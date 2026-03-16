Altın Fiyatları 5.000 Dolar Sınırında Denge Arıyor: Teknik ve Temel Görünüm

Altın ons fiyatı haftayı 5.020,60 dolar seviyesinde kapatarak yüzde 1,15’lik bir düşüş gösterdi. Piyasalarda son günlerdeki geri çekilmeye rağmen uzun vadeli görünümün hâlâ destekleyici olduğuna dikkat çekiliyor. Güvenli liman özelliğiyle bilinen altına yönelik kurumsal talebin devam ettiği, bu trendi SPDR Gold Shares ETF (GLD) gibi fonların işlemlerinde de izlenebildiği aktarılıyor.

Kısa Vadede Konsolidasyon ve Ana Teknik Seviyeler

Yıl başından bu yana yükseliş hareketi gösteren altında, son dönemde teknik seviyelerde dalgalanma kendini gösterdi. Kısa vadede fiyat hareketlerinin dar bir aralıkta seyretmesi, yatırımcıların makroekonomik gelişmeleri ve kâr satışlarını değerlendirdiği bir döneme işaret ediyor. Teknik analizde Göreceli Güç Endeksi (RSI) 47,8 civarında seyrederken alış ve satış baskısının dengelenmiş durumda olduğu vurgulanıyor.

Fiyat, 5.088 dolar seviyesinde kısa vadeli destek bulurken, 5.049 ve 5.000 dolarda daha derin desteklerin olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.130, 5.189 ve 5.213 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor. 5.000 dolar altındaki kapanışların ise uzun vadeli bir düzeltmeyi tetikleyebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Yükselen Trend Çizgisi ve Orta-Uzun Vadeli İvme

Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen altının ana yönünün yukarı olduğu vurgulanıyor. Güncel fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. 4 saatlik grafiklerde ‘Change of Character’ adı verilen bir desenin görüldüğü ve piyasanın düzeltme süreçlerinden tekrar ana trende dönebileceğine işaret edildiği belirtiliyor.

Teknik değerlere rağmen likidite koşullarında geçici gerilemelerin yaşanabileceği, stop-loss seviyelerindeki kümelenmelerin hızlı fiyat değişimlerine yol açabileceği paylaşılıyor.

GLD ETF’de Düzeltme ve Kurumsal İvme

Altın fiyatını yakından izleyen GLD ETF de son günlerde soğuma eğilimi gösterdi ve son seansı 460,84 dolardan tamamladı. Kısa dönemli hareketli ortalamaların altında işlem gören fonun teknik görünümünde satış baskısı etkin olsa da, uzun vadeli fiyat ortalamalarında yukarı yönlü seyrin sürdüğü ifade ediliyor.

Bu görünüm, kısa süreli gerilemelerin genel yükseliş trendini bozmadığı, kurumsal yatırımcı pozisyonlarının ağırlıklı olarak yukarı yönlü piyasayı desteklediği şeklinde değerlendirilmekte.

Makro Gelişmeler: Enflasyon, Dolar ve Merkez Bankaları

Altının makro görünümü de ekonomi genelindeki gelişmelerden etkileniyor. Tarihsel olarak enflasyon beklentilerinin artması veya doların zayıflaması altın talebine olumlu yansıyor. Merkez bankalarının sürdürülebilir bir şekilde altın almaya devam etmesi, fiyatlar üzerinde önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili beklentilerin sıkı şekilde izlenmesi, yatırımcıların altın ve faiz oranları arasındaki ilişkiyi değerlendirmesine neden oluyor. Yüksek faiz, altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltabiliyor.

Fiyat Hareketlerinde Belirleyici Seviyeler ve Beklentiler

Önümüzdeki dönemde altının hareketi özellikle 5.000 dolar desteği ve yakın trend çizgisine verilecek tepkiyle şekillenebilir. Fiyatın tekrar 5.050–5.120 dolar aralığına yükselmesi, alıcıların yeniden devreye girmesini sağlayabilir. 5.200 dolar üzerindeki dirençler yeni hedef olarak görülebilirken, 4.987 doların altındaki kapanışlar ise aşağı yönlü daha derin bir düzeltmeye yol açabilir.

Şu anda piyasada hem kâr satışları hem de orta-uzun vadeli talep dengede ilerliyor. Teknik ve makro faktörler ışığında alım-satım kararlarının daha güçlü sinyallerle şekillenmesi bekleniyor. 2026 öngörülerinde ise kurumsal talep, küresel belirsizlikler ve altının güvenli liman özelliği ana başlıklar olarak öne çıkmayı sürdürüyor.