlü toparlanmalarla ilişkilendiriliyor.

Sharpe Oranının Tanımı ve Bitcoin’e Etkisi

Sharpe oranı, bir varlıktan elde edilen ek getirinin, o varlıktaki riskin (genellikle volatiliteyle ölçülür) oranına bölünmesiyle hesaplanıyor. Oranın pozitife çıkması, varlığın oynaklığına değer bir getiri sunduğu anlamına gelirken; negatif Sharpe ise, yatırımcının aldığı riske rağmen tatmin edici getiri elde edemediğini gösteriyor.

Bitcoin’in Sharpe oranı genellikle fiyat uzun süreli ve anlamlı şekilde düştüğünde negatife dönüyor. Buradaki negatiflik, yeni bir düşüş sinyali vermekten ziyade, mevcut piyasa şartlarının tarihsel dalgalanmalarla kıyaslanması anlamına geliyor.

Geçmiş Döngülerle Paralellikler

Alphractal tarafından hazırlanan grafik, 2013’ten mart 2026’ya kadar Bitcoin fiyatı ve Sharpe oranını logaritmik ölçekte karşılaştırmalı olarak sunuyor. Grafikteki dikkat çekici üç negatif dönem; 2014–2015 ayı piyasası, 2018–2019 ve 2022 dönemleriyle örtüşüyor. 2014’te fiyat 1.000 dolardan 200 doların altına gerilemiş, 2018–2019’da ise tarihi zirve sonrası sert değer kaybı yaşanmıştı. 2022’de de benzer bir düşüş gözlenmişti. Şu anda, Bitcoin fiyatı 70.600 dolar civarında seyrederken, Sharpe oranı yeniden sıfırın altına indi. Bu seviye, ekim 2025’teki 126.000 dolarlık zirveden başlayan değer düşüşünün ardından kaydedildi.

İki Yönlü Sinyal ve Yatırımcı Perspektifi

Alphractal, bu metriğin iki ana mesajı olduğuna dikkat çekiyor. Her negatif Sharpe oranı dönemi, kısa vadeli yatırımcı için fiyat zayıflığını yansıtırken; uzun vadeli yatırımcılar açısından ise sonraki yıllarda yüksek getiriler sağlayan “birikim fırsatı” olarak öne çıkıyor. Bunun çelişki olmadığı, tersine bakış süresine bağlı farklı yorumlamaları temsil ettiği vurgulanıyor.

Her negatif Sharpe oranı, Bitcoin’in ciddi bir zayıflık döneminden geçtiğini; aynı zamanda tarihsel olarak en verimli alım noktalarından birine işaret ettiğini gösteriyor.

2014–2015 arasındaki negatif dönemi takiben fiyat yüzde 2.000’in üzerinde artmış ve 2017 zirvesine ulaşılmıştı. 2018–2019’daki düşüş ise yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına zemin hazırlamıştı. 2022’de de, piyasa genelindeki karamsarlığa rağmen, daha sonra 126.000 dolara kadar ulaşan bir yükseliş gerçekleşti.

Mevcut Piyasa Koşullarının Ayrışan Yönleri

Bu son negatif Sharpe dönemi, önceki benzerlerinden farklı bir piyasa yapısında yaşanıyor. Artık spot Bitcoin ETF’lerinde yönetilen varlıklar 100 milyar doların üzerinde. Birçok halka açık şirket bilançolarında Bitcoin bulunduruyor. Uzun vadeli yatırımcıların harcama oranı kritik seviyelerde ve borsalardaki Bitcoin arzı 2017’den bu yana en düşük düzeyde.

Daha önceki negatif dönemeçlerde bu yapısal faktörler mevcut değildi. Bu nedenle, mevcut negatiflik döneminin daha kısa ya da daha sığ bir toparlanma getirip getirmeyeceği öngörülemiyor. Ancak geçmiş örnekler, benzer sinyallerin sonrasında toparlanmanın zamanla gerçekleştiğine işaret ediyor. Ana belirsizlik ise bu sürecin ne kadar süreceğinde yatıyor.